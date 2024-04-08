Произведем яркое первое впечатление — любовный гороскоп на 9 апреля

Сегодня нам стоит включить обаяние на полную мощность.

Читатели могут узнать из нашего гороскопа о том, какие энергии будут преобладать в этот день, и какие шаги лучше предпринять, чтобы использовать их в свою пользу.

Овен

Сегодня Овнам есть о чем подумать в связи с личными отношениями. Многие Овны будут поглощены собственными чувствами, забывая о потребностях партнера и необходимости поддерживать в паре баланс интересов. Овнам, настроенным на продолжение вчерашнего разговора, стоит вернуться к нему как можно раньше.

Телец

Сегодня Тельцам день вряд ли поможет разобраться в своих романтических симпатиях — скорее, он способен их окончательно запутать. Чтобы расставить акценты, им лучше подождать вечера: к концу дня они избавятся от части приятных иллюзий и поймут, что не замечали некоторых важных нюансов.

Близнецы

Сегодня у Близнецов мысли заняты одной и той же темой, но в течение дня их могут волновать ее разные грани. Утром многие Близнецы останутся в личной жизни романтиками и теоретиками, а вечером вспомнят о практических реалиях, например, о финансовых условиях исполнения любовных желаний.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют отложить исполнение своих романтических планов на вечер и помнить, что внешние глобальные события могут внести в них какие-то поправки. В первой половине дня желательно воздержаться от попыток завязать новые отношения и от продолжения предметного серьезного разговора.

Лев

Сегодня для Львов этот день начнется с позитивного настроения, добрых вестей или хороших мыслей. Им стоит помнить, что ход событий в течение суток может оказаться не таким ровным, как они предполагали. Во избежание роковых сюрпризов, лучше сказать друг другу все самое важное и приятное утром.

Дева

Сегодня Девы находятся в шаге от ошибки или неприятности, причем часто по своей собственной вине. В это время их может подвести импульсивность или болтливость, им лучше удержаться от двусмысленных шуток и комментариев. Наиболее благоприятный период для свидания — вечер.

Весы

Сегодня для Весов и их партнеров день может начаться с продолжения вчерашней беседы, но ничего нового в ней сказано не будет (во всяком случае, пока). Вечер подчеркнет другие грани отношений, например, усилит сексуальное влечение, добавит экстравагантности или потребует более веских доказательств любви.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют легче относиться к мелким недоразумениям и заминкам в общении с любимым человеком, иначе вечером возрастет риск сделать драму из пустяка и создать в отношениях очаг хронической напряженности. Один из самых простых рецептов сохранения гармонии — чувство юмора.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут проснуться с мыслями о любви и с надеждой на продолжение приятного общения с объектом своих романтических симпатий. Звезды будут готовы пойти навстречу подобным желаниям, но только в первой половине дня. С приближением вечера обстоятельства могут неожиданно измениться.

Козерог

Сегодня у Козерогов не в интересах вступать в личные разговоры и поддерживать флирт, по крайней мере, в первой половине дня. Лучше воздержаться в это время от необдуманного вопроса, поспешного ответа, нового знакомства или попытки блеснуть остроумием. Для романтической встречи больше подойдет вечер.

Водолей

Сегодня Водолеи коммуникабельны и легки в общении, но преимущественно в первой половине дня. Если они с кем-то наладили контакт, им важно успеть закрепить произведенное приятное впечатление, поскольку вечером неожиданный поворот событий может подчеркнуть совсем другие грани их характера.

Рыбы