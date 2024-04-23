Эмоции закружат голову — гороскоп на 24 апреля

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Скорпиона подпитывает весьма интенсивные и разнообразные чувства, включая негативные.

Но есть шанс удержать их под контролем и даже направить их энергию в полезное дело. Гороскоп на сегодня говорит, что тот или иной сдерживающий фактор поможет снизить тревогу, продолжать эффективно вести дела, начать лучше управлять сексуальной энергией или распоряжаться ресурсами. Такой опорой может стать надежный план, проверенная система подстраховки, заранее подготовленное место, налаженный рабочий процесс, накопленное ранее мастерство. Стоит прислушаться к интуиции, врожденной или сформированной прошлым опытом.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют быть осторожными, но не бежать от проблем. Этот день помогает решать именно сложные задачи, требующие чутья, мастерства, опыта, хладнокровия и надежной подстраховки. Желательно избегать лишней суеты и спешки, начать с проверки систем секретности, безопасности и контроля. Первостепенное внимание стоит уделить не начинаниям с нуля, а делам, уже подошедшим к завершению.

Телец

Сегодня у Тельцов есть надежда на выправление ситуации, но не все зависит от них самих, большое значение имеет конструктивность чужой позиции. Хорошо, если удастся прибегнуть к «общему знаменателю» в виде схожих профессиональных взглядов или совместного плана на будущее. Возможные недоразумения (например, недопонимание с новым руководством) в этом случае окажутся нейтрализованы или сглажены.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит поставить на первое место занятия, требующие целеустремленности, ответственности и дисциплины, а иногда и самоотверженности, готовности заняться не самой приятной и легкой работой. Это может быть выполнение служебного долга, практикум в профессиональном мастерстве, закрепление на карьерных позициях или завершение важных плановых дел. Может потребоваться надежный помощник.

Рак

Сегодня Ракам поможет их природное чутье, но есть и другие опоры, которыми они могут воспользоваться. Прежде всего, это внутренняя верность какой-то системе, идеалу, долгу, плану или принципу. Она не раз пригодится в деловых ситуациях и профессиональной сфере, а также поможет сохранять правильную тактику в любви, держаться надежных друзей, безопасно жить и работать с иностранцами или на чужбине.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют поставить барьер эмоциональному, деловому и бытовому хаосу, иначе сильные и не всегда позитивные переживания могут накрыть с головой, создавая проблемы в ответственный момент. Желательно поддерживать порядок в доме и на работе, как можно конструктивнее общаться с близкими, коллегами, подчиненными, друзьями и начальством, наладить работу систем охраны и подстраховки.

Дева

Сегодня Девам , чтобы планомерно продвигаться к поставленной цели, необходимо для начала сориентироваться в обстановке и верно поставить задачи, провести границу между реальными и навязанными страхами. Пригодится проницательность, но не менее важны отсутствие суеты и спешки, избирательность, готовность действовать по плану или по правилам. Желательно избегать болтливости и ненужного лихачества.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют аккуратнее вести финансовые и хозяйственные дела, а также все другие работы и процедуры, включая лечебные. Лучше не действовать наугад, а сверяться с планами и правилами, пользоваться проверенными инструментами и подбирать надежных помощников. На такой базе будет проще и выполнять рутинные задачи, и экспериментировать. Могут сместиться акценты в любовном общении.

Скорпион

Сегодня Скорпионы способны справиться с любым критичным виражом событий, сохранить свои позиции и защитить свои личные интересы. В этом им поможет мастерство, опыт, план действий, наличие систем и принципов, а также природное чутье, благодаря которому они будут пускать в ход свои таланты и умения точно в нужный момент. Сильное впечатление на друзей и недругов произведут их хладнокровие и выдержка.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды напоминают о необходимости быть осторожнее. В зависимости от обстоятельств, может потребоваться контроль над эмоциями, включение систем защиты, более строгое соблюдение профессиональных правил, домашнего распорядка или режима секретности. Жизненно важные нужды в этот день преобладают над прихотями. Возможно, придется оставаться в доме, офисе или в закрытом помещении.

Козерог

Сегодня Козероги могут рассчитывать на нормализацию своих дел и своего настроения, если накануне у них появились причины для тревоги. Они смогут удержать под контролем свои чувства, сохранить верность планам и выбранному образу действий, а также нейтрализовать вредные влияния, если таковые возникли. Многие Козероги станут опорой для своих более беспокойных и менее организованных друзей и коллег.

Водолей

Сегодня Водолеями могут владеть сильные и противоречивые эмоции, но у них есть шанс удержать равновесие, сохранить базовые опоры и не пойти в опасном для себя направлении. Одним из наиболее надежных может оказаться материальный аргумент, например, многие Водолеи не захотят рисковать должностью, налаженным бизнесом или профессиональной репутацией, боясь потерять даруемый ими стабильный доход.

Рыбы