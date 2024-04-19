Удача будет рядом — гороскоп на 20 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что даже в сложной ситуации велики шансы на успех. Там, где есть трудности, найдутся и решения. Можно рассчитывать на удачу, счастливый случай, помощь друзей, мастерство, передовые материалы или методики. Есть надежда получить помощь, вылечить болезнь, что-то отремонтировать. Дотошность Луны в Деве может показаться недостатком, но на деле будет благом, так как поможет найти и убрать очаги неприятностей. Вечером возрастет риск рассеянности, усталости и ошибок. Насыщенные сутки для медиков и для различных служб.
Овен
Сегодня Овнам не стоит расслабляться, пока они не справились с задачей (или не нашли кого-то, кто выполнит ее для них). Усилия окупятся: будет сделан шаг к устранению проблемы, излечению недуга, закрытию долга или росту благосостояния. В отсутствие срочных дел тоже можно заняться чем-то полезным, например, уборкой. Любые хлопоты не стоит затягивать до ночи. Возможен новый этап в финансовых делах.
Телец
Сегодня у Тельцов то или иное событие способно повлиять на планы или их статус. Возможны моменты конкуренции, недовольства или психологического давления в общении с партнером, начальником или другим важным лицом. Тельцы-руководители и лидеры могут столкнуться с сопротивлением коллектива. В этот день удача на их стороне, но им стоит быть дальновиднее: ситуация может повториться в обозримом будущем.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит заранее расставить для себя приоритеты и сконцентрироваться на ключевых задачах. Именно в них предстоит проявить внимание к деталям, не выпуская из виду генеральный план действий. Если не организованы должным образом работы и не приняты меры осторожности, возрастут стрессы и риски. Не будет лишней дополнительная материальная поддержка, например, в лице ресурсного друга.
Рак
Сегодня Ракам не помешает дополнительная осмотрительность в текущих делах и в дороге. Стоит тщательнее планировать маршрут командировки — особенно, если предстоит побывать в далеких краях, специфичных или потенциально опасных местах. К счастью, день не только создает почву для проблем, но и подсказывает способы защиты и подстраховки, а также дает надежду на поддержку друзей или на удачный случай.
Лев
Сегодня Львам день может принести новый поворот в карьере и планах, дать пищу их амбициям и честолюбию, изменить их статус. Возможна смена начальника или вступление в должность. Могут появиться добавочные материальные рычаги, надежды на прибыль или на доступ к тайным ресурсам. Стоит помнить о сопутствующих трудностях: возможном сопротивлении, чужой зависти. Важно не испортить отношения с друзьями.
Дева
Сегодня Девы могут надеяться на удачу, особенно в финансовой, юридической и духовной сферах. Многие Девы получат моральную поддержку от группы друзей или одного далекого друга. Может найтись покровитель или защитник, сменить гнев на милость начальник или нужная инстанция. Возможна помощь из-за рубежа. Однако везение будет чем-то ограничено, например, рамками закона или составленного контракта.
Весы
Сегодня Весам лучше побыть «в тени», следя за изменениями в настроении нужных людей. В этот день возможна перемена в финансовых делах, появление или новое поведение спонсора, кредитора, созаемщика, поручителя. Стоит учитывать, что этот день способен склонить к мнительности по мелочам. Может усилиться подозрительность в отношении мотивов чужих интересов, нюансов работы или симптомов болезней.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не отвергать поддержку друзей и не лениться самим прийти им на помощь: это возможность укрепить свои позиции и отношения с влиятельными людьми, сгладить или предупредить назревающий конфликт взглядов. На горизонте многих Скорпионов появляется лицо, с которым им трудно ладить из-за конкуренции или личной неприязни. Возможно, это кто-то близкий: друг, домочадец.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют быть практичными и целеустремленными: без этого невозможно добиться результата. Важным условием успеха может стать наличие грамотной поддержки. Особый авторитет получает персона врача, ассистента, подчиненного или друга, готового помочь. Стрельцам, стремящимся сделать карьеру, важно ладить с начальством. В быту добавить забот и ответственности может питомец.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют верить в удачу, но верой не ограничиваться. Желательно дополнить ее настойчивостью, последовательностью и готовностью преодолевать трудности. Это день, когда «дорогу осилит идущий», не стоит тратить время на лишние разговоры и поиски дополнительной информации. Есть шанс на успех вдали от дома или в работе с иностранцами. В трудный момент возможна помощь друзей.
Водолей
Сегодня Водолеев может ждать важное событие в их собственном доме или в совместных владениях. Возможно, изменится их статус или потребуется личное присутствие. Возрастает вероятность не поладить с кем-то из членов своей семьи или группы, например, на почве разных взглядов, конкуренции за власть, территорию или ресурсы. Звезды советуют избегать излишне навязчивого или подавляющего поведения.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит бояться возможных разногласий в ходе сотрудничества: многие из них преодолимы, а некоторые и вовсе надуманы. Не исключено, что придется иметь дело с чужой мнительностью или последствиями собственных ненамеренных оплошностей. Важно не доводить дело до конфликта и вовремя прибегать при недоразумении к выручающим обстоятельствам, например, включать великодушие или дружелюбие.