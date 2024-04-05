Вспоминаем уроки прошлого — гороскоп на 6 апреля

5 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня выполнять задуманное помогают бурные эмоции вкупе с опытом, профессиональным мастерством и долей везения.

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Гороскоп на сегодня говорит, что важны системы контроля и подстраховки. Хорошо заниматься сложными, секретными и неприятными работами, а также делами прошлого. Пик энергии придется на первую половину дня, но умело поставленные процессы будут успешно идти до ночи. Соседство Луны с Марсом и Сатурном способно создавать напряженные и опасные ситуации, подталкивать к резкости, жесткости или коварству. Мотивом действий могут быть негативные чувства: страх, ревность, злопамятность. Стоит проявлять больше великодушия. Овен Сегодня Овнов день нередко вынуждает действовать «за кулисами», решать непростые задачи и преодолевать препятствия. Он продуктивен для Овнов, занятых на сложных производствах, работающих с системами охраны и безопасности, в условиях тайны, контроля, ограничений, скрытых ловушек и рисков, зависимости от прошлого. Свободолюбивых нетерпеливых Овнов такая обстановка может разочаровывать и нервировать. Телец Сегодня Тельцам не стоит бездействовать, если они хотят продвинуться в своих долгосрочных планах или принять участие в командной работе. Это день эмоций, но эмоциональную энергию можно вложить в конкретное дело. Есть шанс поработать с мастерами и профессионалами, получить техническую или моральную поддержку от единомышленников, а заодно подтвердить свой авторитет и вес в определенных кругах. Близнецы Сегодня Близнецам приходится ориентироваться на определенный план, систему или программу. Многие представители знака будут вынуждены молча выполнять свой профессиональный долг или следовать обязанностям, держа при себе свое мнение. Возможно тесное взаимодействие с подчиненными или руководством. Не стоит планировать на этот день романтическое свидание, легкое приключение или расслабляющий отдых. Рак Сегодня Раки могут спокойно заниматься намеченным делом: у них есть хорошая поддержка, благодаря которой они надежно защищены от помех и ошибок. Их путеводной звездой может стать проверенная система классических стандартов или профессиональных принципов. Им не придется произносить слишком много слов. Будет отлично работать их интуиция. Возможна помощь издалека, например, от зарубежных коллег. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что это не лучший день для беспечности, легкомыслия, случайных авантюр и хаотичных маневров. Условием успеха может стать план, порядок, осмотрительность, контроль над эмоциями, слабостями и страстями, налаженная система безопасности. Возможно, придется пройти тест на мастерство, выносливость или бдительность, проявить жесткость или прибегнуть к оправданному риску. Дева Сегодня у Дев есть моральная поддержка, но это лишь подспорье, а не разрешение на полную свободу. В их интересах соблюдать все заданные правила, формальности и границы. Не стоит нарушать профессиональные и другие обязательства, ссориться со старшими. Если нужные люди допускают к себе лишь до определенного предела, лучше не сокращать дистанцию: это не только барьер, но и защита от неприятностей. Весы Сегодня Весам день может напомнить о системе обязанностей, правил и ограничений, о работе или здоровье, заставить их заняться неприятным, но нужным делом. Весам, которые избавились от необходимости выполнять работу лично, стоит контролировать действия помощников и выбирать на эту роль мастеров-профессионалов. Стоит помнить, что сегодня возможна склонность к негативным переживаниям, сгущению красок. Скорпион Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на успех в любом деле благодаря удачному сочетанию разнонаправленных качеств: деловитости, энергии, самоообладания, организованности и тонкой интуиции. В выбранной сфере они смогут выполнить намеченное, доказать свое мастерство или надежность. День подходит для плановых работ и тренировок по определенной системе, тайных дел и занятий профессиональным хобби. Стрелец Сегодня Стрельцов может ждать ответственное дело, срочная задача или испытание. Возможна жесткая проверка на деловитость или профессиональное мастерство. Не исключается критичный момент в карьере или бизнесе, аврал дома или на производстве. Возможно, придется заняться профилактической работой, вопросами строительства или ремонта старых конструкций, системой охраны. Возрастает риск травм, неудач. Козерог Сегодня Козерогам удача не изменит, если они будут продвигаться вперед с достаточной долей осмотрительности, всякий раз согласовывая свои планы и возможности с обстоятельствами. Самые сложные задачи в этом случае будут им по плечу. Им может помочь профессиональное мастерство, интуиция, опыт, скрытность, выдержка или знакомая обстановка. Также в эти сутки они могут рассчитывать на долю везения. Водолей Сегодня Водолеи добьются более внушительных результатов, если проявят деловитость и долю скрытности, будут действовать по определенному плану и четче расставлять приоритеты. В этот день им лучше не размениваться на мелочи и заниматься стратегической частью своих дел, в том числе, материальных. В фокус внимания могут попасть заработки, инструменты для работы, финансовые планы и обязательства. Рыбы Сегодня Рыбы склонны действовать по программе и правилам. Свои сильные чувства и бурные порывы они вполне способны контролировать. Чем бы они ни занимались, они смогут разумно распорядиться своим временем и энергией. Кроме того, они могут рассчитывать на долю удачи. День подходит для плановых акций, интенсивных работ, тренировок по определенной системе, демонстрации профессионального мастерства.