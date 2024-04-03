Станем игрушками своих эмоций — любовный гороскоп на 4 апреля

Сегодня мы будем зависеть от своих чувств и эмоций.

Этот гороскоп поможет читателям получить представление о том, какие энергии и влияния ожидают их в этот день, и, возможно, подсказать, как лучше использовать возможности или избегать препятствий, которые могут возникнуть.

Овен

Сегодня для Овнов важнее любви может оказаться свобода. У многих Овнов появится соблазн забыть про личную жизнь или отодвинуть ее на второй план, а на первое место поставить общение с друзьями, необычное хобби или работу на будущее. Если им повезет, партнер разделит их интересы и увлечения.

Телец

Сегодня Тельцы не способны чувствовать что-либо наполовину. И любить, и ненавидеть они склонны «на полную мощность», порой теряя чувство меры и своей личной нормы. Многие Тельцы поведут себя так в ответ на поведение партнера. Возможен интерес к необычным, прогрессивным и свободным формам отношений.

Близнецы

Сегодня Близнецов порадуют обстоятельства. Вряд ли они смогут исполнить все свои желания, но у них будет, как минимум, возможность заново наладить связь с любимым человеком и поговорить с ним, преодолев расстояние. Не исключено, что придется общаться в дружеском, а не романтическом тоне.

Рак

Сегодня Раки не склонны быть махровыми традиционалистами и не прочь попробовать в личной жизни что-то новое, хотя бы виртуально. Счастливо влюбленные Раки не прогадают, выбрав для свидания со своей пассией необычное место. Свободные Раки могут поддаться во взглядах на любовь влиянию друзей.

Лев

Сегодня Львам стоит ориентироваться на привычки и настроения своего партнера (что многие Львы сделают легко и не без удовольствия). Возможно, придется поддержать интересующие его темы или провести время в компании его друзей. Подходящий момент для дружеского общения, но с прицелом на романтическое.

Дева

Сегодня Девы могут не получить в делах сердечных того, что ожидали, зато у них есть шанс испытать новые эмоции, узнать нечто интересное и сломать часть шаблонов в общении с лицами другого пола. Чтобы обратить на себя внимание, им будет достаточно блеснуть остроумием, эрудицией или знанием новинок.

Весы

Сегодня Весы легко найдут с партнером общий язык, обсуждая новости, креативные идеи или «пограничные» темы. Секретом такого взаимопонимания может оказаться общее хобби или похожее чувство юмора. Не исключен повышенный интерес к сексуальным экспериментам, любви-дружбе или свободным отношениям.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется вести себя в любовных отношениях не так, как хочется, а так, как требует момент. Важнее романтических жестов в эти сутки может стать готовность к дружескому разговору. Многие Скорпионы заметят, что в их романе назревает новая фаза, например, меняется эмоциональный фон.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют не пропускать любовное свидание, или делать все, от них зависящее, чтобы поддержать увлекательное общение с объектом своих симпатий. Ситуация меняется к лучшему и не помешает заранее наладить контакт, чтобы при первой же возможности откликнуться на зов любви.

Козерог

Сегодня Козероги получают небольшой урок покорности судьбе: что бы они ни планировали, судьба распорядится чуть иначе. Возможно, придется импровизировать. К счастью, события этого дня лишены дурного подтекста. Свидание обещает стать волнующим и приятным. Возможен неожиданный подарок.

Водолей

Сегодня Водолеи легко становятся игрушками своих эмоций и заложниками привычек, включая вредные. Любимый человек может с удивлением наблюдать за непредсказуемыми метаморфозами в их настроении. Оставаясь влюбленными романтиками, время от времени они могут превращаться в эмоциональных тиранов.

Рыбы