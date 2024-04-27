Встретим человека, в котором нуждались — гороскоп на 28 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что появятся срочные дела или достигнут пика вчерашние хлопоты. Велика вероятность поломок, травм, тупиков, рисков и стрессов. Стоит избегать начинаний. Возможно, после суеты придется смириться с потерей. Во второй половине дня Луна в знаке Козерога добавит стабильности, поможет прекратить метания и начать мыслить конструктивнее, например, подскажет, как спасти то, что еще можно спасти. В течение дня возможны заминки с материальной частью и поступлением ресурсов. Имеет смысл немного повременить с покупками, сделками и важными финансовыми решениями.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с тупика, барьера или досадной пробуксовки в делах. Не всегда причина будет во внешней преграде, многие Овны столкнутся с плодами собственного поведения. Возможна нервозность. В начале дня велика вероятность ссор, путаницы, поломок и травм. Браться за решение проблем лучше после полудня: в это время получится мыслить практичнее и действовать конструктивнее.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют дождаться второй половины дня, так как она обещает стать для них чуть удачнее. По возможности, до полудня стоит воздерживаться от лишней суеты, сделать перерыв в пути и в сложных работах (исключение — критичные ситуации и экстренные хлопоты). Несмотря на благоприятный поворот событий ближе к вечеру, стоит повременить с важными решениями, начинаниями и покупками.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит остерегаться обострения отношений: возможны и острые разногласия со знакомыми людьми, и случайные ссоры. И те, и другие способны негативно повлиять на итог работ и усложнить дальнейшее сотрудничество. Рекомендуется особая дипломатичность за рубежом, в гостях и при общении с иностранцами. Вторая половина дня подскажет конкретные меры осторожности, если они нужны.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют быть аккуратнее в текущих делах: в них велик риск ошибок, осечек и мелких травм. В это время не стоит браться за новые сложные задачи, приступать к тренировкам, отправляться в путь, обращаться в сервисы, оказывать услуги и проводить медицинские процедуры. Вторая половина дня намекнет на необходимость делового совещания и даст надежду на поддержку друга.
Лев
Сегодня Львам не стоит рассчитывать на полный комфорт. В начале дня велик риск осечек, перегрузок, неудач и сомнительных авантюр. Лучше отложить экстремальные увлечения и спортивные тренировки, не поддаваться порыву начать новое дело. Вторая половина дня напомнит о личном долге, здоровье или рутине, может потребовать персонального контакта с начальником, подчиненным или другим значимым лицом.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют вести себя как можно осмотрительнее — особенно, если они находятся на чужой территории или в уязвимом положении, нуждаются в помощи. В это время велика вероятность домашних и деловых разногласий, нечестных маневров со стороны конкурентов и даже партнеров. Вторая половина дня даст нужные точки опоры и увеличит появление на горизонте далекого друга.
Весы
Сегодня Весам лучше сбавить темп и дать себе время на мини-перестройку: ситуация может требовать смены акцентов, иного подхода к чувствам или деньгам. Утром не стоит совершать поездки, обращаться за помощью и вести сложные работы: велика вероятность осложнений. Вторая половина дня обратит внимание на домашние дела или служебные обязанности, может создать предпосылки для переговоров в новом ключе.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что им лучше отложить несрочные хлопоты на вторую половину дня. Утренние часы способны создать нервозную обстановку, увеличить риск неудач, обмана и тупиковых ситуаций. С приближением вечера станут конструктивнее контакты, возможна помощь со стороны. По возможности, не стоит спешить с важными покупками, авансовыми платежами и финансовыми договоренностями.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов критичен период до полудня. В это время у них возможны и срочные необходимые дела, которыми им нужно заняться, невзирая на риски, и ложные импульсивные порывы, поддаваться которым для них небезопасно и нежелательно. Это время нервозности, тупиков, ошибок, ссор, возможных травм. Вечером звезды советуют обратить внимание на материальную часть своих дел и подумать о помощнике.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют перенести все свои дела и решения на вторую половину дня. Утро может оказаться хлопотным, нестабильным и некомфортным. Не исключено, что день начнется с осложнений, нервозности, зависимости от обстоятельств или обострения недомоганий. После полудня будет проще выровнять настроение и самочувствие, расставить приоритеты согласно своим личным планам и потребностям.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит ни проявлять свою индивидуальную инициативу, ни включаться в групповые проекты: неуместный порыв способен привести не только к напрасной трате сил и разочарованию, но и к материальному ущербу. Если требуется поработать над ошибками, подвести черту в старой истории или подготовить фундамент для будущих начинаний, звезды советуют приступать к делу во второй половине дня.
Рыбы
Сегодня для Рыб наиболее сложна первая половина этого дня. В это время им опасно поддаваться и собственным импульсам, и провокациям извне. Стоит заниматься лишь самыми срочными делами, проявляя в них максимум предосторожности и заботясь о своей профессиональной репутации. Лучше отложить покупки и платежи. Вторая половина дня поможет восстановить утраченное равновесие. Возможно, рядом появится друг.