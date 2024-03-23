Не бросаемся в интриги — любовный гороскоп на 24 марта

Наш гороскоп подскажет, как избежать конфликтов и уточнит наилучшее времени для новых начинаний.
Овен
Сегодня Овны остаются не только в плену своих страстей, но и в плену обстоятельств, сплетающих вокруг них паутину зависимости. Также их пыл могут сдерживать собственные тайные сомнения. Но ситуация может измениться к ночи, когда сами Овны или их партнеры вдруг сильнее соскучатся по общению.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть и прагматиками, и фантазерами. Собственная натура будет удерживать их в реальности с ее деталями, а к повышенной чувственности и романтизму их чаще будет склонять партнер. Мечтая о совместном будущем, стоит помнить, что некоторые мечты понемногу устаревают.
Близнецы
Сегодня Близнецы не прочь окунуться в старые любовные иллюзии, которым могут предаваться в одиночку или в компании партнера. День может стать приятным, если жить минутой, не загадывая ничего наперед. Стоит избегать слов, способных излишне накалить страсти, вызвать ревность или спровоцировать ссору.
Рак
Сегодня для Раков свидание будет приятнее, если они отбросят лишнюю суету и запрос на скучную сухую конкретику. Если какая-то деталь вызвала жгучее любопытство, не спешите раскрывать правду, иллюзии романтичнее. Если в воздухе повис некий вопрос, не торопитесь с однозначным «да» или «нет».
Лев
Сегодня Львам ситуации дня не добавляют ясности. Чем упорнее они пытаются разобраться в интересующих деталях и просчитать подоплеку событий в своей личной жизни, тем чаще заходят в тупик. Звезды намекают, что иногда первое спонтанное впечатление — самое верное и не стоит «копать» глубже.
Дева
Сегодня Девам трудно получить от партнера вербальную обратную связь, но их может связать с ним невидимый телепатический мост — при условии, что они усмирят бушующие в их воображении мыслеобразы, добьются внешнего молчания и внутренней тишины. Сделать это сейчас нелегко, но попытаться стоит.
Весы
Сегодня для Весов разумный выбор — временный отказ от активной личной жизни. Это день, когда любой факт или нюанс способен породить сомнения или раздражение. Свидание может разочаровать, но и одиночество может угнетать и нервировать. Есть надежда, что в полночь препятствия к общению будут сняты.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ситуации порой заставляют изменять своим планам и принципам в любви, поступая с точностью до наоборот. К счастью, это потребуется от них лишь в мелочах, которые не делают общей картины. Им не потребуется в угоду моменту отступать от своих клятв или предавать свои чувства.
Стрелец
Сегодня Стрельцам важно отличать в любви реальность от иллюзий. Это не лучший момент для начала новых отношений, но и для попытки добавить стабильности уже существующему союзу он не годится. Стоит аккуратнее использовать инструмент легкой интриги: один неверный шаг, и доверие может быть потеряно.
Козерог
Сегодня Козероги стремятся досконально прояснить все нюансы в своем романе, особенно, если он начат или развивается за рубежом. Звезды намекают, что с некоторых деталей лучше не срывать покров тайны: легкая интрига добавляет ситуации романтизма, а прояснение всех подробностей способно ее убить.
Водолей
Сегодня Водолеям, склонным к подозрениям, сомнениям и тайной ревности, придется нелегко. Несмотря на невероятную проницательность, им будет сложно получить ответы на все свои вопросы. Вплоть до вечера они могут теряться в догадках. Новый контакт с любимым человеком им лучше отложить до полуночи.
Рыбы
Сегодня и Рыбы, и их партнеры способны совершать ошибки или вести себя не очень честно, но Рыбам такие ситуации будут вредить больше. Из-за своей доверчивости, идеализма или тяги к интригам они могут оказаться в неприятном положении, своими руками создать почву для проблем и разочарований.