Включаем харизму на полную мощность — гороскоп на 21 апреля

20 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Весов предлагает не заострять разногласия, включая те, что возникли между личностью и коллективом.

Фото: rambler