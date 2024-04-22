Думаем, прежде чем сказать и сделать — гороскоп на 23 апреля

22 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Основная часть дня не сулит бурной событийной динамики, но подспудно будут зреть новые тенденции.

Фото: rambler