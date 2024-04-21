Думаем о будущем вместе — любовный гороскоп на 22 апреля

Гороскоп поможет читателям лучше понять возможные тенденции дня и использовать эту информацию для принятия обоснованных решений и корректировки своих планов.
Овен
Сегодня Овны нуждаются в обществе тех, кто им нравится. Надежды оправдаются: многие Овны окажутся не одни, получат спутника, собеседника, внимание или приятную обратную связь. Овны, так и не определившиеся в своих симпатиях и не сделавшие выбор, способны увлечься параллельными диалогами и флиртом.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют вести себя с любимым человеком мягче и обходительнее. Не стоит позволять себе грубых замечаний не только в его присутсвии, но и за его спиной, в разговорах с общими знакомыми. Также в этот день не стоит увлекаться однозначными обещаниями, лучше говорить «я подумаю».
Близнецы
Сегодня Близнецам ничто не мешает приятно провести время в обществе любимого человека или в режиме постоянной связи с ним. Подходящий день для обсуждения совместных планов на близкое будущее (например, на предстоящий летний сезон), для посещения вечеринок и включения в переписку с целью знакомств.
Рак
Сегодня Раки способны прийти в замешательство, оказавшись перед любовной дилеммой. Не исключено, что они так и не смогут сделать выбор между разными симпатиями, стилями общения или сценариями романа. Звезды напоминают, что такая двойственность для них чревата и рано или поздно принесет им проблемы.
Лев
Сегодня у Львов общение с объектом симпатий развивается в идеальном направлении. Это день, когда можно говорить обо всем, не боясь разногласий или критичного недопонимания. Он дарит приятные эмоции и склоняет к компромиссам. Если влюбленные разлучены, им будет несложно наладить контакт на расстоянии.
Дева
Сегодня Девы намерены говорить с любимым человеком о том, что считают важным, но их тон не всегда будет серьезным. Не исключено, что они будут скрывать глубину своих переживаний за фасадом иронии или легкомыслия. Потенциальная проблема этих суток — двойственность, нерешительность в выборе.
Весы
Сегодня Весы и их партнеры не смогут забыть друг о друге. Это прекрасный день для свидания, примирения, возвращения к отложенному ранее разговору, продолжения (а иногда и начала) знакомства, совместного посещения вечеринок и других мероприятий.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют не пренебрегать мелочами этикета и эстетики, из которых складывается гармония личных отношений. Но ставить судьбу романа в зависимость от подобных деталей все же не стоит. Они имеют решающее значение лишь в особых случаях, например, если пара работает вместе.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов звезды благоприятствуют романтическим планам — особенно, если эти планы основаны на сходстве вкусов, связаны с общением или неким совместным хобби с эстетическим уклоном. Возрастает вероятность получить приятное предложение, у некоторых Стрельцов таких предложений будет несколько.
Козерог
Сегодня Козероги вплоть до ночи могут чувствовать себя в личных отношениях неуверенно. День не требует от них невозможного, но не дает им самого главного. Возможно, им придется оглядываться на чужое мнение, на правила этикета или моды. Общение с объектом симпатий будет приятным, но немного поверхностным.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит пойти в направлении, которое предлагают им эти сутки: ступив на указанный путь, они избавят себя от многих проблем в личных отношениях. Свидание предпочтительнее вне рутинных бытовых реалий, в романтичной и эстетичной атмосфере. От пассии может прийти приятное или забавное сообщение.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что ситуации этого дня подразумевают гармонию, баланс и долю легкости: это залог ровных и приятных отношений, в том числе в интимные моменты. В эти сутки обо всем можно договориться, если отбросить излишнюю серьезность. Не стоит игнорировать эстетические детали.