Флиртуем больше — любовный гороскоп на 18 апреля

Наш гороскоп расскажет, как вести себя с противоположным полом в этот день.
Овен
Сегодня Овны не получат принципиально новых для себя впечатлений, но им не стоит опасаться скуки или разочарования. Большинству представителей знака с лихвой хватит позитивных переживаний, подаренных судьбой накануне. Романтическое свидание или переписку не стоит затягивать до вечера.
Телец
Сегодня Тельцы пройдут в своей личной жизни путь от легкомыслия до практичности. Если утром они все еще будут полны увлекательных замыслов, вечер заставит их задуматься о том, как их реализовать. Не исключено, что часть идей при этом отпадет или будет отложена ими на неопределенное время.
Близнецы
Сегодня Близнецы имеют все шансы встретить этот день в хорошем настроении. Многие из них отправят своей пассии забавное или теплое сообщение, а также получат аналогичное послание в ответ. С приближением вечера ситуация начнет меняться, но останется надежда на продолжение общения в дальнейшем.
Рак
Сегодня для Раков этот день может начаться со стремления к флирту, как естественному продолжению вчерашних событий. Но к вечеру для многих из них игра закончится. Что-то заставит их мыслить иначе и либо сменить недавний тон, либо завершить приятный сеанс любовной романтики и ждать следующего.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют поддержать контакт с любимым человеком. Взаимные симпатии остаются прежними и дают надежду на продолжение, но в рамках этого дня новых романтических планов строить не стоит. С каждым часом будет теряться часть связующих нитей, а вечером общение может прерваться.
Дева
Сегодня Девам не стоит слишком увлекаться развитием текущей линии любовных отношений. Недалек тот день, когда обстоятельства изменятся, некоторые темы станут неинтересными, а некоторые приемы поведения ненужными. Вечером звезды советуют отвлечься от общения с пассией и вспомнить о своих нуждах.
Весы
Сегодня Весы могут наслаждаться романтичной вдохновляющей фазой своей личной жизни утром и днем. Если хочется поговорить с любимым человеком о чем-то важном, желательно делать это в утренние часы. Затягивать свидание допоздна или планировать новую встречу на вечернее время звезды не рекомендуют.
Скорпион
Сегодня Скорпионы вынуждены играть в предложенную игру. Им вряд ли удастся из нее выйти, но не исключено, что она будет их забавлять. Юмор снимет напряжение и поможет найти в ситуации нечто приятное. В конце дня новые обстоятельства позволят им вести себя более естественно.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не советуют планировать романтическое общение на вечернее время. Для продолжения разговора с любимым человеком или поддержки флирта с разными людьми больше подходит первая половина дня. Чем важнее для вас обсуждаемая тема, тем больше оснований вернуться к ней с самого утра.
Козерог
Сегодня Козероги могут наслаждаться приятными сторонами любовной ситуации, но им лучше воздержаться от решительных шагов в своей личной жизни: желаемого эффекта они не получат, или он их разочарует. Вечером они вновь обретут свой природный здравый смысл и начнут смотреть на многое скептично.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит пропускать утренние и дневные часы, если они намерены продлить приятную романтическую историю. В это время мало что способно всерьез омрачить сложившуюся гармонию. А вот вечер может немного сместить акценты в общении и направить внимание на смущающие мелочи.
Рыбы
Сегодня Рыбам придется подстраиваться к обстановке, поскольку напрямую управлять событиями и диктовать свои правила они не смогут. Первая половина дня может принести им дополнительную порцию легкого флирта. Вечерние часы важнее для отношений, построенных на взаимоуважении и дружелюбии.