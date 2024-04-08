Безумное затмение 8 апреля: что астролог напророчил России, Америке и Китаю в 2024 году

Астролог Виталий Архипов делает прогнозы на 2024 год, говоря, что будет много изменений и испытаний для крупнейших стран мира.

Астролог Виталий Архипов делает прогнозы на 2024 год, говоря, что будет много изменений и испытаний для крупнейших стран мира. Он уверяет, звезды показывают, что в это время произойдут три очень важных события, которые могут сильно поменять политическую карту мира.

Россия

Для России летом предсказываются сложные времена, которые заставят страну серьезно задуматься и проверят ее на прочность. Архипов разъясняет это явление как тигельный момент, когда сама сущность национальной устойчивости и стратегической хватки проверяется на жгучем фоне небесной динамики.

Америка

8 апреля произойдет солнечное затмение, и оно покажет скрытые проблемы внутри страны и заставит американцев по-новому взглянуть на себя и свои действия. Это космическое событие, богатое символикой и нагруженное предчувствием, намекает на основные трещины и возникающие линии разломов в создании общества и политического создания. Чтение Архипова предполагает момент глубокого размышления и потенциальную перекалибровку для Америки, поскольку она проходит через полутеневой шепот судьбы.

«Согласно гороскопу на ближайшие два года, США буквально летят в пике. Это будет связано и с природными катаклизмами, и с техногенными авариями, и с социальными протестами. Очень неблагоприятны положения Марса и Урана в карте США. Такое положение говорит о расколе внутри страны.», - сказал Виталий Архипов.

Китай

Китай же столкнется с неожиданными трудностями, которые могут заставить страну изменить свои планы и адаптироваться к новым условиям.

Здесь прогнозы астролога рисуют сценарий сложных проблем, возникающих из-за потока космических энергий. Эти затруднительные моменты, различные по своей природе и влиянию, движут к периоду стратегической переоценки и устойчивости, призывая к перекалибровке путей, которые когда-то считались неизменными.