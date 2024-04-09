Будет трудно сдерживать эмоции — любовный гороскоп на 10 апреля

Наш гороскоп поможет принимать осознанные решения и улучшить качество повседневной жизни.
Овен
Сегодня для Овнов важны материальные формы выражения романтических чувств. Многие Овны ждут наглядных знаков внимания от тех, кто в них влюблен, но и сами способны на щедрый красивый жест. Для встречи в этот день подойдет ресторан, но можно удивить партнера и собственными кулинарными талантами.
Телец
Сегодня Тельцы настроены оптимистично и благодаря своему настроению получают от партнера положительную обратную связь. Любимый человек готов разделить их интересы, подстроиться под их планы и способен заранее угадывать многие их желания, в том числе, самые необычные и неожиданные.
Близнецы
Сегодня Близнецам день мешает довольствоваться рутиной и подталкивает их к экспромтам. Возможно, для реализации романтических планов потребуются дополнительные средства. Не обойдется без открытия или сюрприза. Свидание может принести необычные впечатления или пройти в неожиданном формате.
Рак
Сегодня Ракам не стоит бояться экспромтов в ходе свидания: чем необычнее обстановка, тем лучше. Приверженность традиционным романтическим сценариям не возбраняется, но лишит части возможностей. Развитию романа могут посодействовать друзья. Не исключена встреча с бывшим партнером в неожиданном месте.
Лев
Сегодня для Львов события развиваются оптимистично и обнадеживающе, но не всегда предсказуемо. Возможно, им придется подстраиваться под оригинальные желания партнера или под требования необычной обстановки. Стоит помнить, что ситуации этого дня могут создать почву для проблем в будущем.
Дева
Сегодня Девам день дарит надежду и уже поэтому будет для них счастливым — вне зависимости от того, какую фазу переживает их роман и в каком душевном состоянии пребывают они сами. Он поможет забыть о неприятностях и недоразумениях, напомнит про точки пересечения интересов и общность взглядов.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на щедрость любимого человека. Она может принимать неожиданные формы, выражаться в экстравагантных материальных дарах или чувственных порывах. Стоит помнить, что это день необычных и неумеренных желаний, в экспериментах и погоне за наслаждениями легко перейти черту.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов есть много способов поладить с любимым человеком, но для этого им придется подстроиться к его взглядам и нуждам, стать его другом, помощником и соратником. Возможно, придется влиться в компанию его друзей, разделить с ним его оригинальное мировоззрение или необычное увлечение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам нелегко оставаться «чистыми романтиками» и думать исключительно о лирической части своих любовных отношений. Свидание может потребовать не только подобающего эмоционального настроя, но и практической жилки, умения что-то готовить или организовывать, частично импровизировать.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды не обещают полного эмоционального комфорта, но гарантируют им базовое душевное равновесие и наличие хорошей стороны даже в самом неожиданном повороте событий. Возможно, любимый человек сделает вам щедрый подарок и при этом не слишком точно угадает ваши вкусы.
Водолей
Сегодня Водолеи могут испытывать трудности с чувством меры. Им будет трудно сдерживать свои эмоции. Они вполне способны перейти черту из лучших побуждений, например, стать слишком навязчивыми и оригинальными в своей дружбе, заботе и опеке. Им не помешает контролировать свои порывы.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит решиться на свидание, даже если оно не входило в их планы. Развитие событий может оказаться непредсказуемым, зато есть шанс пережить неожиданные приятные моменты и открыть для себя нечто новое. Но это верно лишь для сложившихся отношений, первая встреча может разочаровать.