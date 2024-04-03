Коридор затмений: чем грозит и как его правильно проживать

Затмения — это мощные космические события, которые, как считается, помогают нам справиться с эмоциями и вступить на новый этап жизни. В 2024 году нас ожидают четыре затмения, каждое из которых может приблизить нас к нашей судьбе — если мы готовы заглянуть внутрь себя и отпустить то, что больше не служит нам на благо.
«Первое из них произошло 25 марта, когда управляющая эмоциями Луна противостояла управляющему эго Солнцу, создавая полутеневое лунное затмение в дипломатичных Весах. Это мощное событие пролило свет на то, как эгоистичные привычки, соперничество и нетерпение могут испортить даже самые гармоничные связи. Используйте это событие как возможность оценить то, как вы проявляете себя в отношениях.
Затем приготовьтесь взять бразды правления в свои руки, когда 8 апреля произойдет первое солнечное затмение 2024 года. Солнце соединится с Луной в Овне, и мы получим инструменты, чтобы распознать, что нам нужно для настоящего процветания», — говорит эзотерик Вероника Голубева.
Овен
«В начале апреля вы будете чувствовать себя воодушевленными и готовыми взять то, что принадлежит вам. Ваша уверенность в себе возрастет. Это отличный момент для достижения самых амбициозных целей; подумайте, от чего вы можете отказаться, чтобы начать новую успешную главу своей жизни», — объясняет Вероника.
Телец
«Не давайте обещаний, которых вы не сможете выполнить. Старайтесь слушать внутренний критический голос и перепроверяйте любую информацию, связанную с документами и деловыми бумагами», — советует астролог.
Близнецы
Близнецы, этой весной вы можете столкнуться с некоторыми социальными препятствиями. Разница во мнениях может вызвать серьезные волнения в ваших дружеских отношениях. Постарайтесь обратить внимание, в частности, на ваши творческие связи — возможно, какие-то из них стоит прекратить, а на другие потратить больше времени и сил.
«Прислушаться к своим инстинктам и интуиции. Если вы давно хотели оставить свой след в мире, воспользуйтесь этим коридором, чтобы начать прокладывать свой путь и отдать должное своим талантам. Ни больше, ни меньше», — заключает Вероника.
Рак
«У вас появится шанс залечить старую эмоциональную рану, которая сильно повлияла на вашу уверенность в себе. Вы также можете получить толчок, необходимый для того, чтобы отстоять себя и свое видение дел на работе. Воспользуйтесь этим моментом, чтобы произвести фурор», — предлагает Вероника.
Лев
По словам эзотерика, «вы можете обнаружить удивительную информацию о людях, которых раньше недооценивали. Примите это как напоминание о том, что нужно давать окружающим повод стать лучше и всегда действовать с добротой».
Дева
«Внимательно изучите свои счета и вообще разберитесь с документами. Возможно, поначалу вы будете испытывать стресс, но в долгосрочной перспективе это поможет вам почувствовать себя сильнее и увереннее», — говорит астролог.
Весы
«Вы явно готовы взять на себя инициативу и даже, возможно, завести новых партнеров. Важно, чтобы вы никогда не соглашались на меньшее, чем заслуживаете», — настаивает Вероника.
Скорпион
«Коридор поможет вам найти свой поток и добиться максимальной эффективности. При этом не забывайте уделять первостепенное внимание своему физическому здоровью, чтобы не терять динамики», — предупреждает Вероника.
Стрелец
«Вы можете оказаться на пороге творческого прорыва, возможно, у вас появится возможность залечить застарелые сердечные раны и стать свободными», — утверждает Вероника.
Козерог
«Настройтесь на те области, где вам необходимо предпринять действия в своем внутреннем мире. Сосредоточьтесь на присутствии в моменте и благодарности за то, что у вас есть», — говорит астролог.
Водолей
«Вам будет легче, чем обычно, высказать свое мнение, вы можете почувствовать в себе силы отточить навыки межличностного общения. Позвольте своему любопытству вести вас — и избавьте себя от стеснительности», — предлагает Вероника.
Рыбы
«Неожиданный разговор может открыть хорошие новости, касающиеся ваших финансов. Интимные отношения также могут улучшиться под этим влиянием, помогая вам синхронизироваться с близкими людьми», — утверждает Вероника.