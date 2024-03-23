Мозг будет работать на двести процентов — гороскоп на 24 марта

23 марта 2024 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Девы настаивает на внимании к мелочам, но может указывать на ложные детали вместо нужных, не проясняя истину, а затемняя ее.

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Гороскоп на сегодня говорит, что возрастет вероятность ошибок в ходе лечения, диагностики, выполнения рутинных процедур и деликатных поручений. Может усилиться мнительность, рассеянность, небрежность. Могут участиться тупиковые ситуации, таинственные пропажи, загадочные симптомы, протечки, опоздания, отклонения от правил и инструкций, случаи злоупотреблений и мелкого травматизма. Стоит приостановить только что начатые дела, чтобы с самого начала не пойти в неверном направлении. Овен Сегодня Овнам звезды советуют заниматься рутиной и быть готовыми к минутам неясности. Фоном дня могут стать сомнения, моменты забывчивости или путаницы, мелкие пропажи, загадочные «плавающие» симптомы недомоганий. Лучше избегать контакта с ненадежными подозрительными людьми. Не тот момент, когда стоит выбирать помощников или предлагать другим свою помощь, подбирать себе инструменты и лекарства. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это подходящий день для отдыха, в том числе, в режиме полного расслабления. Если вас переполняют необычные идеи или вы хотите заняться полезным делом, старайтесь не перегружаться и работать исключительно ради удовольствия. Можно сделать шаг к воплощению давней фантазии, пока она окончательно не утратила свою былую актуальность и не стала достоянием прошлого. Близнецы Сегодня Близнецам не стоит планировать на день важные дела и сложные работы, утомительные развлечения и новые начинания. Обстоятельства вплоть до позднего вечера будут склонять к рассеянности, путанице или к старым иллюзиям, которые по ошибке или по привычке легко принять за надежный ориентир. Итогом могут стать просчеты, мелкие травмы, недоразумения или моменты растерянности. Возможен хаос в быту. Рак Сегодня у Раков обстановка вокруг не отличается ясностью, но их может выручить интуиция. Однако она будет хорошим помощником не во всех ситуациях. Лучше не полагаться на нее одну, если решается важный вопрос или нужно действовать быстро. Не стоит выбирать этот день для командировок, деловой переписки, работы с текстами и точными расчетами. Предпочтительнее бесцельные прогулки и свободные контакты. Лев Сегодня Львам стоит помнить, что возрастает вероятность небрежности в мелочах и деталях, а она, в свою очередь, способна привести к комплексным неприятным последствиям и создать дополнительные проблемы во многих делах. Прежде всего, может пострадать сфера личных финансов или совместный бюджет. Стоит повременить с оплатой услуги или покупки, заключением сделки, подачей налоговой декларации. Дева Сегодня Девам стоит поставить на паузу предметные диалоги, отложить целевые консультации и значимые личные встречи. Ситуации этого дня не дают ответов, лишают ясности и уводят от реальности. В обстановке выжидания главное — не «накрутить» себя сверх меры. Шансы на благополучный исход велики, важно не рисовать себе ужасы и верить в лучшее. Не стоит задавать преждевременные и нетактичные вопросы. Весы Сегодня Весам звезды рекомендуют покой и уединение. Стоит остерегаться заблуждений и путаницы, в сложившейся обстановке легко поддаться мнительности и незаметно зациклиться на ложной детали. Возможны лишние сомнения в рабочих и медицинских вопросах, в выборе помощника, инструмента, лекарства или диеты. К ночи может появиться потребность «выйти из тени» и напомнить о себе значимому человеку. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не терять связь с единомышленниками. Если настала пауза в активных совместных трудах, можно использовать ее для свободного общения с элементами ностальгических воспоминаний и обмена мелкими секретами. В течение дня подвижки в конкретных делах маловероятны, но ближе к полуночи ситуация начнет меняться, не исключены вести с работы, из сервиса или от партнера. Стрелец Сегодня Стрельцам стоит помнить, что этот день способен заманить их в сети знакомых иллюзий, сделать заложниками семейных тайн или профессиональных секретов, склонить к лени или рассеянности, безответственности, небрежности в делах или неаккуратности в быту. Лучше не поддаваться сегодня искушению начать новое дело: оно может завести в тупик, обмануть ожидания и добавить к уже имеющимся проблемам новые. Козерог Сегодня для Козерогов многое идет удачно, но в некоторых вопросах у них могут оставаться сомнения. Возможно, их будут волновать научные тайны или детали событий в далеких краях. Некоторые Козероги окажутся чересчур дотошными и загрузят свой ум явно лишними мелочами. Стоит помнить, что часть загадок вскоре разрешится автоматически или утратит важность. В этот день нежелательны начинания и поездки. Водолей Сегодня Водолеям стоит сделать скидку на рассеянность, которую могут допустить они сами или нужные им люди. Также в эти сутки придется мириться с недостаточной ясностью ряда деталей. Возможно, имеет смысл списать часть долгов и потерь, смириться с какой-то загадкой. Там, где нити не утеряны, полезно собирать информацию для будущей работы над ошибками. Нежелательно совершать финансовые операции. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют свернуть активность или стать максимально осторожными. В течение дня возрастет риск рассеянности и невнимательности. Легко стать жертвой обмана или собственных заблуждений, и тем самым подорвать свою репутацию, снизить эффект от своих усилий, посеять семена будущих насмешек, измен или разногласий. В этот день не стоит полагаться на чужую обязательность и честность.