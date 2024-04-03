Коридор затмений: чем грозит и как его правильно проживать

Прогноз для всех знаков зодиака.

Затмения — это мощные космические события, которые, как считается, помогают нам справиться с эмоциями и вступить на новый этап жизни. В 2024 году нас ожидают четыре затмения, каждое из которых может приблизить нас к нашей судьбе — если мы готовы заглянуть внутрь себя и отпустить то, что больше не служит нам на благо.

«Первое из них произошло 25 марта, когда управляющая эмоциями Луна противостояла управляющему эго Солнцу, создавая полутеневое лунное затмение в дипломатичных Весах. Это мощное событие пролило свет на то, как эгоистичные привычки, соперничество и нетерпение могут испортить даже самые гармоничные связи. Используйте это событие как возможность оценить то, как вы проявляете себя в отношениях.

Затем приготовьтесь взять бразды правления в свои руки, когда 8 апреля произойдет первое солнечное затмение 2024 года. Солнце соединится с Луной в Овне, и мы получим инструменты, чтобы распознать, что нам нужно для настоящего процветания», — говорит эзотерик Вероника Голубева.

Овен

Овцы , готовы ли вы бороться за любовь? Возможно, вам пора уделять больше внимания самым близким; конфликты, пережитые в это время, помогут выявить, над чем вам нужно поработать.

«В начале апреля вы будете чувствовать себя воодушевленными и готовыми взять то, что принадлежит вам. Ваша уверенность в себе возрастет. Это отличный момент для достижения самых амбициозных целей; подумайте, от чего вы можете отказаться, чтобы начать новую успешную главу своей жизни», — объясняет Вероника.

Телец

Тельцы , дайте себе время сориентироваться. Вы можете использовать энергию этого коридора, чтобы наладить отношения с людьми, которые уважают ваше видение и нуждаются в вашей помощи. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, решая, с кем сотрудничать.

«Не давайте обещаний, которых вы не сможете выполнить. Старайтесь слушать внутренний критический голос и перепроверяйте любую информацию, связанную с документами и деловыми бумагами», — советует астролог.

Близнецы

Близнецы, этой весной вы можете столкнуться с некоторыми социальными препятствиями. Разница во мнениях может вызвать серьезные волнения в ваших дружеских отношениях. Постарайтесь обратить внимание, в частности, на ваши творческие связи — возможно, какие-то из них стоит прекратить, а на другие потратить больше времени и сил.

«Прислушаться к своим инстинктам и интуиции. Если вы давно хотели оставить свой след в мире, воспользуйтесь этим коридором, чтобы начать прокладывать свой путь и отдать должное своим талантам. Ни больше, ни меньше», — заключает Вероника.

Рак

Раки , вы чувствуете, что в вашей профессиональной сфере что-то не так? Это ваш шанс заняться решением проблем, чтобы выяснить, что происходит. Вы можете начать жаждать большего признания на работе и в то же время чувствовать себя немного сдержанным из-за давления дома. Пытаясь перетасовать свои обязанности и войти в свои права, не забывайте держать глаза открытыми: вполне вероятно, что решения, которые вы ищете, находятся прямо перед вами.

«У вас появится шанс залечить старую эмоциональную рану, которая сильно повлияла на вашу уверенность в себе. Вы также можете получить толчок, необходимый для того, чтобы отстоять себя и свое видение дел на работе. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы произвести фурор», — предлагает Вероника.

Лев

Львы , затмения порой доставляют вам дискомфорт, но они также могут служить важными моментами для размышлений и возрождения. Когда Солнце соединится с глубоко чувствующей Луной в вашем девятом доме образования и путешествий, это может разжечь вашу любовь к учебе. Воспользуйтесь этой энергией, чтобы лучше понять окружающий мир.

По словам эзотерика, «вы можете обнаружить удивительную информацию о людях, которых раньше недооценивали. Примите это как напоминание о том, что нужно давать окружающим повод стать лучше и всегда действовать с добротой».

Дева

Девы , будьте внимательны к обидам, которые могут накопиться в ваших отношениях. Вы склонны изнурять себя, пытаясь угодить другим. Воспользуйтесь коридором затмений, чтобы сказать о том, что вам нужно, и вы сможете восстановить баланс в отношениях с теми, кого любите.

«Внимательно изучите свои счета и вообще разберитесь с документами. Возможно, поначалу вы будете испытывать стресс, но в долгосрочной перспективе это поможет вам почувствовать себя сильнее и увереннее», — говорит астролог.

Весы

Весы , вам кажется, что вы взяли на себя слишком много? У вас есть возможность освободить больше места для себя и своих желаний. Если вы работаете с другими людьми, вы получите больше уверенности в себе, чтобы высказать свое мнение о том, как перераспределить обязанности. Используйте это время для отстаивания своих интересов.

«Вы явно готовы взять на себя инициативу и даже, возможно, завести новых партнеров. Важно, чтобы вы никогда не соглашались на меньшее, чем заслуживаете», — настаивает Вероника.

Скорпион

Скорпионы , совпадают ли ваши профессиональные усилия с вашими духовными потребностями? Вы можете получить толчок, необходимый для значительных перемен, найти новый смысл в работе. Возможно, пришло время сменить профессию, которая отражает ваши ценности и дух.

«Коридор поможет вам найти свой поток и добиться максимальной эффективности. При этом не забывайте уделять первостепенное внимание своему физическому здоровью, чтобы не терять динамики», — предупреждает Вероника.

Стрелец

Стрельцы , в последнее время вы были немного оторваны от своего круга общения? Возможно, вам захочется побыть в кругу друзей. Используйте этот шанс выйти из своего кокона и поделиться идеями с теми, кому вы доверяете. Обращение к тем, кто вас вдохновляет, может даже помочь вывести на новый уровень ваши проекты.

«Вы можете оказаться на пороге творческого прорыва, возможно, у вас появится возможность залечить застарелые сердечные раны и стать свободными», — утверждает Вероника.

Козерог

Козероги , возможно, пришло время восстановить баланс между работой и домом. Подумайте об этом, если с начала апреля вы начнете чувствовать себя не в своей тарелке. Вашим первым инстинктом может быть желание работать еще усерднее. Но в конечном итоге затмения побудят вас более равномерно перераспределить свое время. Помните: если вы хотите добиться успехов на работе, вы должны позволить себе немного времени на отдых с любимыми людьми.

«Настройтесь на те области, где вам необходимо предпринять действия в своем внутреннем мире. Сосредоточьтесь на присутствии в моменте и благодарности за то, что у вас есть», — говорит астролог.

Водолей

Водолеи , чувство беспокойства может направить вас в новое авантюрное русло. Если в последнее время вы были сосредоточены на выполнении домашних дел, то вы можете почувствовать себя вынужденным отправиться в новый путь, призывая вас искать вдохновение и озарения за пределами вашей обычной сферы. Не бойтесь набраться смелости и вырваться за рамки традиций.

«Вам будет легче, чем обычно, высказать свое мнение, вы можете почувствовать в себе силы отточить навыки межличностного общения. Позвольте своему любопытству вести вас — и избавьте себя от стеснительности», — предлагает Вероника.

Рыбы

Рыбы , начинает ли меняться ваше самовосприятие? Постарайтесь не погрязнуть в фантазиях о том, что могло бы быть. Вам также стоит хорошо подумать, прежде чем говорить, общаясь с другими людьми, так как этот коридор затмений может зарядить ваши слова дополнительными эмоциями.

«Неожиданный разговор может открыть хорошие новости, касающиеся ваших финансов. Интимные отношения также могут улучшиться под этим влиянием, помогая вам синхронизироваться с близкими людьми», — утверждает Вероника.