Проводим романтический экзамен — любовный гороскоп на 19 апреля

Сегодня нам стоит проверить вторую половинку на знания о вашей любви.

Наш гороскоп помогает читателям лучше понять и подготовиться к возможным вызовам или благоприятным событиям этого дня в соответствии с их знаком зодиака.

Овен

Сегодня Овнам обстоятельства могут закрыть прямые линии связи с любимым человеком. Планировать свидание пока не стоит, так как на первом месте могут оказаться насущные дела, плохо совместимые с приятным общением и романтикой любви. Если общение продолжается, важно избегать раздражительности.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют слушать свою интуицию, но не полагаться на нее одну и не опережать события. Стоит дождаться нового поворота внешних обстоятельств, который может не зависеть от личной воли. Случайные любовные увлечения, если таковые есть, на его фоне быстро забудутся.

Близнецы

Сегодня Близнецы найдут для любимого человека время, но его может оказаться немного. Близнецам, оказавшимся на грани стресса из-за возникших срочных дел, стоит следить за своим поведением в присутствии объекта симпатий: возможны вспышки раздражительности, не добавляющие плюсов к личному имиджу.

Рак

Сегодня у Раков прагматичные настроения могут преобладать над романтическими. Дружные пары имеют все шансы сообща работать над возникающими жизненными задачами, но если любовные отношения находятся в стадии легкого флирта или в фазе мучительного выбора, в них предпочтительнее сделать перерыв.

Лев

Сегодня Львы яснее ощутят неотвратимость нового поворота событий. Не исключено, что перемены затронут и их личную жизнь, заставив иначе выстраивать отношения с любимым человеком. В такой ситуации звезды советуют стать чуть сдержаннее, контролировать свои эмоциональные порывы и чувственные импульсы.

Дева

Сегодня Девам не стоит пытаться любой ценой сократить дистанцию в отношениях с любимым человеком или сломать лед отчуждения в общении с ним. Самое мудрое решение в сложившейся ситуации — на время отступить и дать возможность действовать судьбе. Не помешает взять перерыв в интенсивных контактах.

Весы

Сегодня Весов могут ждать препятствия на пути осуществления их романтических замыслов. Многие Весы столкнутся с неподходящим поведением партнера. Возможно, он будет занят, станет скрытным или даст повод заподозрить себя в ненадежности. Не лучший момент для свидания и продолжения важного разговора.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вряд ли станут игрушками страстей и позволят себе действовать наугад. Большинство представителей знака будет вести себя дальновидно, со знанием житейских реалий и с долей расчета. Если нужно, многие Скорпионы возьмут под контроль свою чувственность и порывы эмоций.

Стрелец

Сегодня Стрельцам придется стать прагматичнее и найти способ вписать минуты романтики в свой деловой график. Не исключено, что эта задача окажется невыполнимой и придется отложить приятные личные встречи. Звезды считают этот вариант не самым плохим, так как помехи вполне могут испортить свидание.

Козерог

Сегодня Козероги предпочитают действовать в делах сердечных в собственном ритме и по собственным правилам. Проигрывая в моменте, многие из них таким образом получают какую-то выгоду и надежду на выигрыш «на длинной дистанции». Отсутствие условий для свидания вполне может оказаться им на руку.

Водолей

Сегодня для Водолеев легкомысленные и случайные любовные симпатии могут потерять привлекательность. В поле их зрения, как и в их текущих планах, останутся лишь значимые связи, в которых может наметиться новый поворот. Особого внимания и осмотрительности требует интимная сторона таких отношений.

Рыбы