Амбиции возьмут над нами верх — гороскоп на 2 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что также может препятствовать однозначному итогу совещаний и переговоров, мешать быстрому оформлению документов. Возможны двойственные послания, колебания. Может требоваться время для сравнения и выбора. Часть встреч будет перенесена или отменена. Приятные стороны дня могут быть связаны с материальной удачей, любовной гармонией или дружеской лояльностью. Возрастают шансы на хорошие покупки, на получение вознаграждения, компенсации, поощрения или дополнительного финансирования.
Овен
Сегодня для Овнов главным событием этого дня может стать совещание, встреча с начальником или коллегой, посещение учреждение или оформление документа. Возможен особый интерес к финансам (заработкам, прибылям). Итогом беседы может стать временный компромисс. При задержках и недоразумениях звезды советуют поискать причину в себе, например, в своих колебаниях или несерьезном подходе к обсуждаемой теме.
Телец
Сегодня Тельцам стоит активнее использовать возможности этого дня, так как он сулит им пользу, успех или поддержку. Единственное, от чего звезды советуют воздержаться — от целевых поездок и старта важных разговоров: велик риск оказаться в тупике, начать разговор или путь с ложной ноты. Возможны противоречивые сообщения. Лучше отложить начало путешествия, отправку ценной посылки или официального письма.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют избегать стартов с нуля и не спешить с утверждением новых планов. Этот день позволяет извлекать пользу из дальновидных программ прошлого, правильно организованных дел и качественно выполненных работ. Возрастает шанс получить дивиденды от прежних вложений, премию за переработку, поддержку от проверенных друзей, найти компромисс в вопросе о долге, налоге, кредите.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не уклоняться от встреч, совещаний и визитов в инстанции, от зарубежных контактов: от этого может зависеть получение должности или профессионального контракта, решение юридического или иного важного вопроса. В то же время, не стоит ждать быстрого однозначного результата. Переговоры и консультации могут требовать продолжения, а предложенные формулировки уточнения.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют быть готовыми к тем или иным недоразумениям в поездках и рутинной работе, в процессе служебной переписки, при оформлении документов. Возможны ошибки в текстах, расчетах, юридических формулировках, профессиональной терминологии. Не исключены ситуации колебаний, компромисса или временного тупика. Не лучшее время для начала дальней командировки или другого путешествия.
Дева
Сегодня у Дев сосредоточено внимание на животрепещущей для них теме. Забавная сторона ситуации может отчасти снять напряжение, но не решит проблему полностью, для этого может требоваться несколько недель. Недоразумения и задержки могут быть связаны с финансовой или технической частью дел, с нюансами профессии или безопасности. Важно не впадать в отчаяние и видеть хорошие стороны своего положения.
Весы
Сегодня Весам стоит уделить внимание ситуациям общения. Остроумного и увлекательного диалога может быть недостаточно для принятия окончательных совместных решений. Нередко причина будет заключаться в собеседнике (например, его двойственной позиции), но иногда колебаться и затягивать дело будут сами Весы. Потребуется время для сравнения вариантов, выхода из тени или уточнения своих взглядов.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть эмоциональная или финансовая точка опоры, которая выручает их во многих ситуациях. Их может морально поддерживать романтическая или родительская любовь, супружеская гармония, стабильное хобби, взаимовыгодное деловое или творческое сотрудничество. Благодаря такой поддержке им будет проще принимать информационные заминки, недоразумения в пути и помехи в процессе общения.
Стрелец
Сегодня Стрельцам день помогает в делах практических, например, давая хорошую материальную мотивацию. Дополнительным источником вдохновения может стать цель поправить здоровье, вернуть домашний комфорт или позаботиться о близких людях. Возможны полезные обновки, призванные помочь лечению, обустройству быта или реализации фундаментальных планов. Часть покупок сегодня может быть сделана интуитивно.
Козерог
Сегодня Козерогам пригодится осмотрительность в общении — особенно, если нужен быстрый однозначный ответ на важный вопрос. Лучше избегать соглашений о жилье, деловых встреч, консультирования. Не стоит публиковать статьи и объявления, обращаться с серьезными просьбами к близким. Удача и гармония будут чаще приходить в молчании. Хорошие стороны этого дня связаны с любовью, дружбой и творчеством.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что для них окажется не худшим решением пребывание в тишине, уединении и покое. При желании, одиночество можно разделить с близким человеком, родственником или доверенным лицом. По возможности, лучше не впускать в свою жизнь случайных людей. Не стоит спешить с выводами, получив интересную забавную информацию, лучше дать себе время для размышлений и сравнений.
Рыбы
Сегодня Рыбы не остаются одинокими, получают отдачу от своих трудов или подпитку своим чувствам. Моральной поддержкой для них может стать душевный контакт с друзьями или коллегами, знакомыми по прошлому (но если с кем-то из них захочется встретиться вновь, звезды предупреждают о возможных недоразумениях и разочарованиях). В этот день не стоит спешить с выбором покупки, продавца или покупателя.