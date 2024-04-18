Решаем проблемы на месте — гороскоп на 19 апреля

18 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

11-12 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве ставит на повестку дня работу, здоровье, хозяйство, служебный долг, получение помощи и услуг, практическое применение мастерства.

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Гороскоп на сегодня говорит, что акцент может стоять на ремонте, уборке, сервисе, тестировании, лечении и оперировании хронических недугов, функционировании сложного или закрытого производства. В течение дня возрастут волнения. Надежды на удачу могут соседствовать с помехами и заминками. Для решения нестандартной прикладной задачи может требоваться умелый ассистент, оборудованное помещение, особый инструмент или материал. Развития некоторых событий придется подождать до завтра. Овен Сегодня Овнам звезды советуют сконцентрироваться на повседневной работе, выполнении служебного долга и поддержке здоровья, уделяя особое внимание практическим деталям. Возможно, придется заняться устранением хронических скрытых неполадок, обратиться к врачу или в сервис, пройти тест на мастерство или найти надежных помощников. Возможна короткая заминка в связи с материальной базой намеченных дел. Телец Сегодня Тельцам стоит внимательнее отнестись к тенденциям этого дня, поскольку они могут прямо затрагивать их интересы и личные планы. Прежде всего, важно быть начеку апрельским Тельцам: у них меньше времени на выбор личной позиции в случае неожиданного поворота событий. Звезды советуют не паниковать заранее и намекают, что любые проблемы решаемы, если есть друзья и правильно поставлены базовые цели. Близнецы Сегодня Близнецам предстоит отложить приятные мысли о будущем, чтобы заняться неким насущным делом здесь и сейчас. На повестке дня может оказаться важное событие в доме, критичный этап в бизнесе, профессиональный долг, выполнение срочных или плановых работ. Целью или побочным эффектом сегодняшних хлопот является практическая польза: заработок, обустройство быта, упрочение материальных «тылов». Рак Сегодня Ракам день помогает оставаться практичными и видеть детали, из которых складывается общая картина. В сложной неопределенной ситуации у них есть надежда на правильные подсказки и ориентиры. Одно из условий успеха — отсутствие спешки, осмотрительность. Стоит наблюдать за социальной обстановкой и поведением единомышленников: может измениться настрой друга или наметиться новый лидер в команде. Лев Сегодня Львам пора стать дотошными реалистами и прагматиками, привести свои дела в порядок в преддверии новых событий. В любой сфере вместе с деталями важно видеть картину в целом, осознавать пределы возможностей и степень риска, иметь подстраховку, соблюдать правила безопасности и вовремя закрывать уязвимости: это поможет избежать системных роковых ошибок в налоговых, профессиональных и других вопросах. Дева Сегодня Девам звезды советуют не унывать и не поддаваться панике: хорошие перемены уже близко. Не стоит и опережать события, создавая лишнюю суету и напрашиваясь на лишний риск. Лучше вести себя осторожно и сдержанно, воздержаться от инициатив и от быстрых реакций на внешние вызовы. Не стоит спешить с отстаиванием своих прав: вскоре они станут очевиднее и доказывать их, возможно, не потребуется. Весы Сегодня Весам звезды подсказывают, что не в их интересах вести активную внешнюю жизнь. Стоит отложить на пару дней выходы на публику, выступления и консультации, а также свидания и другие приятные личные встречи. Лучше погрузиться в повседневные дела, заняться производственной или хозяйственной рутиной, обязательными процедурами или тайными делами, уборкой дома, ремонтом или поправкой здоровья. Скорпион Сегодня Скорпионам нетрудно вписаться в предложенные рамки и эффективно действовать в них. Нередко они задают себе правила сами и могут действовать по собственной программе. Их дополнительным преимуществом будет проницательность и недоверчивость в мелочах. Также у них будет шанс на поддержку от группы друзей. Звезды советуют следить за поведением человека, который может быть и другом, и врагом. Стрелец Сегодня для Стрельцов день может быть сопряжен с ответственностью, выполнением долга или планами поправки здоровья. Может назреть новый этап в текущих делах или в реализации долгосрочной программы. Появляется шанс найти помощника, врача, нужную услугу. Также возрастает вероятность найти работу или вырасти в профессиональной карьере, но вначале может ждать тест на квалификацию и профпригодность. Козерог Сегодня Козероги имеют неплохой шанс преуспеть, но успех не достанется им даром. Даже мелкие и хорошо знакомые дела могут пойти с перебоями. Возможно, иногда придется действовать в условиях ограничений (надзора, цейтнота, закрытия путей, нехватки ресурсов или детальной информации). Отступать от составленных планов звезды не рекомендуют, но советуют проявить максимальное терпение и тщательность. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на практических работах, с акцентом на ремонт, профилактику и выявление неполадок. В домашней обстановке или в группе близких друзей может назреть перелом или кризис, не стоит добавлять к нему небрежность и хаос в мелочах. Многие задачи в этот день потребуют аккуратности и подстраховки, критичные участки лучше доверить мастерам и профессионалам. Рыбы Сегодня Рыбам важно правильно взаимодействовать с нужными людьми. Со многими из них разумнее держать безопасную дистанцию из профессиональных или иных соображений, но с некоторыми можно подружиться на базе общих взглядов. Звезды намекают, что вскоре такая дружба получит новую подпитку. Не стоит волноваться насчет сохраняющихся отдельных вопросов, вскоре они прояснятся или отпадут сами собой.