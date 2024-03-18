Не пересекаемся с начальством — финансовый гороскоп на 19 марта

Сегодня нам не стоит попадаться на глаза боссу.

Читатели могут узнать из нашего гороскопа, какие события могут произойти в их жизни в этот день и какие возможности или вызовы им предстоит преодолеть.

Овен

Сегодня у Овнов день может быть связан с не вполне удачными инициативами. Возможно, вам захочется проявить себя необычным способом, однако ваши поступки вряд ли найдут понимание в профессиональном сообществе. Это неблагоприятное время для контактов с деловыми партнерами из других стран и регионов. Не следует проявлять излишней доверчивости при контактах с иностранцами.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться несколько экстремально. У вас могут возникать ситуации, связанные с возрастающим риском финансовых потерь. Единственно верная тактика при этом — стараться действовать на опережение и уходить от ситуаций, повышающих риск. Также важно придерживаться стабильного ритма и браться за ту работу, в которой у вас имеется большой опыт и все предсказуемо.

Близнецы

Сегодня у Близнецов день может быть связан с нарушениями рабочего ритма. Одной из причин этого может стать ненадежное поведение деловых партнеров. Данные вам обещания могут оказаться не выполнены. Бизнесменам рекомендуется строго отслеживать, насколько точно и своевременно деловые партнеры выполняют договоры. Из-за нарушений вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в текущие планы.

Рак

Сегодня у Раков день может быть связан с техническими сбоями, поломками. Также не исключены осложнения в отношениях между начальством и подчиненными. Руководителям, возможно, придется постоянно проверять и перепроверять, насколько точно подчиненные выполнили их приказы и распоряжения. В свою очередь, вам может быть нелегко работать при частых поломках техники.

Лев

Сегодня у Львов может сложиться не лучший день для проведения рекламных мероприятий, творческой деятельности и экспериментирования. Старайтесь отдавать предпочтение традиционной привычной работе и не беритесь за всевозможные новшества. В связи с этим рекомендуется руководствоваться принципом — не нужно трогать то, что пока и так неплохо работает.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться неблагоприятный день для сделок с недвижимостью, а также для проведения строительных, отделочных и ремонтных работ. Возрастает вероятность поломок техники и механизмов — старайтесь не давать технике запредельных нагрузок. Строителям лучше воздержаться от передачи готового объекта заказчику - в момент передачи могут быть выявлены дефекты.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать, что им стало труднее договариваться с людьми о тех или иных делах. Запланированные встречи внезапно срываются, а те контакты, которые проходят, могут пойти по невыгодному для вас сценарию. Никому и ничего не обещайте, равно как не верьте обещаниям других людей — цена слова сегодня крайне невелика.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов могут быть неплохие шансы добиться позитивных результатов в работе. Ключ к успеху — ваша осторожная и взвешенная позиция относительно расходования денег. Дело в том, что может возникнуть некоторая финансовая неопределенность и доходы могут поступать нестабильно. И единственный способ влияния на ситуацию может быть связан с регулированием расходов.

Стрелец

Сегодня Стрельцы , привыкшие к инициативному и самостоятельному поведению, сегодня могут столкнуться с рядом неожиданных трудностей. Прежде всего, вам следует быть готовыми к тому, что ваши инициативы не найдут должной поддержки и понимания. Это не лучший день для творчества и экспериментирования. Попытка что-либо усовершенствовать может привести к поломке дорогостоящей техники и механизмов.

Козерог

Сегодня у Козерогов может сложиться неблагоприятный день для работы на полставки или по совместительству. Также могут быть осложнения при выполнении частных заказов. Если ваши дела подходят к некоему завершающему этапу, то этому может что-то помешать. Будьте осмотрительнее при приеме частных заказов, обязательно берите предоплату, чтобы обезопасить себя от неплатежеспособных клиентов.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может быть связан с интенсивными деловыми контактами, результативность которых, однако, может оказаться сомнительной. Вам могут поступить много идей и предложений, которые на первый взгляд покажутся привлекательными. Однако вскоре вы поймете, что это идеи-однодневки, за которыми, на самом деле, нет серьезного практического обоснования.

Рыбы