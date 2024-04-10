Держим деньги при себе — финансовый гороскоп на 11 апреля

В нашем гороскопе анализируются влияния планет на каждый знак, предоставляются рекомендации по действиям и принятию решений.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют сосредоточиться на практической работе и не отвлекаться на посторонние контакты с другими людьми. Дело в том, что темы информации, деловых связей и контактов сегодня могут быть связаны с неприятностями. Также старайтесь обходить стороной агрессивно настроенных людей, способных спровоцировать стрессовую ситуацию. К концу рабочего дня ситуация улучшается.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть склонны излишне легкомысленно обращаться с наличными деньгами, что может привести к избыточным растратам. Для вас может быть актуальным поиск финансовых ресурсов для обеспечения своих потребностей. Между тем, звезды вообще не советуют сегодня принимать финансово обязывающие решения, касающиеся как расходов, так и заимствований.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть склонны принимать решения под влиянием эмоционального импульса, что не лучшим образом может отразиться на деловой репутации. Если ваш бизнес связан с деловым партнерством, то вероятны трения и споры. Не торопитесь подписывать договоры о сотрудничестве, еще раз все хорошенько взвесьте. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны споры с заказчиками.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться с препятствующими факторами, которые могут ограничить свободу поведения. Усиливаются противоречия с коллегами в трудовом коллективе. В трудовом коллективе вы можете оказаться в изоляции, что также будет оказывать на вас психологическое давление. Также может ухудшиться ваше самочувствие, что может негативно отразиться на уровне работоспособности.
Лев
Сегодня у Львов день может пройти в целом неблагоприятно, особенно в первой половине дня. Это особенно могут почувствовать представители профессий, связанных с творчеством или искусством. Вас может угнетать отсутствие интересных идей и невозможность их реализовать. Коллеги и единомышленники могут не оказать вам должной поддержки.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют принимать участие в публичных мероприятиях. Афиширование на публике своих намерений может привести к противодействию со стороны недоброжелателей. У вас могут осложниться отношения с начальством. Лучше воздержаться от обращений к руководству по поводу усовершенствования методов работы — вас могут проигнорировать или воспримут негативно.
Весы
Сегодня Весы в первой половине дня могут столкнуться с препятствиями в установлении деловых контактов и при работе с информацией. В основном негативными влияниями могут быть затронуты те, кто в своей деятельности имеет отношение к торговле, транспорту, консультациям, работе со средствами связи и Интернетом. Воздержитесь от принятия важных решений, руководствуясь непроверенной информацией.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может быть трудно сбалансировать свой бюджет. Бизнесмены могут столкнуться с нехваткой оборотных средств и задержками с поступлением финансов. Не рекомендуется делать капиталовложения в развитие бизнеса. Поиск внешних инвесторов также закончиться безрезультатно. Деньги, потраченные сегодня, могут не принести ожидаемой отдачи.
Стрелец
Сегодня Стрельцам может быть нелегко найти взаимопонимание с деловыми партнерами. Возможно, вы будете склонны с недоверием и осторожностью воспринимать то, что предлагают вам компаньоны. А те, в свою очередь, могут потерять терпение, убеждая вас предпринять какие-то действия. В результате несогласованности день может быть связан с упущенными возможностями.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не перегружаться физически и не воспринимать излишне эмоционально трудности в повседневной работе. В противном случае с коллегами и подчиненными может вспыхнуть конфликт по самому незначительному поводу. Кроме того, дополнительные стрессы могут привести к ухудшению самочувствия и, как следствие, к снижению уровня работоспособности.
Водолей
Сегодня Водолеев звезды предостерегают от втягивания в финансовые авантюры типа вложений денег в финансовые пирамиды. Не торопитесь принимать предложения сделать инвестиции в якобы высокодоходные проекты. Возьмите паузу на обдумывание. Вскоре вы можете понять, что расчет на получение дохода от спекулятивных видов деятельности не оправдает ожиданий.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют концентрироваться на вопросах карьеры и вступать в активную борьбу за место под солнцем. Эта тема может принести вам неприятности. Начальство может упрекать вас за медлительность в работе. А у вас именно на финальной стадии работы могут осложниться дела. И, возможно, вы не успеете сдать в срок запланированный объем работы.