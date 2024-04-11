Добьемся своего — гороскоп на 12 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что гармоничные стороны этого дня чаще связаны с личным общением, обменом симпатиями, литературным творчеством, приятными новостями. Кризисы, авралы и срочные хлопоты вероятнее в бизнесе и профессиональной деятельности, в ходе поездок, поиска управленческих решений и выполнения технических работ. Возможны системные сбои, сигналы тревоги, поломки, деловые риски, повреждения непрочных и старых конструкций. Насыщенный день для координаторов, водителей, логистов, информационных сервисов, аварийных служб.
Овен
Сегодня для Овнов это информативный день, обсуждаемые вокруг них темы часто прямо задевают их интересы. Многие Овны начнут нуждаться в слушателях, выполнять в своем окружении роль генератора идей или комментатора событий. Они способны оказаться «героями дня»: могут активно обсуждаться их заявления, написанные ими тексты, опубликованные фото и видео, скрытые мотивы их действий, достоинства и уязвимости.
Телец
Сегодня Тельцам пригодятся общительность и информированность. Сохраняя приветливый и легкий общий тон, важно не бояться выяснять неприятные детали: от этого может зависеть правильность оформляемых документов, надежность заключаемой сделки или дальнейшая перспектива доверия в деловых отношениях. Еще одним условием успеха может стать динамичность, мобильность: «под лежачий камень вода не течет».
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды обещают насыщенный и противоречивый день, наполненный удачами и провалами. Его приятные стороны — свободное общение, обмен дружескими и любовными симпатиями. Более сложной будет часть жизни, связанная с бизнесом, работой и карьерой. В ней возможны моменты суеты, срочные дела, могут возникать конфликтные и травматичные ситуации с необходимостью преодолевать препятствия.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть осторожнее в дороге: в ней возрастает риск поломок, объездов, проверок и других помех. Не помешает иметь запас времени на случай задержек. Также полезно иметь альтернативные способы связи и приятных общительных попутчиков: они скрасят настроение в сложную минуту или помогут быстрее решить проблему. Не лучший момент для начала путешествия и целевой командировки.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют поддерживать дружеские симпатии и приятельские контакты, но не торопиться вести с друзьями и романтическими партнерами общие проекты. Люди, приятные в общении, могут оказаться не слишком надежными и компетентными в деле. Тот, кто кажется милым на расстоянии, может разочаровать или внушить опасения при тесном сотрудничестве. Возможно, поможет предварительная проверка.
Дева
Сегодня Девам стоит учитывать потенциальную напряженность этих суток и стараться поддерживать в общении с нужными людьми лояльный тон: возможно, именно он поможет смягчить или предотвратить разногласия, не дав им превратиться в опасную затяжную ссору или роковой конфликт. Особенно важно разряжать обстановку при взаимодействии с официальными лицами, начальством, старшими партнерами и деловым конкурентами.
Весы
Сегодня Весам день обещает много хорошего — особенно, если они общительны, любознательны и стремятся расширить свой кругозор. Несмотря на помехи (например, на поломки в дороге, плохой сервис или перебои со связью), они могут рассчитывать на получение интересующей информации, развитие нужных отношений, продолжение пути или приятного диалога. Однако для важных начинаний эти сутки лучше не выбирать.
Скорпион
Сегодня Скорпионам важно быть аккуратными в любых работах, а также информированными и общительными. Во многих ситуациях этого дня, включая экстренные, будет достаточно иметь средства связи и своевременные подсказки, чтобы не сделать грубую ошибку или не получить травму. Возможно, для этого придется держать связь с помощником, тренером или врачом. Не помешает выслушать альтернативное мнение.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что этот день хорош для приятного легкого общения, но не для активного сотрудничества. Легко достигнутые договоренности не гарантируют слаженных качественных действий. Не лучший момент для старта совместного бизнеса, найма мастеров с целью проведения сложных работ в доме. Фундаментальные разногласия в уже действующем союзе можно смягчить шуткой или дипломатичным тоном.
Козерог
Сегодня Козерогам день может принести ценную информацию, но также и добавить им хлопот. Часто обе эти тенденции будут связаны, например, придется искать подсказки для решения срочной задачи. Моменты приятного полезного общения могут соседствовать с неудачами, ошибками, нервозностью и суетой. Не стоит выбирать этот день для целевой командировки, обращения в сервис, важных работ и лечебных процедур.
Водолей
Сегодня Водолеи столкнутся с досадными препятствиями в любом начинании, но если есть настроение сделать тот или иной шаг, звезды советуют не отказываться от попытки: даже если планы сорвутся, будет получен ценный опыт. Наиболее приятные и легкие стороны этого дня связаны с литературным творчеством и романтическим общением. Нежелательно заниматься сложными системными работами, бизнесом, финансами.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют удвоить осторожность и избегать суеты без повода. В обязательных делах, срочных или плановых, не повредит подстраховка. День усиливает риск неудач, травм, авралов, поломок, кризисов, обостряет хронические проблемы и обнажает уязвимости. Возможна проверка бдительности или профессионального мастерства. Не стоит приступать к строительству, ремонту и опасным работам.