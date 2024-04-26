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Поддерживаем друг друга — любовный гороскоп на 27 апреля

26 апреля 2024ГороскопыМарианна Басс

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни могут ожидать изменений, а также посоветует, как наилучшим образом использовать энергию этого дня.

Поддерживаем друг друга — любовный гороскоп на 27 апреля
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп расскажет, какие сферы жизни могут ожидать изменений, а также посоветует, как наилучшим образом использовать энергию этого дня.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют ограничиться поддержкой дистанционной связи с любимым человеком, особенно, если в данный момент он далеко. Попытка сорваться ради встречи в поездку или провернуть рискованную авантюру сулит сомнительный эффект. Чем хитроумнее маневр, тем сложнее будет его выполнить.

Телец

Сегодня Тельцов обстановка этих суток может подтолкнуть к легкомысленному приключению в делах сердечных или к преждевременному шагу в любви. Прежде чем включаться в авантюру, им не помешает подумать, стоит ли игра свеч. Чувства, возникшие сегодня, непрочны и уже через несколько дней могут оказаться забыты.

Близнецы

Сегодня Близнецы отлично ладят с объектом своих симпатий на словах, им ничего не стоит поддерживать флирт с двумя кандидатами на свое сердце. Все будет идеально, если они ограничатся приятными остроумными диалогами. Попытка дальнейшего сближения и более активных действий может закончиться неудачно.

Рак

Сегодня Ракам обстоятельства способны доставить немало хлопот и неудобств, но одно ценное преимущество у ситуаций этого дня все же есть: появится отличный повод (возможно, не один) пообщаться с любимым человеком. Звезды советуют довольствоваться этим и пока ничего не менять в отношениях.

Лев

Сегодня Львов, которые предпочитают общаться с любимым человеком на расстоянии: романтическая переписка доставит немало приятных минут, а заодно может расширить их общий жизненный кругозор. Все прочие сценарии личной жизни чреваты теми или иными осложнениями и ограничениями.

Дева

Сегодня для Дев обстоятельства могут сложиться не лучшим образом, но у них есть возможность избежать неприятностей. Секрет гармонии (или хотя бы отсутствия лишней нервозности в личных отношениях) заключается в умении поддерживать беседу, не переходя к каким-либо выраженным действиям.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют не обращать внимания на помехи, если они не слишком критичны. Беспокойная обстановка — не повод отказываться от общения, формат которого вскоре может измениться по веской причине. Если же встреча срывается, важно оставаться на связи с любимым человеком.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды не советуют бросаться исполнять любую прихоть, будь то собственное желание или каприз близкого человека. Этот день мешает правильным действиям, способен подтолкнуть к ошибке или к напрасной авантюре. Если случилось недоразумение, попробуйте обратить все в шутку.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов есть надежда на приятное общение с любимым человеком. Погрузиться в беседу целиком многим Стрельцам не удастся: будут отвлекать дела и нервирующие острые ситуации. Тем не менее, звезды рекомендуют им оставаться на связи с пассией: отдушина в напряженном расписании не помешает.

Козерог

Сегодня у Козерогов обстановка вокруг не слишком благоприятна, а временами может становиться откровенно некомфортной. Любые планы романтического характера в таких обстоятельствах грозят сорваться или исполниться не так, как было задумано. Звезды считают разумным решением отложить свидание.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют взять в своей личной жизни паузу или воздержаться в ней от новых решительных шагов. Любая инициатива в эти сутки ведет в тупик или создает проблемы. Но это не повод отказываться от общения с любимым человеком — наоборот, стоит всячески поддерживать с ним связь.

Рыбы

Сегодня Рыбам желательно держать свои чувства под контролем. Сдержанность, которая в других ситуациях могла быть для них проблемой, в обстоятельствах этих суток станет скорее благом: она удержит их от ложных порывов и лишних метаний, от рискованного, запоздалого или преждевременного шага.
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