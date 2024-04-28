Везти будет повсюду — гороскоп на 29 апреля

28 апреля 2024 Гороскопы Марианна Басс

20-21 лунные сутки. Сегодня можно рассчитывать на удачу или на ее приближение, особенно вечером.

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Гороскоп на сегодня говорит, что появляется надежда на решение материальных проблем, на получение компенсации, оплаты, поощрения, кредита, одолжения, дополнительного финансирования. Луна в Козероге поможет разумно распоряжаться деньгами и вещами, а также решать вопросы профессионального заработка и обсуждать профессиональные темы. Напряженный аспект Луны к Меркурию советует не уходить от обсуждения насущных тем, но и не затягивать совещания, быстрее делать выбор или приходить к компромиссу. С новыми активными стартами в этот день лучше повременить. Овен Сегодня Овны «на низком старте», но спешить звезды не советуют. Лучше потратить этот день на устранение оставшихся помех, а в их отсутствие - на планирование, оценку перспектив и подготовительные работы. Возможен неоднозначный разговор или извещение, ставящее перед выбором. Не исключены приятные новости в финансовой сфере, могут найтись новые источники дохода и (или) наметиться новые траты. Телец Сегодня Тельцов ждет удача. Жизнь готовит им что-то хорошее, и даже если за подарок судьба потребует платы, он все равно будет приятным. Позитивные тенденции примут более конкретные очертания вечером. К концу дня возрастут надежды на подарок, признание, приток денег, рост привлекательности. Может усилиться потребность в любви, лакомствах или комфорте. Возможны экзотические прихоти и покупки. Близнецы Сегодня Близнецам предстоит стать более практичными и действовать осмотрительнее, чаще думать о материальной базе будущего. Этот день позволяет им довести до конца важное дело и дает шанс исправить критичную ошибку. Также он способен принести хорошие новости в финансовой сфере: возможно успешное закрытие долга, получение помощи от ресурсных друзей или солидных дивидендов от прежних инвестиций. Рак Сегодня Ракам день приоткроет новые приятные перспективы и намекнет, что использовать их желательно уже в ближайшее время. Звезды советуют обратить внимание на перемены в группе друзей, так как счастливый шанс может прийти именно через них. Дополнительного внимания требуют деловые и другие переговоры: сегодня в них могут подтверждаться планы или вновь рассматриваться неоднозначные важные темы. Лев Сегодня для Львов этот день ознаменуется известием или совещанием, а также неким рубежом в их планах. Возрастут виды на рост доходов, на получение статусного подарка, финансирования, награды или ценного приобретения. Усилится роль личной привлекательности, как фактора успеха. За приятным фасадом событий есть риск не заметить нюанс, например, дружба с начальством может вызвать недовольство среди друзей. Дева Сегодня Девы еще не решат волнующую их проблему, но переживут свою минуту везения или славы. Многим Девам помогут стать счастливчиками их профессиональные умения, друзья и вовремя заключенные контракты. Возрастают шансы на преодоление рокового препятствия, получение бонуса, на удачный поворот в любовных или финансовых делах. Дополнительные права или возможности могут появиться за рубежом. Весы Сегодня Весы могут столкнуться с необходимостью короткого совещания дома или на работе, с потребностью в дополнительной консультации или в пересмотре условий соглашения. Не исключен новый поворот старой темы, вызванный сменой предпочтений или обновлением материальных возможностей. День подходит для обсуждения вопросов о кредитах, залогах, наследстве, доходах от недвижимости или сделках по ней. Скорпион Сегодня для Скорпионов день станет информативным и удачным, если они общительны и готовы быть на связи. Противоречия и недоразумения сегодня будут улажены, разговоры и поиски дадут половинчатый, но приемлемый результат. Возможно, удастся найти щедрого заказчика, получить льготу, заключить компромисс, улучшить отношения в браке. Важно помнить, что удача достанется не в виде подарка, а скорее в кредит. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды рекомендуют стать практичнее и позаботиться о материальной стороне своих дел. В этот день хорошо заниматься питанием, снабжением, пополнением запасов, закупкой материалов и продуктов. Могут появиться дополнительные возможности для заработка, для оплаты дорогостоящих услуг или новинок. В ходе платежей и обсуждения финансовых вопросов возможны отдельные недоразумения. Козерог Сегодня Козерогам звезды несут удачу. Она может прийти в неожиданной форме, но от этого не станет менее приятной. Возможно новое чувство, появление надежды, счастливая находка, щедрый аванс или неожиданное исполнение желания. «Ложкой дегтя в бочке меда» может стать высокая цена подарка судьбы. Некоторые трудности сулит сфера общения, переговоры и совещания могут иметь двойственный результат. Водолей Сегодня Водолеям день может принести новшество в доме, семье или группе друзей. Возможно приятное событие, расширяющее возможности, но также добавляющее волнений и расходов. Возрастают надежды на улучшение жилищных условий или на приобретение жилья. Может появиться симпатичный человек в доме, найтись покупатель или продавец недвижимости. Также перемены в быту могут быть вызваны личной жизнью. Рыбы Сегодня Рыбам день добавит везения и добрых надежд. Они могут рассчитывать на признание, восстановление репутации, компенсацию убытка, удачные покупки и моральную поддержку, начнут увереннее смотреть в свое профессиональное будущее. Возможно, события этого дня вернут им веру в дружбу, любовь, удачу или в собственные таланты. На этом приятном фоне для них не будут иметь значения мелкие недоразумения.