Расслабляем и тело, и мозг — гороскоп на 7 апреля

27-28 лунные сутки. Первая половина дня пройдет под расслабляющим влиянием тандема Луна-Нептун.

Гороскоп на сегодня говорит, что в это время хорошо отдыхать, но также и подводить итоги недавних усилий (именно от них будет зависеть ровный или негативный эмоциональный фон). Вторая половина дня принесет новый настрой, который во многом будет приятным благодаря соединению Луны и Венеры. Может усилиться потребность в любви и комфорте, интерес к гармонии, моде, искусству и эстетике, тяга к лакомствам, шопингу или женскому обществу. Возможны важные новости и знаковые моменты, намекающие на какой-то рубеж в чувствах, размышлениях или финансовых делах.

Овен

Сегодня Овнам лучше сбавить темп и отдохнуть. Самое время выспаться или побыть в одиночестве. К вечеру улучшатся настроение, внешность и самочувствие. Может возрасти влюбчивость, интерес к покупкам, потребность в красоте, гармонии, комфорте, сладостях или самовыражении через художественное творчество. Можно сходить на свидание или культурное мероприятие, чем-то побаловать себя.

Телец

Сегодня для Тельцов первая половина дня пройдет спокойно. Они могут приостановить работы, чтобы поддаться лени или мечтательности, предаться воспоминаниям. С приближением вечера их настрой изменится. Может возникнуть спонтанное желание сделать покупку, пофлиртовать, пойти на свидание или вечеринку. Не стоит поддаваться порыву срочно заняться внешностью: решение может быть поспешным и неудачным.

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше не заниматься важными делами. В первой половине дня желательно воздержаться от новых стартов, резкой смены курса, стратегического планирования и оценки итогов. Если приходится выполнять какие-то работы, будьте внимательны: возможны ошибки. Вторая половина дня даст повод сменить обстановку на менее формальную. Она хороша для того, чтобы пообщаться, развлечься, пофлиртовать.

Рак

Сегодня Раков день может склонять к идеализму и романтизму. В первой половине дня они могут спокойно доверять своей интуиции и воображению, в том числе, в профессиональной сфере. Вечером им стоит быть начеку: многие вопросы начнут решаться через личную симпатию и это иногда будет приводить к необъективности. Сложатся предпосылки для влюбленности в начальника, консультанта или делового партнера.

Лев

Сегодня Львам желательно не забывать о бдительности, не полагаться слепо на интуицию и эмоции. Не помешает лишний раз убедиться, что все в порядке: нейтрализованы угрозы, в выполненных работах нет скрытых уязвимостей и погрешностей. Расслабиться и приятно провести время поможет вторая половина этого дня. Вечер подходит для свиданий и личной переписки, может принести важное известие.

Дева

Сегодня для Дев день может пройти в сомнении, выжидании или растерянности. Возможна зависимость от других людей, которые медлят, скрывают мотивы своих поступков или на время пропали из виду без объяснения причин. Во второй половине дня ожидается новый поворот событий. Может появиться любовный или творческий стимул, повод для встречи или разговора, шанс решить финансовый вопрос.

Весы

Сегодня Весам стоит начать этот день с несложных дел, отдыха или забот о здоровье. Хорошо побыть в уединении или в тихом месте. Выход в публичное пространство сегодня лучше перенести на вторую половину суток. Она создаст условия для романтических свиданий, гармонизации отношений в браке, совместного шопинга, посещения культурных мероприятий, а также для возврата к отложенным диалогам и согласованиям.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше потратить утро на отдых или на подготовку к вечерним мероприятиям. Активным Скорпионам лучше выбирать не рутинные, а творческие занятия, не отнимающие, а восстанавливающие их энергию. Вторая половина дня сулит нечто хорошее в связи с работой, личной жизнью, деньгами, здоровьем или питомцами. Возможно, поступит выгодное предложение или придет добрая весть.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день может начаться с минуты слабости и потребности в одиночестве. Многие Стрельцы столкнутся с усталостью и опустошением после напряженных событий дня вчерашнего. Звезды обещают, что вечер чем-то порадует, и советуют в середине дня немного отдохнуть: короткая перезагрузка подарит силы, нужные для свидания, творческого процесса или другого приятного вечернего мероприятия.

Козерог

Сегодня Козерогам утро не сулит резких перемен. Они могут отдыхать или подводить итоги. Вторая половина дня может обратить их внимание на домашнюю обстановку, семейные или супружеские отношения. Может усилиться интерес к бытовому комфорту и назревающим покупкам в дом, к арендным и другим платежам. Появятся предпосылки к продолжению разговора, связанного с жильем или другой важной темой.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит перенести все свои целевые мероприятия на вторую половину дня. В это время появятся более благоприятные условия для романтики, общения и финансовых дел, станет проще и приятнее решать любые задачи. У многих Водолеев, особенно январских, возрастет интерес к обстановке и связанным с ней новостям, появится дополнительный рычаг влияния и шанс на получение какой-то выгоды.

Рыбы

Сегодня Рыбам день позволит сбавить темп, снизить нагрузки и бремя личной ответственности. В первой половине дня им лучше выбрать режим полного отдыха, а если он невозможен, то ограничиться контролем за уже начатыми процессами. С приближением вечера многих Рыб заинтересуют их материальные дела. Возрастет надежда на приятные покупки, на пополнение бюджета или на подвижки в финансовых переговорах.