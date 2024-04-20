Исправляем ошибки — любовный гороскоп на 21 апреля

Сегодня стоит изменить свое отношение ко второй половинке.

Наш гороскоп расскажет о возможных событиях, вызовах и благоприятных моментах, которые могут встретиться в их жизни в этот день.

Овен

Сегодня у Овнов и их партнеров интерес является взаимным и подпитывается обстановкой. Может появиться неожиданный повод для встречи или возврата к прерванному разговору. Неизвестно, кто именно первым выйдет на связь или появится на пороге, поскольку оба влюбленных будут мыслить сходным образом.

Телец

Сегодня Тельцам звезды намекают, что основы любовной гармонии — дипломатия и умение найти к чужому сердцу непрямой подход. Не тот момент, когда стоит словесно рубить сплеча, подчеркивая конфликт интересов и самолюбий. Просканируйте обстановку, начав с комплимента, новостей или разговора «о погоде».

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды создают хорошие условия для восстановления романтического контакта и приглашают воспользоваться моментом. Если был поставлен на паузу флирт или отложен интересный разговор, самое время к нему вернуться. Не исключено, что в общении с объектом симпатий появятся новые нотки.

Рак

Сегодня Раки прикованы к интересному разговору, который может получить дополнительный импульс или пережить новый поворот. Возможно, кому-то он покажется забавным и легким, но для Раков получит особый смысл, например, начнет подталкивать их в любви к определенному выбору.

Лев

Сегодня Львам не стоит упускать возможность контакта с любимым человеком, в какой бы форме она им ни представилась. Гармоничное остроумное общение, которое предлагают эти сутки — отличный противовес вероятным конфликтам, в том числе, будущим. Используйте любой повод смягчить или предупредить разногласия.

Дева

Сегодня Девам станет труднее молчать о своих чувствах и взглядах на отношения. Если подходящий повод высказаться не найдется, они создадут его сами. Им стоит заранее позаботиться о том, чтобы разговор с любимым человеком имел какие-то подвижки, иначе он может вновь пойти по знакомому кругу.

Весы

Сегодня Весы и их партнеры вновь начинают испытывать непреодолимую тягу друг к другу. Они ни за что не откажутся от возможности сравнить впечатления, вернуться к важному для обоих разговору или обмену комплиментами. Для того, чтобы встретиться или связаться, может появиться новый веский повод.

Скорпион

Сегодня Скорпионов может заинтересовать не только мнение любимого человека по тому или иному вопросу, но и альтернативное мнение, исходящее от посторонних людей. Звезды одобряют такой подход как способ получить более подробную информацию, но советуют не ставить партнера перед выбором в мелочах.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов снова откроются ворота в мир любви или флирта, где они могут беспрепятственно знакомиться, общаться, получать комплименты и демонстрировать в ответ свое остроумие. Если вы хотите встречи, не теряйте время, договаривайтесь о романтическом свидании на сегодня или на завтра.

Козерог

Сегодня от Козерогов ситуации дня требуют стильно выглядеть и готовность поддержать приятную беседу. Не всем Козерогам это будет легко, у них возможны ошибки в сфере этикета, эстетики или в других областях. Чем короче сегодня их любовный диалог, тем лучше для них.

Водолей

Сегодня Водолеям сами обстоятельства намекают, как им следует вести себя в обществе любимого человека или в разговоре с объектом симпатий, особенно иностранцем. Даже если у них непростой характер и неформальная внешность, их позиции заметно усилит соблюдение правил этикета, стиля и хорошего тона.

Рыбы