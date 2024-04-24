Будет масса энергии и страсти — гороскоп на 25 апреля

24 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе не признает равнодушия и всячески подогревает страсти.

Фото: rambler