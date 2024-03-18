Посвящаем больше времени себе — гороскоп на 19 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что возможно расслабление и рассеивание внимания. Есть потребность в доме, автономности, защищенности, закрытости. Акцент смещен на эмоции, фантазии, тайны, воспоминания, идеалы, семейные привязанности, духовную жизнь. Самое время отдохнуть, погрузиться в глубины бессознательного, в мир музыки, живописи или кино, в лабиринты виртуальной реальности. День может напомнить о необходимости и важности смирения, прощения и прощания. Стоит быть аккуратнее тем, кто намерен работать и развлекаться в ночное время: возможны осложнения и сюрпризы.
Овен
Сегодня для Овнов одним из удачных решений будет домашний отдых. Это подходящий день для психологической разгрузки и свободного общения с близкими людьми. Неплохой идеей будет просмотр старого фильма или семейного видео. Если идет к концу командная работа, можно предаться совместным воспоминаниям о недавних приключениях, установить более близкие и душевные отношения с появившимися соратниками.
Телец
Сегодня для Тельцов играет роль эмоционально окрашенное общение. Деловые встречи в этот день не слишком уместны, зато личные контакты могут стать истинным бальзамом для души и дать надежду на будущее. Хорошо общаться с родственниками, соседями, близкими друзьями и духовными единомышленниками, вместе мечтать или погружаться в воспоминания. Даже если поджимают дедлайны, не помешает пауза в работе.
Близнецы
Сегодня у Близнецов может сохраняться эмоциональная реакция на события, в том числе, на детали финансовых дел и хозяйственных процессов. Также многих из них могут обуревать остроумные идеи относительно экономии средств, использования излишков или комбинации попавшихся ингредиентов. Избыток эмоций звезды советуют направить в полезное русло, например, в кулинарный креатив или в заботу о близких.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют поставить на первое место собственные нужды и постараться побыть в покое. Приоритеты этого дня — чувства, размышления и расслабление с целью перезагрузки, лишнюю суету лучше поставить на паузу. Подходящий момент для того, чтобы ощутить невидимую связь с идеалом, далекими друзьями или высшим началом. В случае противоречивой информации ценные подсказки даст интуиция.
Лев
Сегодня Львам звезды рекомендуют отдыхать, желательно в тишине и покое. Исключением из правила может стать музыка или фильм. Определенные сложности в этот день представляет остановка мыслей: ум может постоянно прокручивать версии и варианты. Еще одна потенциальная помеха полному расслаблению — склонность к унынию. Постарайтесь избегать всего, что навевает тоску и может вогнать вас в депрессию.
Дева
Сегодня для Дев день пройдет намного приятнее, если они сознательно поставят границы своему любопытству и разговорчивости, будут чаще удерживаться от колких замечаний и критики. Лучшая линия поведения в эти сутки — постараться слиться с компанией или окружающим пейзажем, ощутить себя частью семьи или коллектива друзей. Также это подходящий момент для романтической встречи, если она будет спокойной.
Весы
Сегодня Весам желательно отказаться от новых начинаний, утомительных развлечений и резкой смены обстановки. Налаженные дела в эти сутки пойдут сами собой, а новые старты могут завести в тупик и не оправдать надежд. Также в этот день не стоит стремиться к продолжению деловых и личных переговоров, если они пошли по кругу. Лучше взять в них паузу на день или два, пока не появится новый импульс.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сделать паузу в деловой суете, житейских хлопотах и технических работах, отложить целевые командировки и контакты. Лучше посвятить этот день мировоззренческим вопросам, системе ценностей и духовной жизни. Он подходит для того, чтобы прислушаться к интуиции, ощутить духовное или кровное родство с группой людей, погрузиться в мир творчества, любви или фантазий.
Стрелец
Сегодня Стрельцов день приглашает увереннее опираться на эмоции и ощущения. Важной частью сегодняшних переживаний может стать инстинкт самосохранения и защиты владений, а также привязанность к родине, дому и близким, духовная связь с единомышленниками и земляками. Добавить оттенков в эту палитру могут идеалистичные любовные чувства, красочные сны, тайные сомнения, предчувствия или фантомы прошлого.
Козерог
Сегодня для Козерогов имеет значение невербальная часть общения. Им пригодится эмпатия и готовность к сочувствию, но также и проницательность, сдержанность. Правильно уловив особенности обстановки, они поймут, кому могут довериться, а кого им лучше избегать. Многие Козероги предпочтут держаться на расстоянии от тех, кто знал их в прошлом. В этот день нежелательны важные встречи и соглашения.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют заниматься деловой или бытовой рутиной. Если подходит к концу трудоемкий проект, лучше не повышать в нем уровень нагрузок и не пытаться срочно совершить последний рывок. Не помешает немного расслабиться, позаботиться о здоровье физическом и психологическом: ближе к ночи могут появиться внешние провокационные факторы и стимулы извне, добавляющие напряженности.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют отдыхать и делать это с пользой для себя. Это подходящий день для того, чтобы сбросить эмоциональный груз последних недель. Одновременно, он помогает избавиться от остаточных иллюзий, вредных привычек, ложных элементов имиджа и устаревших целей. Возможно, стоит сделать это под музыку. Развеивая пепел прошлого, не отказывайтесь от того, что остается для вас ценным.