Думаем, прежде чем сказать и сделать — гороскоп на 23 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что они заявят о себе к ночи с переходом Луны в знак Скорпиона и в зону Полнолуния. Психологическая атмосфера вечера может оказаться тяжеловатой, а решение, спровоцированное ею, может стать роковым. Может сложиться критичная ситуация в связи с коллективными ресурсами, властью и влиянием. Возрастет риск столкнуться с препятствием, давлением, испытанием и пережить в связи с этим мощный выброс эмоций. Может возрасти сексуальность, ревность, одержимость одновременно идеей свободы и собственничества.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют поставить границы своей общительности и не настаивать на продолжении разговора, если он начал замирать: в течение дни такая картина будет все более вероятной. В конце дня возможно усиление страстей, ревности, чувственности. Не помешает следить за сюжетами, связанными с коллективными финансами и ресурсами: не исключен новый поворот событий, критичный для будущего.
Телец
Сегодня Тельцам лучше заниматься рутиной. Не стоит откладывать мелкие косметические и лечебные процедуры. Значимые события вероятнее в конце дня. В это время будет сильнее подчеркнут факт недовольства, идейного противостояния или чисто личной неприязни (особенно для апрельских Тельцов — для них рискованно усложнять отношения с начальством, коллективом, влиятельным конкурентом).
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют отдыхать, наслаждаться гармонией любви или свободным общением, заниматься хобби или несложными делами. Не стоит откладывать приятные заботы о красоте и досуге, обдумывание творческих идей. Не исключено, что в конце дня внезапно появятся заботы, потребует внимания конкретное дело, вещь, человек или событие, придется помочь кому-то выйти из кризиса.
Рак
Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на быстрые подвижки в своих делах. Основная часть дня может пройти под впечатлением вчерашних бесед и известий. Ближе к ночи обстановка изменится и подарит многим Ракам отличный шанс, но вначале им придется предолеть препятствие, например, осознать масштабы кризиса и свои возможности в нем. Их может поразить неожиданное поведение друга или известной персоны.
Лев
Сегодня Львы вплоть до вечера могут считать обстановку гармоничной. Однако в конце дня события изменят их представление о себе, окружающих людях и логике ситуации. Не исключено, что ближе к ночи они столкнутся с давлением или сами будут вынуждены его применить. Возможно, кто-то не примет их авторитет или статус, откажет им в дружбе. Важно не поддаваться первому импульсу, чтобы не портить свою репутацию.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не торопить события, поскольку следующий их этап может оказаться не менее сложным, чем текущий (убедительным доказательством станут сюжеты позднего вечера). Основную часть этого дня желательно посвятить детальному изучению полученной накануне информации, включая правовую и финансовую: она позволит сделать выводы, решиться на выбор или прийти к какому-то компромиссу.
Весы
Сегодня у Весов на первом месте собственные нужды, но многие Весы будут плохо осознавать их из-за тесного слияния с другими людьми, с которыми связаны их интересы, продолжается живой или мысленный диалог. Психологическим «сиамским близнецом» может стать супруг, пассия, постоянный советчик или клиент. Из-за вечерних событий, чреватых кризисом, общение может прерваться или принять иной оборот.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отложить инициативы, поддерживать нужные по ситуации контакты и быть внутренне готовыми к новому повороту событий: в конце дня он непременно произойдет и затронет их интересы. Возрастет вероятность личной неприязни с кем-то в собственной семье или значимом сообществе. В это время нежелательно вступать в персональный конфликт с группой, другом, влиятельным лицом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов сохраняется возможность вести свободный образ жизни, выбирать или балансировать между двумя привлекательными возможностями. Они смогут подольше побыть на интересном им мероприятии или продлить приятное для себя общение. В конце дня многие Стрельцы попадут в зависимость от сложившейся вокруг них роковой ситуации и будут вынуждены действовать по ее законам.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют сохранять осмотрительность и не строить планов, пока обстановка не изменится. Основную часть дня лучше посвятить работе с полученной информацией и, если нужно, завершению важных разговоров. Стоит принять как должное возможные колебания и компромиссы. Вечером лучше не спешить реагировать на новый поворот событий, особенно, если вы не хотите рисковать финансами.
Водолей
Сегодня для Водолеев основная часть дня гармонична, но вечером их ждут перемены в обстановке и настроении. Для многих Водолеев настанет момент из разряда роковых и судьбоносных, который заставит их принять какое-то стратегическое решение. Стоит помнить, что в конце дня возрастет не только важность событий и сила эмоций, но и степень репутационных и прочих рисков. Возможен конфликт со значимым человеком.
Рыбы
Сегодня у Рыб есть время до вечера, чтобы завершить мероприятия по предотвращению кризиса. Задача может заключаться в поддержке контактов с нужными людьми и выполнении своей части обязательств. Сделав необходимое, Рыбы могут спокойно встречать сложные вечерние события: скорее всего, они их не коснутся или затронут поверхностно. Возможно, чужие проблемы дадут им неожиданное новое поле для работы.