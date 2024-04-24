Ничего некому не доказываем — финансовый гороскоп на 25 апреля

Наш гороскоп расскажет, как заслужить уважение у начальства.
Овен
Сегодня для Овнов главное — соблюсти в точности правила и букву закона. Дело в том, что вами могут заинтересоваться представители фискальных органов. Любое нарушение с высокой долей вероятности может быть выявлено и может повлечь за собой разбирательства и штрафные санкции. Основные неприятности могут касаться угрозы потери деловой репутации.
Телец
Сегодня Тельцам день может запомниться внезапным изменением обстоятельств, из-за чего ваша работа может пойти не по плану. Настройтесь на то, что сегодня чаще, чем когда-либо, могут возникать непредвиденные осложнения в делах. Если ваша фирма специализируется на страховых услугах, то вероятен беспокойный день. Бизнесменам будет нелегко заинтересовать инвесторов своими проектами.
Близнецы
Сегодня Близнецы, занимающие руководящие должности, могут почувствовать сопротивление своим инициативам во многих делах. Возможно, произойдет усиление конкурентной борьбы, нарушения договоренностей с деловыми партнерами. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов и вероятными жалобами на вас начальству.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется, прежде всего, не допускать нарушений в дисциплине труда. Опоздание на работу или долгое отсутствие на рабочем месте может привести к выговору или иным штрафным санкциям. При выполнении своих повседневных обязанностей по работе вам, возможно, придется столкнуться с рядом трудностей. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег — в противном случае вам может прилететь ответная критика.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют не торопиться с принятием решений относительно финансовых инвестиций. Если вы будете колебаться, вкладывать деньги или нет в тот или иной проект, то сегодня лучше воздержаться. Не рекомендуется обменивать валюту и открывать счета в банке. Представители творческих профессий могут столкнуться с недостаточным финансированием.
Дева
Сегодня Девам, возможно, придется побеспокоиться о сохранности своего недвижимого имущества. Вести строительные, отделочные и ремонтные работы сейчас крайне рискованно. В ходе выполнения тех или иных работ, может быть по неосторожности нанесен ущерб помещениям или может сломаться дорогостоящий инструмент. Особенно это касается сварочных работ.
Весы
Сегодня Весов, чья работа связана с частыми поездками и деловыми бумагами, день может сложиться крайне неблагоприятно. Возможно, вы можете быть вынуждены в течение этого дня преодолевать множество мелких препятствий, теряя на это свои силы, нервы и время. Взаимопонимания с коллегами может быть нелегко достигнуть. Старайтесь быть тактичнее и деликатнее.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов наиболее остро может стоять тема финансовых ресурсов, точнее их нехватки. Это лучше всего почувствуют бизнесмены, которым, для поддержания дел на должном уровне, требуется иметь в своем распоряжении некоторую сумму оборотных средств. Нехватка денег может подтолкнуть некоторых из вас к опрометчивым поспешным поступкам. Воздержитесь от шопинга.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов может сложиться очень непростой день во многом из-за крайне эмоционального состояния. С одной стороны, вам может хотеться поступать по своему усмотрению, не считаясь с мнением окружающих. С другой стороны, ваши инициативы могут столкнуться с сопротивлением и не будут должным образом поддержаны. А пока нет определенности, старайтесь решать вопросы по мере их поступления.
Козерог
Сегодня для Козерогов основными проблемными темами могут стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Возможно, вам будут поступать сведения, в достоверности которых нельзя быть до конца уверенными — вероятна прямая дезинформация. Торговые работники и посредники могут потерпеть убытки.
Водолей
Сегодня у Водолеев планы на этот день могут претерпеть кардинальные перемены. Несмотря на большие усилия, вас могут преследовать неожиданные происшествия. Особенно это касается тех, кто работает в составе творческой группы, или выполняет общественную работу. Труд, предполагающий получение результата в перспективе, в отдаленном будущем, может оказаться неоправданным, напрасным.
Рыбы
Сегодня у Рыб в этот день могут возникнуть сложности с правильным пониманием стоящих перед ними задач. Звезды настоятельно советуют попридержать свои амбиции и никому ничего не доказывать. Также лучше пока не браться за крупные масштабные проекты. В карьере если и будут перемены, то не самого приятного свойства. Старайтесь не попадать в поле зрения начальства.