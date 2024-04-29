Все пойдет как по маслу — гороскоп на 30 апреля

Гороскоп на сегодня говорит, что он обострит чувства и желания, подчеркнет уязвимости и даст импульс к действию в новом направлении. Луна в Водолее вечером может преподнести роковой сюрприз. Не исключены внезапные прихоти и траты. Могут усложниться отношения с друзьями или с женщинами. В случае финансового, любовного или иного кризиса любая проблема решаема, но решение не обязательно будет приятным и легким: возможно, придется рискнуть, взять кредит, принести жертву. Есть риск ошибиться с инвестицией, неудачно распорядиться деньгами, вещами или чувствами.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют не тянуть с необходимыми приготовлениями, если они намерены что-то предпринять: не исключено, что уже этим вечером появится новый импульс и поток вдохновения понесет в новом направлении. Вечерний всплеск активности особенно вероятен у мартовских Овнов: они могут энергичнее заняться продвижением собственных интересов или включиться в какой-то коллективный проект.
Телец
Сегодня для Тельцов день начнется удачно. Запасаясь в первой половине дня позитивной энергией, им лучше не тратить все свои силы и ресурсы: главные волнующие события ожидаются вечером и могут потребовать самоотдачи. Возможен новый поворот в делах, планах или в любви. Приятные моменты могут соседствовать с критичными, фатальными и судьбоносными. Часть даров и благ может быть навязана или дана авансом.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды обещают удачный выход из кризиса или освобождение от части утомительных обязательств. Могут не только благополучно уладиться некоторые старые дела, но и открыться новые перспективы, в том числе финансовые. Момент крупной удачи для большинства Близнецов пока еще не настал, но можно начать делать к ней первые шаги, например, активнее искать друзей или ресурсы за рубежом.
Рак
Сегодня Ракам не стоит медлить, если они хотят заручиться покровительством и поддержкой, убедиться в чьем-то дружелюбии, быть принятыми в новую команду или подтвердить свою принадлежность к старой группе. Лучше, если необходимые переговоры и встречи состоятся еще до наступления вечера. К концу дня исчезнут лишние сомнения и станет яснее, какая тактика требуется для достижения поставленной цели.
Лев
Сегодня Львам не стоит откладывать повседневные рутинные дела. В первой половине дня они пойдут удачно: есть надежда получить поддержку, закрепить успех, снять часть критичных проблем. Вечер подчеркнет сложные грани ситуации (напряженный эмоциональный фон, возможный конфликт интересов), но также подскажет подходящий новый стиль действий, позволяющий развивать отношения, несмотря на возникшие трудности.
Дева
Сегодня у Дев в делах намечается оживление. Вечером возможен кризис, открывающий новые возможности. Впереди период, требующий смелости, ловкости и быстрой реакции, а также подталкивающий к импульсивности, горячности и лихачеству. Звезды советуют не ослаблять меры осторожности: желание ускорить события может привести к новым рискам и заострить некоторые проблемы вместо того, чтобы их устранить.
Весы
Сегодня Весам не стоит спешить ставить точку в истории, которая их чем-то не устраивает — особенно, если в центре внимания жилье, ценные ресурсы или важные права, а также если на кону судьба творческого проекта или счастье в личной жизни. Вечерние события расставят акценты иначе и могут дать неожиданные возможности в преодолении кризиса. Могут стать активнее партнеры, собеседники, спонсоры.
Скорпион
Сегодня Скорпионов события подведут к необходимости сменить линию поведения. Может появиться работа или подработка, возникнуть нужда в обмене услугами. Не исключены новые срочные дела в доме, требующие быстрой помощи или оперативного освоения незнакомых технических навыков. Также этот день может принести кризис в значимых отношениях или в браке. Наиболее критичный и насыщенный период — вечер.
Стрелец
Сегодня Стрельцам дают шанс уладить свои финансовые дела или сделать полезные целевые приобретения. Это подходящий момент для покупки присмотренной новинки. Одна из лучших тенденций дня — выход из домашней или другой острой ситуации. Вечер намекнет, что можно заняться чем-то более приятным. Самое время вспомнить про спорт, друзей или свое активное хобби, стать чуть предприимчивее в личной жизни.
Козерог
Сегодня для Козерогов самым стабильным и удачным периодом окажется утро. В течение дня развитие событий может подвести их к необходимости новой линии поведения, комфорт будет нарушен. Вечер может дать повод для обновлений и смены тактики. Придется что-то менять или чем-то жертвовать. Могут наметиться расходы или любовные волнения. Важно сохранять оптимизм: иногда кризис — лучший трамплин к успеху.
Водолей
Сегодня Водолеям важно не оттолкнуть любовь, комфорт или удачу собственным поведением, особенно вечером. Многие Водолеи (прежде всего, январские) в конце дня начнут острее реагировать на свою домашнюю обстановку. Им станет сложнее адекватно выражать свои чувства к близким людям, правильно распоряжаться деньгами и вещами, контролировать свои привычки. Возможны ошибки при сделках с недвижимостью.
Рыбы
Сегодня для Рыб день пройдет в режиме частичной перестройки. Многие Рыбы подведут черту под напряженным периодом и смогут сбросить с себя часть забот с чувством выполненного долга. Возможны изменения в финансовой сфере, требующие более активного и оперативного стиля действий. Стоит обратить внимание на вечерние события и новости: внешний кризис может оказаться выгодным для личного благосостояния.