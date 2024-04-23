Вселенная проверит отношения на прочность — любовный гороскоп на 24 апреля

Наш гороскоп расскажет вам, как впечатлить любимого человека.
Овен
Сегодня Овны вынуждены держать свои эмоции под контролем, что не всегда легко: обстановка обостряет тайные желания, может дать пищу для ревности или эротических грез. Если партнер настроен лишь на словесный флирт и не готов идти дальше, им придется скрыть чувства и подавить свои тайные порывы.
Телец
Сегодня Тельцам звезды не советуют провоцировать своего партнера на эмоциональную нестабильность и деструктивные действия. Если есть желание сохранить отношения, стоит всячески подчеркивать долговременные важные узы, связывающие пару. Возможно, это не только любовь, но и общие виды на будущее.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что день не располагает к легкому и приятному общению личного свойства. Может появиться склонность все усложнять, поддаваться ревности или подозрительности. Не исключено, что гармоничной беседе с любимым человеком начнут мешать обстоятельства (работа, самочувствие).
Рак
Сегодня Ракам судьба не дает одного надежного рецепта от всех любовных проблем, но оберегает их от роковых системных ошибок и глобальных потрясений в личной жизни, что уже немало. Они успешно справятся с эмоциональным кризисом, их благополучно минуют ненужные соблазны и опасные приключения.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что в их пользу будет сдержанность. Какие бы сильные чувства ими ни владели, им лучше держать их под контролем. Это день, когда проще поладить сложным, страстным и занятым натурам: несмотря на роковые различия, в чем-то они наверняка друг друга поймут.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что в любой ситуации предпочтительнее выдержка. Сдержанность заинтригует и повысит интерес, тогда как мелькание перед глазами или в эфире без повода начнет раздражать. Не стоит навязывать пассии свою компанию и забрасывать ее случайными сообщениями.
Весы
Сегодня у Весов отношения могут пойти не так, как хочется. Возможно, партнер захочет сближения, авантюры или новизны, тогда как сами Весы предпочли бы продолжать приятное для себя общение в прежнем стиле. Гармония или дискомфорт во многом будут зависеть от особенностей природного темперамента.
Скорпион
Сегодня Скорпионы необычайно эмоциональны и сексуальны, но нередко отличаются железным самообладанием. Изнутри их могут раздирать страсти, но по их манере поведения о них можно будет только догадываться. Они предпочтут сами найти время и место для свободного проявления своих чувств.
Стрелец
Сегодня Стрельцам придется взять под контроль переполняющие их эмоции или найти для встречи с объектом симпатий укромное место. Стрельцам, видящим свидание как легкое развлечение, сегодня лучше его отложить, поскольку их надежды на приятное времяпрепровождение могут не оправдаться.
Козерог
Сегодня Козероги могут испытывать период разброда и шатания на уровне эмоций, но не позволят себе действовать в подобном стиле. Со стороны может показаться, что представители этого знака лишены каких-либо страстей и уязвимостей, но на самом деле, они просто великолепно их скрывают.
Водолей
Сегодня у Водолеев день раскачивает эмоции, сдержанность и самоконтроль будут даваться им с переменным успехом. Многие представители знака будут испытывать серьезные затруднения при попытке управлять своими страстями. Сильные переживания могут сделать для них невозможным ровное легкое общение.
Рыбы
Сегодня Рыбы сами решают, когда и насколько дать волю своим чувствам. Многие Рыбы будут сдержанными, но не потому, что лишены страстей и привязанностей, а потому, что сочли неподходящим стечение обстоятельств. Именно по этой причине они могут отказаться от свидания и предпочесть одиночество.