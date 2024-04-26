Задаем непростые вопросы — гороскоп на 27 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что в течение дня может расти нервозность, вероятность рисков, ошибок, неудач, ссор, тупиков. Возможны поломки, сбои, ссоры. Можно столкнуться со следами незавершенных дел, старых иллюзий и суеверий, прошлой халатности и некомпетентности. Ожидаются приключения в пути и трудности в общении с иностранцами. Опасны импульсивность и авантюризм. Гармоничную часть дня обеспечивает аспект Луны к Меркурию: он помогает поддерживать общение, сулит хорошие вести из далеких краев. Имея доступ к информации или связи, будет проще развеяться или получить подсказку.
Овен
Сегодня Овнам звезды дают «зеленый свет» в части общения и поиска информации, но предупреждают о риске осечек и уязвимостей при переходе к действию. Многие маневры, особенно тайные и обходные, сегодня будут сомнительной авантюрой. Велика вероятность поломок, проверок, коварных ловушек и других помех, в том числе, в пути. В виде утешения и мотивации, возможны хорошие новости из далеких краев.
Телец
Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что возрастают деловые и технические риски, есть вероятность непредсказуемых ситуаций. Не тот момент, когда стоит надеяться на удачу. Могут подвести друзья, коллеги, зарубежные сервисы, инструменты и оборудование. Кризисы и недоразумения способны подпортить финальную часть задуманных работ. Желательно иметь несколько каналов связи в качестве подстраховки.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что для них окажутся весьма неоднозначными ситуации взаимодействия с другими людьми — в том числе, с гостями, иностранцами и представителями чужой культуры. Взаимопонимание на словах не гарантирует слаженности действий на деле. Велика вероятность недоразумений и нервозности, легко оказаться в шаге от ссоры. Лучший выход — ограничиться общением и обменом мнениями.
Рак
Сегодня Ракам стоит учитывать непостоянный и неспокойный характер этих суток. Во многих планах ждут осечки, в любом деле велик риск ошибок. Могут подвести сервисы, инструменты, помощники. Нежелательно приступать к выполнению важных задач и лечебных процедур, устраиваться на работу, отправляться в командировку. В цене общительность и контактность, не исключено, что пригодится альтернативный способ связи.
Лев
Сегодня для Львов день может оказаться комфортным, если их планы ограничены приятным общением, литературным творчеством, интеллектуальным хобби или занятиями, связанными с саморазвитием. Ситуация усложнится, если планируются физические нагрузки или сложные задачи: в этом случае рекомендуется осторожность, так как есть риск неприятностей. Стоит позаботиться о безопасности детей, если они активны.
Дева
Сегодня Девам звезды подсказывают, что день усиливает вероятность ссор и недоразумений, прежде всего, на уже созданной в прошлом почве. Такой поворот событий возможен как в близком кругу, так и при взаимодействии с чужаками, в гостях, вдали от дома, в мобильном или временном жилище. Обострение отношений рискованно и может добавить проблем к уже имеющимся. Часть напряженности можно сгладить шуткой.
Весы
Сегодня у Весов обстановка вокруг остается противоречивой и иногда становится нервозной, но они сохраняют за собой определенные преимущества. Их часто будет выручать наличие связей и умение вызывать симпатию у собеседников. Благодаря этим качествам они будут неплохо осведомлены и не останутся в одиночестве, если случится кризис, например, сломается машина, не хватит денег или наметится опоздание.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит учитывать слабую результативность этих суток, повышенную вероятность суеты, иллюзий и помех. Велик риск срыва сделки, проблем в командировках, разочарования в покупке. Может подвести доверчивость, ложная интуиция. Частично исправить ситуацию поможет готовность оставаться на постоянной связи: возможно, удастся получить подсказку и вовремя найти остроумный альтернативный вариант.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов велика вероятность хлопот и проблем. При рождении в середине декабря возрастает риск стрессов и травм. Многих Стрельцов будет нервировать семейная или жилищная ситуация. Нужна аккуратность в любых работах. Вредны импульсивность и увлечение алкоголем. Не стоит браться за новые дела. Приятные эмоции может подарить свободное общение с творческим или романтическим оттенком.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды напоминают, что для них возрастает вероятность попасть в тиски неблагоприятных обстоятельств, угодить в ту или иную ловушку, пойти по ложному пути. Может подвести собственное здоровье, транспорт или нужный человек. Велик риск осложнений в дороге, в общении и работе с иностранцами. Досадные проблемы возможны и в новых начинаниях, и при намерении закончить старое дело.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не советуют приступать к новым делам, в том числе коллективным проектам. Любое начинание грозит превратиться в небезопасную авантюру с финансовыми и другими рисками. Опасность многих порывов будет заключаться в их преждевременности. Не стоит идти на поводу у своего нетерпения или у чересчур импульсивных единомышленников. Лучшая сторона дня - приятное остроумное общение.
Рыбы
Сегодня для Рыб это потенциально проблемный день и рисковать понапрасну звезды им не советуют. Возрастает вероятность стать жертвой обстоятельств или собственных иллюзий, оказаться в неприятной и небезопасной ситуации, навредить своей карьере или столкнуться с критичной помехой в самом конце выполняемой работы, получить физическую или душевную травму. Риски выше для Рыб, рожденных в середине марта.