Ищем приключения на свою пятую точку — гороскоп на 21 марта

20 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Льва протестует против скуки, рутины, идейного и информационного вакуума.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что ее аспект к Меркурию ставит акцент на позитивном общении с долей юмора, на креативных идеях и литературной работе с творческим уклоном. Приветствуется образное комбинаторное мышление. Это хороший день для журналистов и блогеров, для тех, кто общается с детьми, хочет блеснуть в стендапе, создает рекламные тексты и комиксы, работает с финансовым, игровым и развлекательным контентом. Подходящий момент для публикации забавных заметок, фото и видео (в том числе, в качестве «отчета о проделанной работе»). Овен Сегодня у Овнов есть хорошие возможности для выражения своих мыслей, демонстрации красноречия, артистизма и литературного дара. Не стоит упускать время Овнам, которые заняты журналистикой, ведут блог, контактируют с детьми, хотят поразить остроумием объект симпатий, стремятся к актерской карьере. Стоит учесть, что энергия мысли и речи может сочетаться с признаками выгорания на физическом уровне. Телец Сегодня Тельцов обстоятельства призывают быть контактнее, но не всегда предоставляют им право самим выбирать место, тему и тон общения. Возможно, им придется теснее общаться со своими детьми и домочадцами, подстраиваясь под их настроения и интересы, играя в их игры. Также предметом оживленных разговоров может стать завершаемый важный проект, цикл напряженных работ или рискованных экспериментов. Близнецы Сегодня Близнецам день позволяет пустить в ход природную коммуникабельность, блеснуть живостью речи и остроумием. Многие Близнецы будут без труда поддерживать параллельные направления, например, переписываться с разными людьми, в разных группах или на разные темы. Легкое общение и прогулки с яркими впечатлениями — отличный способ развеяться и зарядиться позитивом перед новым напряженным периодом. Рак Сегодня для Раков имеет значение тон общения, в том числе, служебного. Даже официальные темы не стоит обсуждать в чересчур серьезном ключе, вполне допустимы шутки и красочные аллегории. Умение поддерживать живую и веселую беседу может оказаться лучшим способом поладить с нужными людьми, включая начальство. Стоит помнить, что день может склонить к легкомыслию и расточительности в финансовых делах. Лев Сегодня Львам звезды намекают, что многое зависит от их манеры контактировать с людьми, личной эрудиции и любознательности. День подходит для общения и поездок, сравнения маршрутов и вариантов связи, поддержки своих интересов за рубежом. Может пригодиться знание иностранного языка, финансовых и юридических тонкостей. Спадает недавняя острота конкуренции и разногласий (возможно, лишь на время). Дева Сегодня Девам звезды советуют тренировать свои интеллектуальные навыки, практиковаться в задачах, требующих быстрого общения или яркого образного мышления. Один из плюсов этого дня — шанс обсудить сложные темы в юмористическом ключе. Приключения в поездке или открытия в ходе беседы расширят кругозор и обогатят словарный запас. В ярком игровом формате будет лучше восприниматься учебный материал. Весы Сегодня Весам желательно поддерживать контакт с друзьями, детьми и с людьми, на которых возложены надежды в будущем. Хорошо обмениваться в этот день новостями и остроумными креативными идеями. Не стоит уклоняться от посещения совместных мероприятий. Если физическое присутствие на них невозможно, постарайтесь держать дистанционную связь, оставаться в курсе событий за счет сообщений и видеоотчетов. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют поддерживать контакты с теми, кто может помочь им в работе, творческой самореализации или профессиональной карьере, а также с теми, кто готов содействовать им в обучении и воспитании детей. Стоит помнить, что беседы этого дня могут иметь неожиданный побочный эффект и непредсказуемо влиять на репутацию в определенных кругах (особенно у публики, друзей и учителей). Стрелец Сегодня Стрельцам звезды предлагают вспомнить про свои таланты, особенно литературные. По возможности, стоит провести этот день в свободном режиме, за любимым хобби, игрой или иным интересным занятием. Хорошей идеей будет общение с детьми, прогулка, поездка. События этих суток способствуют не только психологической разрядке и общению, но и расширению кругозора, пополнению банка ярких впечатлений. Козерог Сегодня Козерогам звезды советуют отвлечься от серьезных мыслей, сделать паузу в деловых контактах и напряженных работах. Если зашел в тупик важный процесс, самое время сломать шаблоны и поискать более творческое решение. Даже если вы не очень общительны и не намерены развлекаться, стоит принять участие в семейном празднике или посиделках, не помешает лишний раз поиграть с детьми или питомцем. Водолей Сегодня Водолеям день представит отличные возможности в части общения и налаживания связей. Потенциально проблемные моменты диалога сегодня легко предотвратить, например, разрядив намек на напряженность остроумным замечанием. Также эти сутки информативны, обогащают креативными идеями и позволяют быть в курсе событий. Многие новости будут поданы в формате видео, изложены нетрадиционно или забавно. Рыбы Сегодня Рыбы почувствуют приближение напряженного периода в своей жизни, способного отнять у них много сил. Звезды предостерегают от поспешных импульсивных порывов: в эти сутки они преждевременны и могут вести в тупик. Если хочется динамики и «разминки», лучше реализовать эту тягу путем подготовительного интенсивного общения, литературного креатива или более энергичного поиска нужной информации.