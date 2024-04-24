Будет масса энергии и страсти — гороскоп на 25 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что сильные чувства побуждают к действиям — осторожным или авантюрным, зависит от ситуации. День позволяет действовать строго по заданной программе, но иногда может подталкивать к эксперименту и расширению поля действий. Он помогает завершать дела и сбрасывать груз прошлого, обостряет чутье. Также он помогает действовать под покровом тайны. Мотивировать и поддерживать может не только чувство долга, желание свободы или забота о безопасности, но и вера, самоотверженность, потребность сделать что-то ради высшей цели.
Овен
Сегодня Овны могут преуспеть в сложных и тайных делах, в защите своих «тылов». День располагает к эмоциональному погружению в работу, заставляет включать чутье. Мотивацией часто будет необходимость: сохранение тайн, отработка долга, избавление от зависимостей. Возможно, придется работать в режиме молчания или секретности, на закрытой территории. При хорошем планировании будут минимальными риски.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что это хороший день для сотрудничества — особенно, если оно идет по плану ради какой-то долгосрочной цели. Это наилучший вариант взаимодействия, при котором сглаживаются многие противоречия и находятся надежные точки пересечения интересов. Стоит воспользоваться удачным моментом, если нужные люди обладают сложным характером или с ними имеются крупные разногласия.
Близнецы
Сегодня у Близнецов на первом месте работа или бытовые хлопоты. Это подходящий момент для выполнения плановых дел и профессиональных обязанностей, погружения в рутину службы или бизнеса, обращения за сервисным обслуживанием. Не исключено, что в ходе выполнения задачи ее объем будет внезапно расширен. Не менее важным, чем необходимость и чувство долга, будет соответствующий эмоциональный настрой.
Рак
Сегодня для Раков удачный день, если они настроены меньше говорить и больше действовать. Сильными сторонами многих Раков будут интуиция и воображение. Раки-консерваторы могут ограничиться знакомым сценарием, благодаря которому дела пойдут сами собой и потребуют минимальных усилий. Раки, стремящиеся расширить свои возможности, в рамках правил и стандартов смогут импровизировать и экспериментировать.
Лев
Сегодня Львов день может и подпитывать амбиции, и напоминать им об их обязанностях — которых, вероятно, стало больше или которые приняли новый оттенок. Также возможен всплеск эмоций, которые не всегда легко контролировать. Возможна излишняя властность, рост запросов, жажда перемен, доля авантюризма. Подходящие сутки для скрытых черновых работ с целью подготовки к расширению территории или бизнеса.
Дева
Сегодня Девам на пути к успеху могут пригодиться такие качества, как последовательность, проницательность, скрытность и настойчивость, а также готовность к сотрудничеству. Еще одной добродетелью этих суток будет терпение: если потребуется, нужно быть готовым ждать или действовать медленно. Результаты, достигнутые в этот день, могут проявиться не сразу или остаться известными лишь узкому кругу лиц.
Весы
Сегодня Весам день помогает заниматься делами, ведением хозяйства, оказанием или поиском нужных услуг, поддержкой безопасности. Сильные эмоции, к которым склоняют эти сутки, лучше направить в полезное дело (например, в расширение бизнеса), чем в бесплодные мечты или пустые разговоры. При решении задач приветствуются упорство в сочетании с гибкостью и доля авантюризма в сочетании с осторожностью.
Скорпион
Сегодня Скорпионы на своей удачной волне, могут многое сделать для демонстрации своих чувств, осуществления своих планов или поддержки своих интересов. Также они в состоянии многое сделать для тех, кого любят, например, для детей. Выбор тактики звезды оставляют на их собственное усмотрение. Интуиция подскажет им, что в некоторых ситуациях лучшей тактикой будет минимум суеты и публичности.
Стрелец
Сегодня от Стрельцов ситуации этого дня могут требовать скрытности, осторожности и подстройки к обстоятельствам, погружения в домашние или другие сложные работы. Связанные рамками и правилами в главном, многие Стрельцы будут свободны в деталях, например, выборе формы поощрения помощников. Возможно, им будет предоставлен относительный простор в части финансов или они смогут привлечь к своим делам друзей.
Козерог
Сегодня Козероги имеют хороший шанс на успех — прежде всего, в знакомых сферах и в делах, идущих к завершению. Чем глубже они погрузятся в них, тем быстрее подведут под ними черту и освободят место для своих будущих проектов. Времени потребуется больше, если попутно отвлекаться на импровизации и творческие эксперименты, к которым могут склонять друзья или собственные креативные импульсы.
Водолей
Сегодня для Водолеев день может усилить искушения. Их может поманить власть, материальный ресурс, карьерный рост, расширение жилищных условий. Возможны и более экстравагантные цели, связанные с личными наклонностями. Звезды напоминают, что у таких авантюр есть риски, и чем масштабнее проект, тем они больше. Важно оценить материальную базу: лучше, если получить желаемое можно сразу, а не в кредит.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут не быть чемпионами и лидерами, но у них достаточно физической и психической энергии для личной эффективности. Рыбы, находящиеся в фазе своего подъема, могут позволить себе поддаться вдохновению и немного расширить программу действий. Рыбам, пребывающим в дефиците ресурсов, лучше строго придерживаться плана. Возможен интерес к бизнесу за рубежом или получению поддержки издалека.