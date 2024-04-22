Чувства получат новый импульс — любовный гороскоп на 23 апреля

Гороскоп поможет читателям получить представление о том, какие вызовы и возможности могут возникнуть в их жизни в этот день и как лучше подготовиться к ним.
Овен
Сегодня у Овнов общение с объектом симпатий станет менее интенсивным, недавняя тема для диалога может быть исчерпана. Вечер усилит зависимость от эмоций, чувственных влечений, подозрительности и ревности. Многие Овны станут мнительнее, глядя в будущее: оно может внушить им и надежду, и тревогу.
Телец
Сегодня Тельцам отношения с пассией могут казаться ясными и безоблачными. Они могут проигнорировать тучки на горизонте из-за своей самоуверенности. Вечером атмосфера изменится. Взаимная тяга может соседствовать с конфликтом самолюбий, психологическим давлением, явной или скрытой ревностью.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды обещают приятный и гармоничный фон событий в их личной жизни, но только до наступления вечера. Свидание или романтическое общение может длиться весь день на вполне позитивных вчерашних эмоций, но с приближением ночи обстановка способна существенно измениться.
Рак
Сегодня Раки могут тщетно пытаться сделать выбор в делах сердечных и вплоть до вечера пребывать в колебаниях. Однако в конце дня у них есть надежда определиться. Не исключено, что в том или ином направлении их подтолкнут роковые внешние обстоятельства, несущие им сюрприз или кризис чувств.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не затягивать романтическое свидание или приятное личное общение до вечера. Еще более рискованно назначать на вечерний час начало встречи: велик риск неприятного сюрприза, рокового препятствия или существенного осложнения, способного негативно повлиять на ход романа.
Дева
Сегодня Девы вряд ли решат все свои любовные проблемы и исполнят все желания, но у них будет ценная пища для размышлений, которая позволит им руководствоваться не только своими страстями. Звезды напоминают, что в данный момент роман или собственные чувства в фазе кризиса, и он еще не окончен.
Весы
Сегодня Весы могут продолжать приятный разговор с любимым человеком до вечера. В конце дня новый вираж событий придаст отношениям другую окраску. На первый план выйдут не изящные словесные изъявления чувств, а живые чувства как таковые: «роковые» страсти, влечения, капризы. Возможен сюрприз.
Скорпион
Сегодня Скорпионов не обманет ровный ход событий или чужая любезность. Многие представители знака будут ощущать малейший подвох, который судьба готовит их роману или им лично. Несмотря на их сенситивность, некоторые детали вечерней ситуации станут для них сюрпризом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов обстоятельства благосклонны к любовным планам и желаниям, но в конце дня их везение может закончиться. Многие Стрельцы с наступлением вечера попадут в неожиданные условия, в которых будут вынуждены либо радикально изменить линию поведения, либо прервать общение со своей пассией.
Козерог
Сегодня Козероги в состоянии неопределенности, с которой им будет трудно что-либо сделать — лучше просто смириться. Очередной поворот любовной истории возможен не ранее вечера и может стать сюрпризом. Придется пережить минуту волнений и неверной оценки событий.
Водолей
Сегодня Водолеев гармония утренних и дневных часов не полностью успокоит. Любовь обострит их инстинкты, но причину своих ощущений они не всегда будут определять верно. Вечером они способны «сорваться» на партнера, даже если тот ни в чем не повинен. Для свидания вечер лучше не выбирать.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут испытывать в любовных отношениях долю дискомфорта и неуверенности. В конце дня они внезапно обретут психологическую устойчивость, никакие сюрпризы и волнения не лишат их равновесия. Свидание этим вечером не рекомендуется, но чувства могут получить новый импульс.