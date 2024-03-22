Доказываем верность и искренность — любовный гороскоп на 23 марта

Сегодня стоит вновь показать второй половинке нашу любовь.

Наш гороскоп даст информацию о том, какие события и эмоции могут ожидать его в этот день, а также рекомендации по тому, как лучше использовать эти влияния в своих интересах.

Овен

Сегодня Овны должны понять, как действовать дальше. Многим представителям знака придется забыть про недавнюю свободу маневра, принять навязанные условия, пойти на какие-то временные жертвы ради сохранения отношений, подстроиться под планы любимого человека или смириться с его слабостями.

Телец

Сегодня Тельцам обстоятельства играют на руку, обещают им исполнение части надежд или счастливый случай. Возможно, их порадует перемена в поведении любимого человека. Свои чувства они в эти сутки проявляют щедро и свободно, но есть границы, за которые они не хотят или не могут выйти.

Близнецы

Сегодня у Близнецов многие опасения оказываются беспочвенными, риски и проблемы в личной жизни проходят стороной. Однако им не стоит успокаиваться и терять бдительность — наоборот, стоит делать все возможное для сохранения гармонии, и чем раньше будут приняты меры, тем лучше.

Рак

Сегодня Раки могут спокойно осуществлять задуманное: сама судьба направит их усилия в нужное русло, поможет выбрать правильный образ действий и избежать лишних соблазнов. Если объект ваших симпатий находится далеко, может подвернуться возможность и повод вскоре с ним встретиться.

Лев

Сегодня Львам не стоит сбрасывать со счетов свою интуицию, даже если факты ей противоречат. Может начаться кризисный период, активизироваться незавершенный сюжет прошлого, а с ним вернуться психологическая зависимость, ревность, тайный страх, мнительность или «привычка страдать».

Дева

Сегодня Девы пытаются сохранять автономность, но на деле нередко зависимы от партнера и отношений. Их может беспокоить факт, что не они сейчас являются хозяевами положения. Их вполне обоснованно может тревожить новое поведение пассии, появление препятствия или активизация коварного соперника.

Весы

Сегодня Весы вынуждены признать, что обстоятельства пока сильнее их и им следует считаться со своими текущими возможностями. В личной жизни это может означать для них наличие каких-то тайн от любимого человека, стеснение в выражении чувств или отсрочку (но не отмену) составленных планов.

Скорпион

Сегодня Скорпионов обстоятельства могут вынудить посмотреть на свою любовную историю со стороны или спроецировать ее в будущее. Весьма полезный прием, помогающий увидеть возможное развитие отношений. Придется осознать, что для прочного союза нужны не только чувственные, но и материальные опоры.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды напоминают, что в данный период их жизни любовная гармония не дается даром, подразумевает ответственность, терпение, честность и долю гибкости. Для сохранения устойчивости нужен «третий фактор», и нет, это не роман на стороне. Союз может скрепить общая цель, дом или питомец.

Козерог

Сегодня Козерогам ситуация может внушать опасения, но все пройдет для них благополучно. Если планировалось свидание, оно состоится, хотя может быть связано с определенными ограничениями. Козероги, проживающие фазу разлуки или одиночества, не будут слишком сильно из-за этого страдать.

Водолей

Сегодня Водолеи нуждаются в доказательствах верности и прочности чувств. Лишь получив их в полном объеме (который определят сами), они обретут спокойствие. Им стоит помнить, что эти сутки не располагают к излишней щедрости и буйству эмоций, подтверждения любви придется искать в чем-то другом.

Рыбы