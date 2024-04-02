Планы разрушатся, но все будет хорошо — любовный гороскоп на 3 апреля

Наш гороскоп подскажет, как принять более осознанное решение и как спланировать свой день в соответствии с астрологическими рекомендациями.
Овен
Сегодня Овнам лучше отложить романтические планы на вторую половину суток. К вечеру они могут рассчитывать на более свободный формат общения или перемену психологической обстановки в целом, которая позволит им вести себя в присутствии любимого человека более раскованно, оригинально и непринужденно.
Телец
Сегодня Тельцов может ждать проверка на внутреннюю психологическую устойчивость. В это время возрастет вероятность неожиданного поведения партнера, которое может принять форму гиперсексуальности, ревности, раздражительности или маниакального стремления к свободе.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что первая половина этого дня не слишком хороша для романтического общения, хотя может провоцировать навязчивые мысли о свидании. Вторая половина дня поможет раскрепоститься, а также даст повод отвлечься от текущей рутины и заглянуть в возможное совместное будущее.
Рак
Сегодня Ракам не помешает лучше разбираться в тайных мотивах партнера и в подоплеке той ситуации, которая окружает их роман — в противном случае, для них возрастет риск угодить в психологическую ловушку. Утром не стоит принимать всерьез чужие речи. Вечер может склонить к сексуальным экспериментам.
Лев
Сегодня для Львов окажется важнее вторая половина суток. Вопреки утверждению «любовь слепа», в это время не будет лишним такое качество, как проницательность: не исключено, что партнер поведет себя тем или иным образом неспроста, будет иметь какие-то скрытые мотивы.
Дева
Сегодня Девам стоит следить за своими словами, иначе под влиянием момента они могут сказать кое-что лишнее. Первая половина дня не слишком удачна для свидания или договоренности о нем, а также для серьезных разговоров о чем бы то ни было. К вечеру не исключен неожиданный поворот событий.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что для их романтических отношений благоприятнее вторая половина суток: обстановка в это время непредсказуема и порой чревата сюрпризами, но приключения и волнения лишь сплотят пару. В первой половине дня могут идти по кругу разговоры и срываться договоренности.
Скорпион
Сегодня Скорпионов от романтических переживаний могут отвлекать те или иные особенности обстановки и они будут мешать им погрузиться в любовные эмоции с головой. Во второй половине дня могут появиться отголоски недавнего напряженного периода, особенно в парах, которые недавно сблизились и создали общий дом.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что для реализации своих романтических планов им лучше ждать второй половины суток. Если исчерпаны прежние возможности и сложилось впечатление тупика, не стоит заранее переживать об этом: вечерние новости подбросят свежую идею и натолкнут на остроумную мысль.
Козерог
Сегодня Козерогам не стоит начинать или форсировать любовную переписку, а также заводить с партнером разговор о важных для себя вещах: любая беседа обернется не так, как хотелось. Вторая половина дня тоже не обойдется без сюрприза, но заранее унывать не стоит: есть шанс, что все сложится к лучшему.
Водолей
Сегодня Водолеям вторая половина этого дня может принести всплеск чувственных желаний. Требуя свободы для себя самих, с партнером они могут вести себя, как собственники, проявляя склонность к излишнему контролю, подозрительности или ревности. Им не помешает стать чуть легче и проще в общении и в быту.
Рыбы
Сегодня у Рыб любовные планы могут сбыться немного иначе, чем было задумано. Не стоит выбирать эти сутки для первого или очень важного свидания, которое призвано внести в ваши личные отношения устойчивость, серьезность и ясность. Если хочется романтики и новизны, лучше дождаться второй половины дня.