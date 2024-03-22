Шагаем в новом направлении — гороскоп на 23 марта

22 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве приглашает стать практичнее и дотошнее.

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Гороскоп на сегодня говорит, что эти качества повысят надежду на подвижки в работе, лечении и хозяйственных делах, сделают успешнее первые шаги в новом направлении. Стоит помнить, что этот день не даст тотального успеха, рост в одних направлениях он уравновесит лимитами в других. В одних сферах можно получить дружескую поддержку, в других за услуги нужно платить. Придется сбалансировать бюджет и расставить приоритеты: если в одних сферах хочется многого, в других придется умерить запросы. При выборе продуктов и лекарств стоит учитывать соотношение цены и качества. Овен Сегодня Овнов день вынудит подстроиться под изменившиеся условия. Многим Овнам придется сменить свою недавнюю тактику: отказаться от свободы и вольного эксперимента, начать вести себя более гибко, скрытно и осторожно. Может возрасти их зависимость от служебных или иных обстоятельств, состояния здоровья, ограничений и запретов, скрытого контроля, а также от последствий прошлых интриг или приключений. Телец Сегодня для Тельцов это удачный день. Не меняя их целей и планов, он помогает им сменить образ действий и дает свободу, хотя и в определенных рамках. Им станет легче вести себя в соответствии со своими взглядами и получать помощь. Появляется возможность перестроить на более удобный лад командную работу. В эти сутки хорошо заниматься личной жизнью или хобби, проявлять широту души, общаться с друзьями. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют найти время для дома и семьи, но не забывать также о карьере, бизнесе, профессиональных планах. День может обозначить новое поле работы или зону ответственности, намекнуть на возможный кризис. Потенциально проблемные ситуации сгладит хорошая материальная база. Роль стабилизатора может играть хороший заработок, наличие накоплений или ресурсных щедрых друзей. Рак Сегодня Раки могут рассчитывать на дружелюбно настроенное окружение, на моральную или материальную поддержку от друзей, коллег или организаций. Но стоит помнить, что у чужой щедрости и лояльности сейчас есть определенные границы. Не стоит ждать чуда, многие люди смогут помочь вам лишь в рамках своих полномочий и компетенций. Могут наметиться дела в далеких краях, скорее плановые, чем новые. Лев Сегодня Львам звезды советуют заниматься финансовыми и другими практическими делами, учитывая не только внешний ход событий, но и его скрытые настораживающие тенденции. Не стоит игнорировать сейчас признаки потенциальных угроз и свои собственные предчувствия, подсказанные опытом прошлого. Самое время устроить детальную проверку «узких мест» и провести профилактику действующих защитных систем. Дева Сегодня Дев могут беспокоить реальные или мнимые проблемы, но у них есть канал удачи или источник моральной поддержки, как страховка от лишнего беспокойства и ложных шагов. Многим Девам обеспечено покровительство издалека или содействие друзей. Это поможет им спокойнее относиться к настораживающим моментам, например, к подозрительным маневрам своих партнеров или новой активности конкурентов. Весы Сегодня Весам звезды намекают, что им лучше быть в тени или держать в тайне от широкой публики некоторые аспекты своей жизни. Но это не означает, что нужно оставаться в бездействии. День подходит для уточнения плана работы, программы лечения, нюансов диеты, источников материальной поддержки. Можно использовать его для наведения порядка, поиска скрытых резервов или проведения полезных обновлений. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они могут одновременно работать на свое настоящее и на далекое будущее. День подходит для поддержки взаимовыгодных связей, основанных не только на дружбе и сходстве взглядов, но и на пересечении практических интересов. Реализм и практицизм будут естественным образом уравновешивать другую часть жизни: сентиментальность, идеализм, романтические чувства. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют поставить в приоритет долг и ответственность, а в какой сфере, зависит от ситуации. Возможно, это будет карьера, финансовая база, безопасность дома, стабильность в семье или жилищный вопрос. Не исключено, что придется найти баланс между этими областями. Важное условие реализации планов — здоровье, заботу о нем стоит сделать одним из главных пунктов программы. Козерог Сегодня Козероги могут рассчитывать на удачу в своих текущих делах, особенно, если будут внимательнее относиться к мелочам. День указывает надежные опоры и ориентиры, включая духовные, повышает вероятность хорошего поворота в общении с иностранцами, друзьями и влиятельными людьми, добавляет надежд на исцеление, способствует обретению душевного равновесия и выравниванию материального положения. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что им есть смысл поработать над системами своих защит и различными страховочными механизмами. Полезно проинспектировать ресурсы, выявить скрытые дефициты, слабости и «узкие места», подумать над созданием резервов или пополнением имеющихся запасов. Практичный и системный подход может оказаться вдвойне полезным в жилищных, финансовых и налоговых вопросах. Рыбы Сегодня Рыбам пора активнее заявить о себе, приступить к важному этапу реализации своего плана, продемонстрировать свое мастерство, ловкость, страсть, управленческий деловой талант или пробивную силу. Плохую шутку при совершении первого шага может сыграть концентрация на собственных интересах и планах. Помните, что вы действуете не в вакууме, не забывайте учитывать обстановку и интересы нужных вам людей.