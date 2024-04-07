Перезагружаемся — гороскоп на 8 апреля

1-29 лунные сутки. Затмение в знаке Овна - хороший повод для перезагрузки и настройки на новый старт, но к нему пока не все готово.

Гороскоп на сегодня говорит, что во многих делах есть половинчатость, двойственность, колебание. Тем не менее, этот день кое-что прояснит и подскажет временный компромисс там, где пока невозможен выбор. Заявления и соглашения часто будут предварительными, но при этом будут иметь большое значение, например, как подтверждение взаимной симпатии. Общий фон дня будет приятным и местами забавным, разговоры на актуальные темы могут идти в несерьезном тоне. Встречи, сообщения, новости дадут много пищи для размышлений.

Овен

Сегодня для Овнов день имеет особое значение, поскольку ставит акцент на их индивидуальных нуждах, чувствах или самовыражении. Многих Овнов он подведет к рубежу, связанному с каким-то выбором, например, личного имиджа или крупной покупки. Некоторым Овнам придется определиться с любовными симпатиями или с диетой. Возможны важные известия, разговоры и встречи, дающие пищу для размышлений на всю ночь.

Телец

Сегодня для Тельцов этот день может быть отмечен важным событием или процессом. Не всегда это будет точка, итог и жирная черта: многие Тельцы проведут время в колебаниях, сравнении имеющихся вариантов и попытке найти в интересующей их ситуации разумный баланс. Звезды советуют не спешить с окончательным выбором: из-за влияния посторонних мнений сейчас нелегко разобраться в своих истинных предпочтениях.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут заинтересованными наблюдателями и остроумными комментаторами. Они могут стать свидетелями или участниками важных событий в своей группе, и на их фоне предпринять что-то для своего будущего. Самое время напомнить про свои таланты, посеять в разных направлениях зерна дружбы и симпатии. Может оказаться важным слово друга или получение мнений нескольких друзей для сравнения.

Рак

Сегодня у Раков день может стать важным для карьеры или для достижения ими каких-то целей. Им стоит ловить каждое слово начальника, юриста, партнера или другого значимого лица, пусть даже сказанное в шутку. Желательно получить и сравнить несколько разных мнений: это поможет сузить список возможных вариантов. Если речь не о любви или браке, лучше не позволять влиять на свой выбор личным симпатиям.

Лев

Сегодня Львы могут рассчитывать на приятные новости и контакты. Они подарят им надежду, обогатят их кругозор или укажут направление удачи. День особенно информативен для Львов, совершающих или планирующих далекое путешествие, заинтересованных в личном учителе или ученике, в подходящем попутчике, зарубежном партнере или посреднике, а также в росте своего авторитета и публикации своих мнений.

Дева

Сегодня Дев удачно минует проблема, которой они боялись. Если им все же придется пережить любовный, финансовый или иной кризис, он пройдет в мягкой форме. Тема еще не будет закрыта, но удастся удержать равновесие и найти остроумный временный компромисс. Может состояться нужная встреча или консультация, прийти решающее письмо или платеж, найтись вариант обмена, доплаты, поправки в договоре.

Весы

Сегодня Весам стоит быть внимательнее к тем отношениям, в которые они вовлечены или к которым стремятся. Это подходящий момент для того, чтобы уточнить акценты в брачном или ином договоре, в любовном союзе. Диалоги этих суток приятны, есть взаимный интерес и обратная связь. Будет важно мнение партнера, врача, юриста, личного консультанта. Стоит отзываться на приглашения, рассматривать предложения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам события этого дня помогут прояснить ситуацию с работой, здоровьем, услугами, нюансами личных или служебных отношений, нуждами питомцев. Может стать решающим мнение или физическое присутствие врача, консультанта, партнера, помощника, подчиненного или заместителя. Есть шанс договориться, но стоит помнить, что любые договоренности не окончательны, требуется уточнение деталей и акцентов.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день будет приятным. Он может подарить им гармонию в любви или остроумные идеи, напомнить им про их литературные или художественные таланты. Многим Стрельцам он поможет определиться с векторами творчества или вариантами отпуска. Если идей или договоренностей несколько, в них удастся найти баланс. Это подходящий момент для разговора с пассией, ребенком или другом по увлечению.

Козерог

Сегодня Козерогам встречи и новости этого дня призваны помочь прояснить их планы, но на деле может получиться иначе: усилятся колебания, добавится вопросов. Окажутся неоднозначными итоги совещаний. Причиной проблем может стать двойственность своей или чужой позиции, а также невозможность поговорить на важные темы серьезно. От диалога уклоняться не стоит, но лучше не спешить с подписанием любого договора.

Водолей

Сегодня для Водолеев это информативный день. Многие из них получат интересных собеседников и попутчиков, доступ к разным мнениям или параллельным источникам данных. Может стать важным мнение одного или двух людей из близкого окружения. Успех часто будет зависеть от общительности и чувства юмора. Возможна остроумная переписка или забавная встреча. Есть шанс выразить себя в роли писателя или посредника.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды советуют внимательнее вести финансовые дела и связанную с ними переписку, а также следить за сопутствующими новостями. Этот день не сулит катастроф, но может изменить акценты и заставить заново искать баланс. Может потребоваться разговор с посредником, продавцом или покупателем. Стоит повременить с открытием счета, оформлением кредита или сделки, долгосрочным вложением.