Все перемены к лучшему — любовный гороскоп на 30 апреля

Наш гороскоп подскажет, как вести себя в отношениях, чтобы сохранить романтику и любовь.
Овен
Сегодня Овны станут смелее и предприимчивее с приходом вечера. Возможно, им надоест скрывать свои чувства или они решат, что пора перевести отношения с объектом симпатий на новый уровень. Сказано — сделано, влюбленного Овна будет трудно остановить (особенно, если он был рожден в марте).
Телец
Сегодня Тельцам события и переживания этого дня запомнятся своей необычностью, сочетанием удачи и кризиса, фатума и счастья. Главный сюрприз может ждать в самом конце дня. Именно вечер создаст условия для роковой влюбленности, принесет обновление чувств или значимый поворот в личных отношениях.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит бояться критичных ситуаций и острых переживаний в связи с личной жизнью. События развиваются не быстро, но благоприятно, а если за удачу в любви иногда приходится чем-то платить, это отличный тест на значимость отношений и готовность продолжать ради них стараться.
Рак
Сегодня Раки могут не бояться любовных кризисов и тех сложностей, на фоне которых развивается их роман. Что бы ни случилось, все обернется к лучшему. Пути любви сейчас неисповедимы. В личной жизни вполне возможны ситуации вида «нет худа без добра» и «не было бы счастья, да несчастье помогло».
Лев
Сегодня у Львам наиболее важные моменты в личной жизни готовит вечер. В это время они яснее ощутят настроение партнера. Возможно, придется смириться с его капризами или ревностью к чужому успеху. Пора что-то предпринять, чтобы отношения не застаивались в мертвой точке негатива и развивались дальше.
Дева
Сегодня Девам день добавит оптимизма и решимости в личных отношениях. Их ситуация может оставаться непростой, но они почувствуют в себе новые силы. На волне необычных вечерних настроений, особенно в экзотической обстановке, некоторые Девы будут способны внезапно влюбиться и увидеть в этом свою судьбу.
Весы
Сегодня Весам обстоятельства дадут определенные знаки и предчувствия, но вечером все может случиться не так, как они думали. Возможен любовный кризис, новый поворот романа, всплеск ревности или необычных желаний, незнакомое искушение. Может шокировать новая инициатива любимого человека.
Скорпион
Сегодня Скорпионам вечер сулит волнующий поворот в отношениях, любовный кризис или испытание. Многим Скорпионам придется подстраиваться под вкусы партнера. Чтобы угодить близкому человеку, им придется подавить свое недовольство или ревность, поступиться частью взглядов или какой-то привычкой.
Стрелец
Сегодня Стрельцов события мотивируют на переход к более активной тактике в личной жизни. Большую роль в перемене их настроения могут сыграть вечерние события. Именно вечером многие Стрельцы покончат с делами и смогут вести себя более свободно, окажутся готовы к новым впечатлениям и приключениям.
Козерог
Сегодня Козерогам сопутствует удача и звезды советуют твердо в нее верить. Любовные сюрпризы и кризисы, а также сопутствующие им волнения и жертвы (особенно вечером) стоит рассматривать как подарок судьбы и шанс исполнить свои желания. Возможно, именно сегодня будет сделан шаг к идеальной любви.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит помнить, что они способны совершить в любви роковую ошибку, вероятность которой возрастет вечером. Многие Водолеи (особенно рожденные в январе) будут испытывать проблемы с гармоничным выражением своих чувств. Свободные Водолеи могут быть не слишком разборчивыми, во вред себе.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют больше доверять судьбе в части личных отношений. Если происходит нечто неожиданное, не стоит видеть в этом дурной знак: скорее всего, перемены к лучшему. Принимая предложение о вечернем свидании, учитывайте, что оно может протекать в очень непредсказуемых условиях.