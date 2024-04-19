Новый поворот в отношениях — любовный гороскоп на 20 апреля

Наш гороскоп содержит советы по отношениям, работе, здоровью и другим аспектам жизни, основываясь на положении планет в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов поведение в личных отношениях может оказаться неровным. Оставаясь обаятельными и привлекательными, время от времени они будут придираться к мелочам или нервничать по своим тайным причинам. Чтобы не разочаровывать партнера и не обманывать его ожиданий, свидание лучше отложить.
Телец
Сегодня у Тельцов есть рычаг управления личными отношениями, но при условии, что они верны своим идеалам, свободны в выборе и владеют собой. Если властный партнер держит их на крючке какой-то зависимости, их воля и самосознание могут быть подавлены, свобода в любви может оказаться иллюзией.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут быть не расположены к флирту и любовному воркованию, если у них есть важные планы и срочные дела. Поскольку вероятность подобной ситуации велика, звезды советуют перенести свидание на другой день, попытка пойти в двух направлениях сегодня вряд ли увенчается успехом.
Рак
Сегодня для Раков будет естественным желание поделиться с любимым человеком любой мелочью, которая задела их чувства или просто показалась им важной. К сожалению, это будет получаться у них далеко не всегда. Возможно, им помешает плохая связь или партнер не захочет выслушивать их сетования.
Лев
Сегодня у Львов успехи на ниве карьеры или в другой сфере могут неоднозначно отразиться на личной жизни. Чем выше и неожиданнее ваш взлет, тем осторожнее вам стоит вести себя в отношениях с любимым человеком: общение с ним остается приятным, но он вполне может начать ревновать вас или завидовать вам.
Дева
Сегодня Девы не останутся без поддержки издалека или свыше, и это добавит им уверенности. Однако волнующие их вопросы пока не будут разрешены в полной мере. В общении с объектом симпатий им сегодня лучше взять (или продлить) паузу, чтобы заняться своими делами или внутренним миром.
Весы
Сегодня Весам звезды рекомендуют не форсировать события в своей личной жизни и выдержать в ней паузу. Взаимная потребность в общении никуда не делась и при первой же возможности диалог будет восстановлен, но эта возможность, скорее всего, появится не сегодня. Важно избегать мнительности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит бездействовать, если они могут хоть что-то сделать для укрепления любовного союза. Обстоятельства этих суток не слишком подходят для романтического общения, но дают другие возможности, например, доказать свою нужность партнеру или улучшить свою репутацию в глазах общих друзей.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может быть много хлопот и мало времени для личной жизни. Если любимый человек не является вашей верной тенью или не работает с вами вместе, возможно, будет разумным решением отказаться от тесного контакта. Звезды уверяют, что время наверстать упущенное еще будет, и не раз.
Козерог
Сегодня Козероги относятся к тем, кто мало говорит и много делает. Добавив к своему практицизму долю настойчивости, они получат желаемое. Не последнюю роль сыграет для них вера в успех: без нее многие Козероги рискуют стать жертвами пессимизма и упустить счастье, уже плывущее в руки.
Водолей
Сегодня Водолеи могут недооценивать свою способность подавлять партнера психологически. Они могут стать слишком дотошными, придирчивыми или ревнивыми, а также слишком восприимчивыми к различному негативу. В близких отношениях возможен новый поворот, чреватый конфликтом интересов.
Рыбы
Сегодня у Рыб отношения с партнером могут оказаться на грани ссоры или даже разрыва, но все закончится благополучно. У большинства Рыб будет в запасе некий прием или ресурс, призванный стать «громоотводом» на случай разногласий, и они весьма искусно пустят его в ход, если потребуется.