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Столкнемся с тупиками в важных делах — гороскоп на 9 апреля

8 апреля 2024ГороскопыМарианна Басс

1-2 лунные сутки. Первая половина дня удерживает внимание на актуальных темах момента, но не помогает добиться в них полной ясности.

Столкнемся с тупиками в важных делах — гороскоп на 9 апреля
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит: что могут вести в тупик дальнейшие разговоры, сравнения, поиски. Не стоит планировать на этот период суток совещания, выступления, консультации, целевые поездки, подписание документов. Во второй половине дня ингрессия Луны в знак Тельца подчеркнет материальную сторону событий, сделав особый акцент на коллективных ресурсах, заемных средствах, авансах и компенсациях, финансовых экспериментах, выгодах и рисках вложений в будущее. Возможны ситуации морального или финансового давления.

Овен

Сегодня Овнам не помешает отдохнуть, но многие из них (в первую очередь, рожденные в середине апреля) не смогут расслабиться из-за навязчивых мыслей. Во второй половине дня звезды советуют обратить внмание на свое питание и личные покупки, а также на свой общий материальный статус — особенно, если бюджет отягощают инвестиции в будущее, взносы, кредиты или дружеские займы.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют дождаться вечера, если они поглощены собственными нуждами, хотят осознать свои возможности или разобраться в своих чувствах. Однако этот совет не означает «зеленого света» в любом начинании и легкого достижения цели. Главная ценность вечера — в возможности осознать свои потребности и цену исполнения своих желаний. Есть риск столкнуться с психологическим давлением.

Близнецы

Сегодня у Близнецов мысли будут заняты вчерашними новостями, идеями и контактами, а также картинами будущего, которые приоткрылись их взору и показались им очень приятными. Во второй половине дня им предстоит сменить в своих увлекательных размышлениях ракурс или сместить акценты. Предметом их раздумий могут стать далекие края, коллективные ресурсы или материальные возможности друзей.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что в первой половине этого дня даже самые приятные контакты и удачные мысли могут временно зайти в тупик. Также не исключаются заминки в дороге. В пути, общении и информационных поисках уместна пауза. Вторая половина дня укажет на серьезный психологический барьер, мешающий успеху. Не стоит недооценивать ресурсность конкурентов и мощь их возможного сопротивления вашим идеям.

Лев

Сегодня Львам стоит помнить, что в первой половине этого дня даже самые приятные контакты и удачные мысли могут временно зайти в тупик. Также не исключаются заминки в дороге. В пути, общении и информационных поисках уместна пауза. Вторая половина дня укажет на серьезный психологический барьер, мешающий успеху. Не стоит недооценивать ресурсность конкурентов и мощь их возможного сопротивления вашим идеям.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что первая половина этого дня для них не очень продуктивна. Более того, лишние слова и случайные порывы могут иметь неприятные последствия. Чтобы снизить риски, лучше воздержаться от импульсивных заявлений, непродуманных начинаний, лишней суеты, необязательных платежей. Вечер подарит чуть больше свободы: он не избавит полностью от приключений, но повысит удачливость.

Весы

Сегодня Весы и их собеседники будут настроены на продолжение диалога, но могут не увидеть в нем дальнейшего прогресса. Возможно, на данный момент с обеих сторон закончатся доводы, будет исчерпан запас комплиментов или шуток. Не стоит переходить в этот день к следующему пункту дискуссии. Ближе к вечеру может оказаться подчеркнута материальная или чувственная сторона общения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не стоит ждать стремительных подвижек в своих повседневных делах и повышенной продуктивности в общении. Звезды советуют смириться с недостаточной ясностью данных, например, двойственностью врачебного диагноза, двусмысленностью советов. Во второй половине дня не стоит рисковать своим домом, репутацией и дружбой с влиятельными людьми, лучше не участвовать в крупных мероприятиях.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что самая хорошая креативная идея и самый приятный личный разговор способны забуксовать. Не стоит огорчаться: такие заминки временны, к общению, размышлениям или творчеству еще представится случай вернуться. Во второй половине дня новый поворот обстоятельств может напомнить о здоровье, работе, питании, нуждах питомцев, о продолжении масштабных сложных обновлений.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит ограничиться лишь необходимыми контактами, например, подтверждением достигнутых промежуточных договоренностей. Стоит избегать диалогов с нуля и резкой смены темы, повременить с вопросами и ответами. Наиболее благоприятный период — вечер. В это время начнут проще решаться любые задачи, даже из потенциально критичной ситуации можно извлечь неожиданную выгоду.

Водолей

Сегодня Водолеи сохранят интерес к вчерашним темам и контактам, но вряд ли извлекут из них что-то новое. Целевым совещаниям лучше предпочесть свободное общение. Значимый момент вероятнее во второй половине дня. Глобальные коллективные события в это время могут задеть ваши личные или семейные интересы, напомнить об идущей перестройке ресурсов или подчеркнуть конфликт ценностей.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды напоминают о двойственности момента и советуют перенести важные решения на вечер. В первую очередь, это касается дел материальных: покупок, сделок, партнерских и дружеских расчетов, финансовых операций, распоряжения вещами, продуктами и деньгами. В конце дня станет проще блюсти свои интересы и следовать своим планам, есть шанс извлечь выгоду из критичной для других ситуации.
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