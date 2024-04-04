Включаем мозг — гороскоп на 5 апреля

4 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

25-26 лунные сутки. Сегодня ингрессия Венеры в знак Овна намекает на новый поворот в чувствах и симпатиях, а также в финансовых и юридических делах.

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Гороскоп на сегодня говорит, что в первой половине дня уточненный аспект Луны к ретро-Меркурию даст шанс продлить интересный разговор, поискать добавочную информацию или связаться с друзьями. Это лучшее время для общения и обмена актуальными новостями. Вторая половина дня начнет чаще склонять к молчанию или скрытности. Вступление Луны в знак Рыб может усилить зависимость от тайных страстей или побудить к закулисным маневрам — несмотря на повышенную эмоциональность, вполне осторожным и обдуманным. Овен Сегодня у Овнов первая половина дня может удерживать внимание на социальной жизни, финансовых делах или контактах с друзьями. Ближе к вечеру возрастет их зависимость от обстановки или прежних обязательств, у них могут появиться тайные срочные дела. Многие Овны испытают всплеск новых эмоций. Может возрасти их потребность в любви и красоте, желание нравиться, творить или тратить деньги на свои удовольствия. Телец Сегодня Тельцам события несут новые настроения, которые порой будут противоречивыми, например, возросшая импульсивность может сочетаться со скрытностью или неуверенностью в себе. Первая половина дня подходит для продолжения вдохновляющих экспериментов, но может мешать дисциплине, практичности и последовательности. К выполнению плановых рутинных работ лучше приступать с приближением вечера. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют наслаждаться свободным форматом общения, обдумывать оригинальные идеи на будущее и расширять свой кругозор в новых прогрессивных направлениях. С приближением вечера обстоятельства напомнят многим из них о работе, плане, ответственности и долге, о профессиональных или других обязанностях. Реализацию новых приятных задумок придется отложить. Рак Сегодня Ракам звезды советуют отложить важные дела на вечер: он позволит действовать более уверенно и безопасно, по знакомым планам и шаблонам, с защитой и подстраховкой. Первую половину дня можно провести в свободном режиме эксперимента, неформального общения или изучения новинок. День может принести новый поворот событий в любви, в юридической или финансовой сфере, в профессиональных контактах. Лев Сегодня Львам звезды советуют не затягивать с поддержкой дружеских контактов, включая зарубежные, а также не откладывать поиски информации и обмен симпатиями. День приоткроет приятные горизонты, но не позволит полностью расслабиться. Вечер призовет к осторожности, секретности или ответственности. Любое дело, особенно неприятное, в конце дня лучше начинать с проверки систем защиты и подстраховки. Дева Сегодня Девы не всегда свободны в выборе планов и образа действий, нередко зависимы от людей и обстоятельств. Первая половина дня может пройти в нештатном режиме. Возможны спонтанные беседы с друзьями, мелкие кризисы, перемены в финансовых делах, сюрпризы самочувствия. Вечером лучше действовать в рамках обязанностей и контрактов, стараться ладить со старшими партнерами и влиятельными людьми. Весы Сегодня Весам день поможет стать свободнее, закрыть для себя сложный вопрос или сбросить бремя обязательств. Возможно, будет выполнено неприятное дело или завершено лечение. Дополнительные приятные перспективы намечаются в личных отношениях и персональных диалогах. Может порадовать гармонизация атмосферы в браке, появление симпатичного собеседника, новый поворот в серии переговоров или консультаций. Скорпион Сегодня Скорпионам не стоит забывать о важности дружелюбного тона: это лучший способ поладить с нужными людьми сейчас или создать повод для продолжения беседы с ними чуть позже. Плановые мероприятия (работы, тренировки) лучше отложить на вечер: в конце дня станет проще действовать согласно личным программам и профессиональным стандартам, в нужный момент применять свои навыки и таланты. Стрелец Сегодня Стрельцов , которые активно интересуется прогрессивными новинками, поддержит этот день. К вечерним делам, включая плановые работы, имеет смысл подойти системно, серьезно и ответственно: от их качественного выполнения может зависеть дальнейший ход бизнеса или карьеры, прочность жизненных опор, безопасность или ситуация с жильем. Козерог Сегодня Козерогам не помешает начать этот день с поддержки дружеских связей и изучения новостей, включая финансовые, а также совещаний с домочадцами (возможно, появился приятный повод для разговора с ними). Основная продуктивность придется на вечер, когда интуиция начнет работать в связке с хорошим планом. В это время важно не торопиться, продумывать каждый шаг и вовремя пускать в ход меры подстраховки. Водолей Сегодня Водолеи останутся на волне собственных мыслей, привычек, эмоций и убеждений. Они будут заинтересованы в общении и новостях. В их окружении может случиться что-то приятное: хорошее известие, появление симпатичного собеседника. Вторая половина дня вынудит действовать более скрытно и системно, в это время хорошо заниматься тайными делами, планированием работ, оценкой ресурсов. Рыбы Сегодня Рыбам лучше начать этот день с информационной подготовки, например, общения с друзьями или изучения финансовых новостей. Настраиваться на плановые работы любого рода звезды рекомендуют уже во второй половине дня, соблюдая дисциплину, но избегая лишней спешки. Не беда, если вечер пройдет в предстартовой суете, а непосредственные действия придутся на ночное время или будут перенесены на завтра.