Наши таланты увидят и оценят — гороскоп на 20 марта

Гороскоп на сегодня говорит, что пребывание Луны в знаке Льва усиливает присущий этому моменту заряд креативной энергии. Новые настроения зовут к самовыражению, выходу из тени, избавлению от иллюзий и сбросу маски, усиливают желание выделиться из толпы, проявить свои таланты или высказать свое мнение. В этот день не хочется думать о том, что скрыто за фасадом — об ограничениях, разочарованиях, тайнах, сомнениях, потерях. Уместны творческие порывы, зрелища, игры, смелые заявки. Могут возрасти материальные запросы. Возможен повышенный интерес к детским нуждам.
Овен
Сегодня Овнам день добавит энергии, усилит их потребность в творческой самореализации и желание быть услышанными. Вдвойне мощным окажется импульс такого рода у Овнов, заскучавших по индивидуальному самовыражению в ходе командных работ или дискуссий. Бурный всплеск самосознания, желания выделиться из толпы своими талантами, мнениями и личным потенциалом особенно вероятен у Овнов, рожденных в марте.
Телец
Сегодня Тельцам день несет дополнительные запросы и противоречивые импульсы. С одной стороны, он дарит им стимул к творчеству, самовыражению и преобразованиям. С другой, ситуация может вынуждать их скрывать свои таланты и мешать им «блистать». Возможно, им придется поставить на первое место не свои амбиции, а интересы дела (дома, детей, друзей, бизнеса). Есть риск начать нервничать и заедать стресс.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют следить за новостями в своем приятельском окружении. Не исключено, что в нем произойдет неожиданное событие, которое станет ключом к будущей свободе от нынешней кабалы, или появится человек, способный стать хорошим другом. Возможно, кто-то сделает интересное заявление или наметится возможность выступить перед заинтересованной аудиторией с собственными идеями.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют обращать внимание на перемены в своей профессиональной сфере: они могут быть неслучайными и знаменовать собой какую-то веху. Может появиться новое важное лицо, шанс получить интересное задание или более яркую должность. В то же время, стоит иметь в виду вероятность заминок. Не исключено, что еще будут обсуждаться варианты, придется пройти собеседование или кастинг.
Лев
Сегодня Львы получат энергетический импульс, благодаря которому воспрянут духом или выйдут из тени. Прилив собственной энергии удачно совпадет для них с новым поворотом сюжета, а некоторые Львы сами возьмут ситуацию в свои руки. Для них станет реальнее шанс заявить о себе или повысить свою конкурентоспособность, найти покровителя, информатора, спонсора, юриста, попутчика или партнера за рубежом.
Дева
Сегодня Девы неплохо чувствуют себя в предложенных обстоятельствах. Они не пасуют перед возможными трудностями и склонны считать их вызовом своему интеллекту. Сгоряча они вполне способны принять такие условия игры, которые позже покажутся им чуждыми, опасными или неуместными. Звезды советуют им браться лишь за те задачи, которые могут быть решены без особых потерь в пределах полутора месяцев.
Весы
Сегодня у Весов может появиться шанс весело провести время или дополнительно расширить горизонты на будущее. Вероятно заманчивое предложение от значимого человека. Большой соблазн может представить свидание, приключение, коллективное зрелищное мероприятие или возможность повидаться с детьми. Весы, которых сдерживают обстоятельства, могут послать вместо себя своего партнера или представителя.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит присмотреться к новым людям, ролям и идеям, которые могут появиться на их пути в этот день. Возможно, это шанс продемонстрировать свой недооцененный талант, бросить вызов коллективным авторитетам или найти помощника, с которым будет не скучно работать вместе. Есть особый смысл прислушаться к этому совету звезд, если текущие цели связаны с творческой самореализацией или с детьми.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день поможет снять с себя часть ограничений и вновь оживить творческую огненную основу своей натуры. Возможно, удастся покинуть холодное и негостеприимное «место заточения», сменить свой образ, вернуть себе смелые идеи или яркие чувства. Может наметиться отдых или путешествие, восстановиться доступ к хобби. Стрельцы-родители получат возможность свободнее общаться со своими детьми.
Козерог
Сегодня Козерогам события способны одновременно подарить энергию и отнять ее. Если сегодня они почувствуют прилив творческой энергии, им стоит выбирать простые задачи, не требующие слишком долгих усилий и раздумий. Желательна умеренность в развлечениях. Сдержанных и спокойных Козерогов, тяготеющих к тишине и покою, может раздражать чужая активность и веселье, особенно в их собственном доме.
Водолей
Сегодня для Водолеев события этого дня — подарок. Теряя один источник энергии, они находят другой. Также они становятся более гибкими в общении, в сложной ситуации получают шанс сразу взять подходящий тон или занять удобную нишу. В момент конкуренции, идейного или бытового противостояния у них появляется надежда поладить с потенциальным противником, превратив его в спутника, собеседника или партнера.
Рыбы
Сегодня Рыбам день помогает частично изменить свой текущий имидж или манеру поведения, переключиться на другие источники энергии или дохода. События дня могут положить начало трансформации образа действий, которая продлится несколько ближайших дней. Подходящий момент, чтобы сделать шаг к новому энергозатратному занятию с творческим уклоном (особенно, если для него имеется материальная мотивация).