Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 17 апреля

Наш гороскоп расскажет, как вести себя на работе, чтобы продвинуться по карьере.
Овен
Сегодня Овны, настроенные на карьерное продвижение, могут приблизиться на шаг к заветной цели. Могут усилиться ваши предпринимательские способности и изобретательность. Возможна денежная премия или предложение занять более высокую должность. В выигрыше окажутся наиболее целеустремленные из вас, способные долго и последовательно двигаться в избранном направлении.
Телец
Сегодня у Тельцов хорошо может сложиться этот день для инициативного поведения. У бизнесменов не пропадут даром усилия по экономической экспансии, рекламным акциям, поиску новых поставщиков продукции, выходу на новые рынки, в том числе заграничные. Не ждите сиюминутных выгод, работайте на перспективу. Также это удачное время для повышения уровня квалификации.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, пытающихся урегулировать весьма непростые вопросы с правоохранительными органами власти, хорошо может сложиться этот день. Можно успешно погашать долги по кредитам и по коммунальным услугам. Могут повысить доходы те, кто работает в ночных заведениях, в центрах реабилитации и санаторно-курортного лечения. Увеличатся доходы от частных заказов и у тех, кто работает удаленно.
Рак
Сегодня для Раков, ведущих переговоры о сотрудничестве с деловыми партнерами, благоприятно может сложиться этот день. Звезды советуют провести очередной раунд переговоров в неформальной обстановке — это создаст доверительную атмосферу и поможет взаимопониманию. Прислушивайтесь к советам единомышленников. Хорошее время для согласования планов с деловыми партнерами.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться удачный день для карьерного роста. Рекомендуется сосредоточиться на стратегических вопросах и методично двигаться вперед к своей цели. Внимание к деталям и правильнее распределение рабочего времени поможет вам добиться успеха. Руководящие работники могут получить полную поддержку от подчиненных. Старайтесь вникать в детали и разбираться с проблемными моментами.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют сосредоточиться на популяризации своего бизнеса и на мероприятиях, направленных на рекламное его продвижение. Могут увеличить свои доходы туристические агентства, издательские дома, типографии, салоны красоты и модельные агентства. Представители творческих профессий могут проявить свои таланты и предложить интересные идеи.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют заняться вопросами улучшения условий труда на рабочем месте. Дело в том, что сейчас ваша производительность труда и качество работы находятся в прямой зависимости от того, насколько комфортно вы себя чувствуете на рабочем месте. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию своего движимого и недвижимого имущества.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, занятых торгово-закупочной деятельностью, этот день может стать одним из лучших. Может усилиться положительный экономический эффект от деловых связей, контактов и сотрудничества. Новые знакомства имеют все шансы в дальнейшем перейти в деловое партнерство. Может успешно пойти поиск необходимой информации. Хорошо заниматься расширением и укреплением деловых связей.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов этот день может пройти результативно с точки зрения решения материальных и финансовых вопросов. Уделите внимание тем людям, которые работают рядом с вами. От успешного сотрудничества с ними может во многом зависеть успех всего дня в целом. Не следует ничего менять в сложившемся стиле работы. Традиционной работа, в которой у вас имеется большой опыт, может оказаться намного эффективнее всевозможных новаций.
Козерог
Сегодня у Козерогов инициатива и жизненный оптимизм могут стать залогом успеха. Для начинаний очень важно иметь высокую самооценку. Особенно могут преуспеть те, кто причастен к индустрии моды, отдыха, развлечений и спорта. Владельцы игровых клубов и пунктов обмена валюта, также как и их сотрудники, могут увеличить объем выручки. Удачное время для тех, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что ему делать.
Водолей
Сегодня для Водолеев может иметь важное значение окружающая обстановка, в которой вам предстоит работать. Возможно, вы будете тяготеть к серьезной углубленной исследовательской работе в тишине и уединении. Если вы откажитесь от работы по жесткому графику, то добьетесь гораздо большего результата. Решайте вопросы по мере их поступления.
Рыбы
Сегодня Рыбы смогут добиться высоких результатов в работе. Звезды советуют заниматься повышением своего образовательного и профессионального уровня. Чем выше будет ваша квалификация, тем более сложные и ответственные дела вы сможете выполнять. Успешно проходят короткие поездки, торговые операции и консультаций.