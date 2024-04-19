Держим курс на обновление — финансовый гороскоп на 20 апреля

Наш гороскоп помогает читателям получить представление о том, что может ожидать их в этот день с точки зрения астрологии.
Овен
Сегодня у Овнов, имеющих свой бизнес, может сложиться прекрасное время для проведения рекламных акций: публикации объявления в средствах массовой информации, участия в выставках и презентациях. Успешно могут решаться любые юридические дела. Вас могут пригласить стать посредником и миротворцем между оппонентами. Хорошо проходят служебные командировки.
Телец
Сегодня для Тельцов, работающих в офисе или выполняющих технические работы в ремонтных мастерских, день может сложиться вполне удачно. Это замечательное время для совершенствования навыков работы с инструментами, станками и оборудованием. Изобретатели и инженеры более других преуспеют в делах, поскольку могут предложить интересные технические решения.
Близнецы
Сегодня для Близнецов творческих профессий или тех, кто работает с клиентами, удачно может сложиться этот день. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. У вас не будет недостатка в творческих замыслах, и вы их сумеете с блеском реализовать на практике. Могут повысить результативность те, кто работает по свободному графику и сам решает, когда и что ему следует делать.
Рак
Сегодня Раки могут с большим желанием браться за работу и могут добиваться немалых успехов. Прежде всего, звезды советуют тщательно спланировать свое рабочее время и распределить его между делами по степени важности и приоритетности. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются гладко. Кроме того, вы сможете улучшить условия труда на рабочем месте.
Лев
Сегодня у Львов может сложиться удачное время для торгово-закупочной и посреднической деятельности. Успеха могут добиться те, кто в своей работе ориентирован на индустрию моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Успешно проходят поездки и встречи. Можно вкладывать деньги в рекламные акции, публикацию объявлений в средствах массовой информации.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться хороший день для финансовых вложений в недвижимость. Это не обязательно может быть покупка офиса или квартиры. Хорошо проводить строительные, ремонтные или отделочные работы, приобретать и монтировать техническое оборудование, станки, производственные линии в цехах. Сотрудники офиса могут улучшить условия труда на рабочем месте.
Весы
Сегодня Весам рекомендуется ориентировать себя на деловые контакты и работу с людьми. Если ваша работа связана с частыми перемещениями и поездками, то звезды обещают вам удачный день. Старайтесь вовлекать окружающих в сферу своих экономических интересов. Основной резерв для роста — новые полезные знакомства. Могут преуспеть консультанты, торговцы, социальные работники и водители транспортных средств.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут иметь сразу два и более источника доходов. Например, вы можете работать в офисе по обслуживанию компьютеров и брать частные заказы по ремонту и установке программного обеспечения в компьютерах коллег. Подобное совмещение вполне характерно для текущего дня. Успешно пойдут дела у тех, кто работает на полставки, по совместительству или удаленно.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на поддержку со стороны друзей и единомышленников. Хорошо принимать участие в собрании акционеров и обсуждать планы на будущее. Также вы можете сосредоточиться на составлении бизнес-плана. Работа в составе группы может пойти успешно при условии, что вы займете активную позицию и будете предлагать свои решения.
Козерог
Сегодня у Козерогов может появиться влиятельный покровитель из числа начальства. Если вашим начальником является женщина, то ждите от неё помощи и поддержки. В целом могут сложиться доверительные отношения с начальством. Руководящие работники могут получить ценную информацию, благодаря которой смогут принять взвешенные управленческие решения.
Водолей
Сегодня для Водолеев, работающих в общественных организациях, на выборных должностях в профсоюзных комитетах, в акционерных обществах и инвестиционных фондах, исключительно удачный может сложиться день. Можете рассчитывать на оказание спонсорской помощи при организации коллективных поездок делегаций по обмену опытом. Другой позитивной темой дня может стать учеба, направленная на повышение уровня квалификации.
Рыбы
Сегодня у Рыб успех или неудача в делах может зависеть от того, какой профессиональный статус они имеют. Если вы занимаете руководящие должности, то звезды будут вам благоприятствовать. Это прекрасное время для решительных действий по реформированию и обновлению структуры бизнеса. Можно делать кадровые перестановки. Держите курс на радикальное обновление и избавление от всего того, что перестало быть эффективным.