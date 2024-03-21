Решаемся на чувства — любовный гороскоп на 22 марта

Читатели нашего гороскопы получат полезные советы и предупреждения, которые помогут им эффективно использовать потенциал этого дня и избегать возможных трудностей.
Овен
Сегодня Овны могут оказаться в тупике, если пытаются продолжать в том же духе и не замечают новых деталей в обстановке. Прежде, чем что-либо предпринимать, им не помешает заново оценить ситуацию вокруг своего романа: возможно, пора действовать более скрытно, сдержанно или гибко.
Телец
Сегодня Тельцам стоит понаблюдать за поведением своего партнера: вероятно, он готов изменить прежнюю линию поведения или уже меняет ее, надеясь на одобрение. Появляется надежда на период гармонии и предсказуемости. Как долго корабль любви простоит в тихой гавани, зависит от взаимных усилий.
Близнецы
Сегодня Близнецам день может добавить сомнений или тайных опасений, особенно, если они предчувствуют новую фазу в своей романтической истории. Опережать события и делать конкретные шаги пока не стоит: ситуация должна созреть. Но не помешает задуматься о том, что значат для вас отношения.
Рак
Сегодня Ракам лучше отложить все решения в личной жизни на период после полудня. Возможно, вторая половина дня остудит пыл, напомнит о правилах и ограничениях, принесет долю разочарований — зато поможет удержаться от промаха или от эффектного, но преждевременного шага.
Лев
Сегодня Львы могут вновь поддаться знакомым страхам или сомнениям. Усилить их настороженность могут события второй половины дня, которые, как им покажется, начнут давать им вполне конкретные знаки, например, о скрытой сексуальной зависимости от партнера или о смене его линии поведения.
Дева
Сегодня Дев может вызвать подозрения новый нюанс чужого поведения. Их может насторожить перемена в партнере или загадочный маневр конкурента. Помните, что обоснованные тревоги сейчас могут сопровождаться у вас надуманными. Не перехватывайте инициативу, ждите чужого хода или знака.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства подсказывают, что в их любовной истории наметилась не самая комфортная фаза. Возможно, предстоит период разлуки, недоразумений, взаимной или односторонней потребности в помощи, терпении и сочувствии. Появлятся шанс проверить партнера на готовность к любви-служению.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют верить своей интуиции и доверять судьбе. В личных отношениях наступает более предсказуемый и гармоничный период, позволяющий вернуться к отложенным планам, более естественной форме выражения взаимных чувств или более традиционной расстановке ролей.
Стрелец
Сегодня Стрельцам непросто: события этого дня привносят в личную жизнь либо явную, либо подспудную напряженность. Если отношения выглядят благополучными, берегите гармонию: в ближайшие недели она станет более хрупкой, а «где тонко, там и рвется». Если ваш роман выстроен на ложной или зыбкой опоре, это проявится.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют воздержаться в личной жизни от решительных действий и новых порывов. Все, что от них требуется — не выпадать из потока событий, быть чуткими к деталям, намекам и знакам: это поможет им предвидеть ход романа и выстраивать свои планы в любви на шаг вперед.
Водолей
Сегодня Водолеев события дня заставляют изменить свою недавнюю тактику, например, стать в отношениях более дотошными, критичными и настороженными. Если они склонны к ревности или язвительной критике в адрес партнера, то могут начать выискивать для нее конкретные поводы, и найдут их.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут метаться между своими любовными страстями и сдерживающими факторами, например, страхом натолкнуться на отказ, ошибиться в выборе или попасть в глупое положение. Звезды считают, что это к лучшему: прежде чем подчиниться желанию, нужно дать ему созреть, как и своей решимости.