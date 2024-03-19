Снимаем маски и играем новые роли — любовный гороскоп на 20 марта

Наш гороскоп поможет людям принять решения, планировать свои действия и подготовиться к возможным вызовам.
Овен
Сегодня у Овнов чувства начинают выражаться ярче и смелее, в любви они становятся активнее и изобретательнее. Им все труднее скрывать свои мысли и подавлять свою истинную огненную природу. В глазах партнера это может быть и плюсом, и минусом, многое зависит от совпадения природных темпераментов.
Телец
Сегодня у Тельцов романтические чувства получают дополнительную подпитку, но управлять всплесками своих эмоций им стало легче. Нервозность гораздо вероятнее из-за поведения партнера: скорее всего, он все еще тяготеет к театральным сценам, может сам создавать почву для пограничных кризисных ситуаций.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может не принести полной свободы в любви, но он непременно создаст им подходящие условия для романтических игр или каким-то иным образом поднимет им настроение. Если появилась возможность устроить свидание или затеять флирт, звезды советуют ее не пропускать: это шаг в будущее.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что любовь — это игра, в которой выигрывают отнюдь не самые скромные. Чтобы оказаться замеченным именно теми, кем хочется, необходимо быть увереннее, уметь «зажигать», мотивировать или развлекать. Помимо эмоциональной, может пригодиться материальная щедрость.
Лев
Сегодня у Львов имидж меняется. Еще вчера они могли тосковать, страдать или сомневаться, а сегодня уже вновь уверены в себе. Но полностью перевернуть страницу и все забыть им трудно. Они по-прежнему помнят о прошлом, зависимы от своей пассии или вынуждены скрывать свои сердечные раны.
Дева
Сегодня Девы не отступают перед ловушками флирта, а иногда и сами их ищут. Интереснее всего для них может оказаться контакт «здесь и сейчас». Ради него они способны забыть про скромность и смело затеять веселый разговор, в котором блеснут остроумием и игривостью в обсуждении «горячих» тем.
Весы
Сегодня Весам звезды создают отличные условия для свидания и обещают, что оно будет нескучным. Скорее всего, инициатором и лидером в нем будет партнер. Весам, у которых возникают те или иные затруднения, не стоит сразу отказываться от предложения, возможно, имеет смысл поискать компромисс.
Скорпион
Сегодня Скорпионов события этого дня способны вовлечь в рискованную игру, смысл которой — не столько любовь, сколько азарт и самолюбие. Если вы уже встретили свое счастье, проверили чувства и нашли способ ладить со своей пассией, подумайте, стоит ли играть с огнем и расшатывать основы своего благополучия.
Стрелец
Сегодня Стрельцы смогут сделать шаг к более естественному для себя стилю в личной жизни и получить от нее позитивные эмоции. Но им не удастся (пока) перевести в легкий формат серьезные чувства и устранить все помехи. Возможно, им придется по-прежнему смиряться с тайной, отверженностью или разлукой.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют выбирать быстрый формат свидания и не длить сверх меры любовную переписку, даже если она стартует блестяще. Короткая встреча с элементами искрометного флирта и креатива может превратиться в весьма утомительное мероприятие, если поддаться искушению ее затянуть.
Водолей
Сегодня у Водолеев общение с объектом симпатий полно драматизма и игры. К счастью, игра перевесит и до настоящей драмы дело не дойдет. Возможно, сыграет роль невероятная притягательность Водолея как собеседника. Но осторожность не помешает, так как есть риск создать почву для разногласий в будущем.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не ограничиваться прежней линией поведения и примерить на себя в общении с представителями другого пола новый образ, хотя бы в режиме игры. Замкнутым, робким и сдержанным Рыбам эта задача может казаться сложной, но именно им перемены в данный момент нужнее всего.