Нас встретят по одежке — гороскоп на 22 апреля

21 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах приглашает к диалогам — в том числе, к разговорам, ожидающим повторного возвращения к теме и ее закрытия.

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Гороскоп на сегодня говорит, что это день любезности, обмена симпатиями, мягкого юмора и взаимных уступок. Актуальны темы брака, партнерства, посредничества, консультирования, нюансы гармонии, баланса, стиля, этикета, эстетики. Ловушки этого дня имеют отсроченный характер. Стоит внимательнее составлять тексты договоров: неточности и двусмысленности пройдут незамеченными сейчас, но могут создать проблемы в отдаленной перспективе. Овен Сегодня Овнам не стоит терять время, если они намерены высказать свое мнение и услышать ответ, а также если жаждут понравиться, блеснуть стилем, красноречием и остроумием. Это хороший день для переговоров, посредничества, супружеских бесед, обмена личными симпатиями, получения консультации у врача, юриста, стилиста, косметолога. Обратная связь обеспечена и с конкретными людьми, и с широкой аудиторией. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что успех требует приветливости, любезности, умения учитывать чужие мнения и идти на мелкие уступки. Еще одним важным качеством будет готовность вникать в детали и рассматривать альтернативы. Возможно, придется подробно обсуждать нюансы с врачом, помощником, юристом, косметологом, дизайнером, партнером по браку или с другими людьми, вовлеченными в ситуацию. Близнецы Сегодня Близнецы могут посвятить день отдыху в информативной и комфортной для себя обстановке. Подходящий момент для того, чтобы пообщаться со своими друзьями (особенно женского пола), заняться литературным творчеством или обсуждением креативных идей, соприкоснуться с миром моды или культуры, найти время для личной жизни или забот о внешности. Возможны приятные приглашения или хорошие новости. Рак Сегодня Ракам стоит отнестись серьезнее к разговорам, независимо от того, являются ли они их наблюдателями или прямыми участниками. Шутливым и мягким тоном часто будут обсуждаться важные вещи. Большое значение может получить домашний совет, служебное совещание, супружеский разговор, повторная консультация. Из-за наличия альтернативных мнений возможны колебания при попытке сделать выбор. Лев Сегодня Львам звезды подсказывают, что это прекрасный день для общения, получения информации из разных источников и сравнения мнений. Можно посвятить его повторным переговорам, переписке, поддержке целевых партнерских связей и просто приятных контактов. Также он подходит для литературного творчества, изучения эстетических и юридических деталей, для гостевых визитов и посещения светских мероприятий. Дева Сегодня Девам звезды советуют активнее обсуждать критичные для себя темы, но не давать своим эмоциям много воли. В этот день приветствуется дипломатичность, баланс интересов, оглядка на договор и закон. Лучше сделать целью взаимные уступки и поиск компромисса, а не попытку любой ценой реализовать свои личные желания. Возможен интерес к финансовым обязательствам и льготам, к налогам, кредитам. Весы Сегодня Весам звезды обещают продуктивные диалоги с нужными или просто симпатичными им людьми. Многие из собеседников заинтересованы в контакте не меньше и сами выйдут на связь. Если этого не происходит, ничто не мешает инициировать встречу со своей стороны. Можно не бояться радикальных разногласий: мысли и вкусы нередко будут схожими. Это подходящий момент для поддержки взаимопонимания в браке. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть общительнее, если им нужно вникнуть в какие-то детали, например, в правовые или медицинские нюансы, в тонкости этикета и социальных контактов. Не стоит полагаться на чутье, если можно с кем-то посоветоваться. Темой этого дня могут стать разговоры с сослуживцами или помощниками, советы юриста или психолога, поиски информации об интересующих проектах или персонах. Стрелец Сегодня Стрельцы могут использовать этот день для общения, «выхода в свет», погружения в нужную им культурную среду, в мир литературного или художественного творчества. Также эти сутки дают им возможность получить удовольствие от романтического общения и личной жизни, от контакта с детьми. В деловом общении можно позволить себе чуть больше любезности, социально приемлемых знаков лояльности и симпатии. Козерог Сегодня Козероги сохраняют фокус своего внимания на целевых контактах и на информации, которая помогает им в осуществлении их планов. Темой этого дня может стать повторное совещание, целевое посещение светского мероприятия, супружеский или семейный разговор. Возможно известие. Пригодится дипломатичность, лояльность. Актуальны детали, связанные с текстами, договорами, правом, дизайном, этикетом. Водолей Сегодня Водолеям день вносит в мироощущение ноту гармонии. Возможно, поступит хорошая новость, найдутся нужные слова или средства, появится вариант решения юридической, эстетической или другой проблемы. Удастся избежать ненужной расточительности, экстравагантности и других перегибов. Подходящий момент для любовной переписки, улучшения отношений с людьми издалека или представителями другой культуры. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют обращать внимание на взаиморасчеты, нюансы договорной работы и получения услуг. Не стоит теряться, если возникло недоразумение: в этот день оно вряд ли примет по-настоящему драматичный оборот и приведет к серьезному кризису, а иногда будет даже забавным. Часть проблем может решиться путем обоюдных уступок или равноценного обмена, применением альтернативного варианта.