Не забываем о чувстве меры — любовный гороскоп на 25 апреля

Наш гороскоп расскажет, как провести этот день романтично и приятно.
Овен
Сегодня Овны нуждаются для выражения своих чувств в подходящей обстановке и психологической атмосфере. Найти или организовать ее им будет нетрудно, а вот с эмоциональным откликом от партнера возможны проблемы. Не исключено, что им придется остаться один на один со своими эмоциями и фантазиями.
Телец
Сегодня Тельцам будет несложно удержать возле себя любимого человека, если они учтут его темперамент и примут его образ действий. В этот день важна гармония на эмоциональном и сексуальном уровнях, не помешает и сходство тактик в деловой сфере. Словесные игры и аргументы будут иметь слабый эффект.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше отказаться от идеи романтического свидания, если они хотят получить от него удовольствие и чувство легкости. Не исключено, что времени на приятное общение с любимым человеком сегодня попросту не останется, а если будет свободное время, то не окажется нужного настроения.
Рак
Сегодня Ракам, любящим стабильность, предсказуемость и безопасность, звезды создают условия. Они могут наслаждаться моментом. Мега-общительным Ракам, ищущим легкомысленных игр и параллельного флирта, этот день может показаться немного скучным.
Лев
Сегодня Львы готовы ради отношений на многое, но они также самолюбивы, ждут почтения к себе и своему статусу. Если партнер не выразит им уважения и восхищения, они могут обидеться. Мощными сближающими факторами, помимо сильной страсти, в эти сутки становятся общие тайны и авантюры.
Дева
Сегодня Девам лучше оставаться в режиме интриги, молчания и тайны. Не стоит без веской причины надоедать любимому человеку или слишком часто напоминать ему о себе, спешить к нему с предложениями, оправданиями или признаниями, а также пытаться развлекать его неуместными шутками.
Весы
Сегодня от Весов обстоятельства могут требовать восприимчивости, проницательности, внимания к сексуальной или этической стороне романа. Стоит помнить, что в этот день не имеют большого значения сказанные друг другу остроумные слова, гораздо важнее взаимные поступки и эмоциональный резонанс в паре.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны к нежностям и лирическим излияниям, но все они готовы подтвердить свои чувства конкретными поступками. Какими именно, зависит от ситуации и от их собственного представления о том, как нужно себя вести. Им по плечу роль явного или скрытого лидера в отношениях.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства диктуют достаточно жесткие базовые правила поведения. Возможно, им придется скрывать свои чувства от посторонних глаз или быть сдержаннее с любимым человеком в какие-то моменты. Но в мелочах они вполне могут компенсировать несвободу, творя и импровизируя.
Козерог
Сегодня Козероги могут спокойно дать волю своим подлинным чувствам и действовать в полном согласии с ними. Ситуации этих суток ограждают их от разочарований и риска быть непонятыми, позволяют сократить до минимума сложные для себя разговоры и не думать слишком много о формальностях.
Водолей
Сегодня Водолеи способны держать себя в руках, но под влиянием романтических эмоций и чувственных соблазнов склонны забывать о чувстве меры. Этот день может принести им неожиданные всплески чувств или навязчивые грандиозные идеи, побудить их к широким жестам или повысить их притязания в отношениях.
Рыбы
Сегодня Рыбы отлично контролируют свои эмоции и сексуальные порывы. Многие из них осторожны и не позволят себе лишнего, пока не убедятся в соответствии ситуации своим ожиданиям. Лишь тот, кто найдет к ним ключ, завоюет их доверие и сможет увидеть их без психологического «защитного панциря».