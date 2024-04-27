Не поддаемся страсти или ревности — любовный гороскоп на 28 апреля

Наш гороскоп дает советы и рекомендации, помогающие справиться с потенциальными трудностями, и возможность использовать положительные моменты дня в своих интересах.
Овен
Сегодня Овнам нелегко сохранять спокойствие, излучать любовь, гармонию и уверенность в себе. Перед любимым человеком они рискуют предстать не романтичными и страстными, а ненадежными, непостоянными, уязвимыми и раздражительными. На этом фоне не исключены перемены в чувствах, причем с обеих сторон.
Телец
Сегодня Тельцы подходят в своей личной жизни к определенному рубежу, имеющему для них большое значение. Прощаясь со случайным романтическим увлечением, многие из них ощущают все более сильную потребность найти истинное счастье. Возможно предчувствие новой любви или важного поворота в романе.
Близнецы
Сегодня у Близнецов утро чревато ссорой, приключением или острым разочарованием. Любовную гармонию может подпортить сцена ревности, крах иллюзий или нечестный маневр. Но и в счастливых романах назревают перемены, в них может наметиться естественный кризис или новая стадия.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что сейчас им не стоит каким-либо образом торопить события в своей личной жизни: прогресс в ней близок, но все должно случиться в нужный момент. Преждевременные попытки что-то изменить могут не дать желаемого эффекта и добавить проблем. Свидание предпочтительнее вечером.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют отказаться от идеи романтического свидания, поскольку оно способно создать массу проблем. В первой половине дня встреча с любимым человеком может сопровождаться незапланированными обидными осложнениями, а во второй оказаться неуместной из-за наличия других дел.
Дева
Сегодня для Дев события пойдут удачнее во второй половине суток. В это время им может помочь таинственная невидимая сила или вполне конкретное обстоятельство (или человек). Возможно, что-то снова напомнит им об их истинных идеалах и ценностях в любви, к которым им следует стремиться.
Весы
Сегодня Весы рискуют постоянно сталкиваться с помехами, если надеются на сохранение существующего стиля отношений. Обстоятельства намекают им, что в чем-то ситуация меняется. Возможно, пора сменить недавнюю тему разговора или начать обращать больше внимания на другие аспекты романа.
Скорпион
Сегодня Скорпионам добавит уверенности вторая половина этого дня. Она поможет им не торопиться и спокойно ждать очередного поворота событий, который расставит многое по местам и откроет в отношениях новую фазу. Утром звезды рекомендуют им быть как можно сдержаннее и не поддаваться импульсу.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов события могут оказаться несовместимы в глазах с гармоничной личной жизнью. Погруженные в текущие заботы, они могут не замечать, что в их романе наметились перемены — не хорошие и не плохие, просто необходимые. Возможно, иссяк повод для тесного общения с пассией в прежнем ключе.
Козерог
Сегодня Козерогам важно не поддаваться эмоциональному импульсу утром: он обернется напрасной тратой сил и разочарованием. Для свидания лучше выбрать вечер: он покажет, насколько гармоничны отношения. Если нет, то пора без сожаления с ними расстаться, чтобы освободить дорогу будущему счастью.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды намекают, что в их личной жизни близится значимый период, и советуют экономить силы для знаменательного переходного момента. Шаги, предпринятые в этот день, будут несколько преждевременными — если только вы не хотите порвать с какой-то помехой прошлого, вставшей на пути к будущему.
Рыбы
Сегодня Рыбы эмоционально нестабильны, склонны к опрометчивым непоследовательным решениям и ложным шагам, а значит, вполне способны наломать в своей личной жизни дров. Поддавшись искушению, страсти или ревности, многие Рыбы пожалеют о своем порыве уже этим вечером.