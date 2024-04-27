Доверяем только проверенным людям — финансовый гороскоп на 28 апреля

Сегодня стоит слушать только хороших знакомых.

Наш гороскоп предлагает набор практических советов, помогающих принять решения и действовать в соответствии с текущими космическими влияниями.

Овен

Сегодня для Овнов удачно может сложиться этот день. Вы можете реализовать свой потенциал изобретателей и рационализаторов. Те технические новинки, которые вы предложите, могут быть успешно применены на практике. Не исключено, что вам неожиданно выдадут премию или сделают какое-то иное поощрение. Успешно могут пойти дела у мастеров сервисных центров по ремонту автомобилей и бытовой техники.

Телец

Сегодня Тельцы могут почувствовать дружескую поддержку. Беритесь за дела на волне эмоционального подъема и с оптимизмом. Вера в успех начатого дела уже составляет половину успеха. Это замечательный день для долгосрочного планирования бизнеса. Коллективный труд способен многократно умножить ваши возможности. Хорошее время для научных исследований и проектно-конструкторских работ.

Близнецы

Сегодня Близнецам может сопутствовать удача в поиске дополнительных источников доходов помимо основной деятельности. Вы можете найти хорошую подработку на полставки в ночных заведениях, медицинских учреждениях и на охраняемых объектах. Вам выгоднее работать индивидуально. Можете рассчитывать на поддержку влиятельного покровителя.

Рак

Сегодня Раков может ожидать поворот к лучшему, даже если до того дела складывались неудачно. Не исключено, что положительную роль в этом сыграют ваши друзья и единомышленники. Удачно проходят встречи с деловыми партнерами, массовые общественные мероприятия, экзамены, рекламные акции. Хорошо использовать этот день для обмена опытом и повышения уровня квалификации.

Лев

Сегодня Львы могут получить отличный шанс для улучшения условий своей работы. Можно обращаться к работодателю с соответствующими просьбами. Старайтесь не допускать отставания от графика. Возможно, вам предложат более престижную и выгодную работу. Безработным рекомендуется активизировать усилия в поисках работы — в этом случае можете рассчитывать на успех.

Дева

Сегодня Девы могут ощутить в себе прилив творческой энергии и в целом могут быть настроены оптимистически. Это может положительно отразится на тех, кто причастен к публичной деятельности или связан с творчеством. Хорошо организовывать выставки. Некоторые из вас могут получить заслуженное признание за границей, удостоятся высоких наград на творческих конкурсах.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют внимательно выслушивать людей, с которыми контактируют по работе и обязательно учитывать их мнение при принятии решений. Благодаря такому подходу вы можете добиться успеха. Хорошее время для прохождения стажировки на новом месте работы. Также можно менять график работы и пересматривать штатное расписание фирмы.

Скорпион

Сегодня Скорпионы смогут добиться успеха в делах, главным образом, за счет укрепления деловых контактов. Проявите максимум активности при работе с информацией и в поиске новых деловых связей. Консультанты сетевого маркетинга могут преуспеть в проведении рекламных мероприятий и увеличить количество заказчиков и подписчиков. Рекомендуется делать оптовые закупки товара на складах с целью реализации в розничной торговой сети.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут рассчитывать на рост доходов за счет интенсификации труда и взаимовыгодного сотрудничества с коллегами. Единственное, что от вас требуется — не лениться и как можно активнее вести себя. Уровень вашей работоспособности может быть достаточным для выдерживания длительных интенсивных нагрузок. В этом случае деньги сами пойдут к вам в руки, и будет много хорошо оплачиваемой работы.

Козерог

Сегодня у Козерогов оптимистический настрой и уверенность в своих силах могут способствовать в успешной трудовой деятельности. Особенно хорошо могут пойти дела у тех, кто по роду своей работы совершает много поездок и часто общается с разными людьми: консультанты, секретари-референты, торговцы, посредники, таксисты, социальные работники. Удачно может пойти профессиональное обучение.

Водолей

Сегодня Водолеям , возможно, светит удача в поисках дополнительных источников дохода. Вам могут предложить выполнить заказ с предоплатой. Работодатель может попросить выйти поработать во внеурочное время на замену заболевшего коллеги. Хороших результатов в работе добьются те, кто в той или иной степени причастен к гостиничному и ресторанному бизнесу.

Рыбы